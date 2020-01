Ende der Welt - Die tägliche Glosse Was Tiere alles von uns wissen

Albatrosse sollen jetzt Schwarzfischer auf den Ozeanen überwachen, ausgestattet mit Radar und GPS-Sender. Aber was spricht dagegen, Pelikane Papierkörbe durchwühlen zu lassen oder Fledermäuse auf Schwarzfahrer anzusetzen? Koi-Karpfen könnten Lippen lesen, Kühe Ordnungswidrigkeiten melden und Flamingos im Rotlichtmilieu Verwendung finden. Aber was macht das alles mit unserem Verhältnis zum Tier? Schlagzeilen! Eine Glosse von Peter Jungblut.

Na, hoffentlich war Ihr Wellensittich nicht in der Nähe, als Sie das letzte Mal über Ihre Schwiegermutter geschimpft haben, und wenn Sie unsortierten Müll rausbringen, sollten Sie ab sofort in der näheren Umgebung auf Meisen achten. Vergessen Sie Tempolimits, behalten Sie lieber die Krähen im Auge. Könnte nämlich sein, dass die alles aufzeichnen. So, wie es aussieht, bleibt den Vögeln schon bald nichts mehr verborgen und so manche Eule informiert die Polizei, noch bevor Sie das illegal gesammelte Brennholz im Kofferraum haben.

Bei den Albatrossen jedenfalls klappt das schon ganz gut. Die wurden jetzt im südindischen Ozean von Forschern teilweise mit GPS-Sendern und Radargeräten ausgestattet, um Fischerboote aufzuspüren, die sich in verbotenen Fanggebieten herumtreiben. So hungrig wie Albatrosse nun mal sind, weichen die den Netzen nicht von der Seite, und im Zweifel haben sie mehr Reichweite als ein Schweröl-Motor und mehr Ausdauer als der Golfstrom. Vor allem aber sind sie unauffälliger als Drohnen, und das gilt natürlich auch für Goldhamster, Koi-Karpfen und andere Haustiere. Sie alle könnten grundsätzlich mit den zuständigen Behörden verdrahtet und als Informationsquellen genutzt werden.

Wer weiterhin Enten füttert, muss also damit rechnen, dass demnächst biometrische Daten weitergeschnattert werden. Wer auf der Alm Kühe ärgert, sollte sich mal ihre Schwänze näher ansehen: Die können Ordnungswidrigkeiten direkt ins Tal wedeln, und die vielen Fliegen in der Luft surren bekanntlich ständig im Frequenzbereich bis 300 Hertz und senden dabei sicherlich keine Schlager. Wer weiß, wie viele Handydaten im Streichelgehege schon von anschmiegsamen Ziegen ausgelesen wurden. So zufrieden, wie die meckern, stoßen die ja anscheinend immer auf Beweismaterial, und sollten die raffinierten Paarhufer mal zutraulich Salz vom Handrücken schlecken, werden Sie von Ihrer Lebensversicherung garantiert gerade heimlich auf Vorerkrankungen überprüft.

Was spricht dagegen, Hunde auch als Steuerprüfer einzusetzen?

Hunde sind ja schon länger als Polizisten und Soldaten unterwegs, befördern Sprengstoff und erschnuppern Minenfelder ebenso zuverlässig wie Tumore, aber was spricht dagegen, sie auch als Steuerprüfer einzusetzen? Sie müssten halt einmal unauffällig an einem Amazon-Paket abgerichtet werden und würden die Gewinne dann schon lautstark verbellen, und sei es in irgendeinem Parkhaus in Dublin. Sogar Delphine sind als lebende Torpedos im Militärbereich bisher eigentlich unterfordert, in Zivilklamotten könnten sie nämlich locker Taucher auf Lachgas filzen oder Kreuzfahrttouristen auf Nacktfotos – von Walen natürlich.

Was das alles mit unserem bisherigen Verhältnis zum Tier macht, sei dahingestellt. Ganz schön gruselig der Gedanke, dass Fledermäuse künftig die Erdoberfläche nach Schwarzfahrern abtasten, Flamingos im Rotlichtmilieu ermitteln, Papageien als Blogger eingesetzt werden und Pelikane Papierkörbe durchstöbern. Wenigstens die Brieftauben halten dicht - noch!