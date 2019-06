Ende der Welt - Die tägliche Glosse AfD wettert gegen Wetterkarte

"Alle reden vom Wetter. Wir nicht." Entgegen dem für die damalige Zeit ziemlich cleveren Slogan der Bundesbahn-Werbekampagne aus dem Herbst 1966 können wir uns heute nicht mit coolem Understatement enthalten: Über das, was gemeinhin als unabänderlich, naturgegeben, schicksalhaft gilt, zu sprechen. Zum Wetter nämlich gibt es in etwa so viele Meinungen wie Bundesbürger. Und über die Wirkungen desselben aufs Gemüt, die Tagesform oder unsere Performance ebenso.

Dass man beispielsweise gegen Wetterfühligkeit nichts tun könne, hat einer der führenden Humanmeteorologen des 20. Jahrhunderts eindeutig widerlegt: der rumänische Conducator Nicolae Ceausescu ließ in seiner Funktion als Staatsoberhaupt die amtlichen Wetternachrichten im rumänischen Rundfunk so anpassen, dass im Winter nur unsozialistische Charaktere das Gefühl haben konnten, zu frieren. Wer also wollte sich schon dem Vorwurf der Verblendung aussetzen, die gemeldeten minus drei Grad anzuzweifeln, wenn er oder sie das wie minus 30 empfand. Als gelernter Schuster wusste Ceausescu, dass man im transsylvanischen Bergland oder in der Walachei einfach gutes Schuhwerk brauchte, wenn es auf Weihnachten zuging, basta!

Es ist kaum zu glauben und doch wahr, dass jetzt die gute alte tagesschau, unser öffentlich-rechtliches Nachrichtenflaggschiff, verdächtigt wird, aus ideologischen Gründen die Wetterkarte zu manipulieren. Es gebe Zuschriften, die sich auf Postings von AfD-Verbänden unter anderem aus Landau beziehen, wonach die in kräftigem Rot unterlegte Temperaturenkarte Deutschlands bei Werten rund um 30 Grad Celsius dem Zuschauer signalisierte, er würde am Folgetag verbrennen. Eine übertriebene Dramatisierung des Klimawandels sei das, die offensichtlich den Grünen "ins Horn blase". Früher sei da mehr unspektakuläres Grün hinterlegt gewesen, pflichteten gleich einflussreiche Größen wie Sachsen-Anhalts Bildungsminister auf Twitter bei - wie, Sie kennen den CDU Politiker Marco Tullner nicht?

Und ins selbe Horn stieß auch, ja, die in den sozialen Medien gefürchtete Magdeburger FDP: dort verstieg man sich sogar zu dem Tatbestand eines "optischen Framings". Alles klar? Wer sich über die Erkenntnisse der farbempfindlichen AfD-fakeerfinder informieren will, kann das beim ARD-faktenfinder auf tagesschau.de jederzeit tun.

Und hier noch die Wettervorhersage für heute, Donnerstag, den 6. Juni: rund um Landau und die Südliche Weinstraße kann es heute - ähnlich wie in der Gegend der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt - zu heftigen Shitstorms kommen mit Temperaturen nahe des roten Bereichs. Betroffen sind vor allem folgende Internetadressen…