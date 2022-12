Ende der Welt - Die tägliche Glosse Adieu Telegramm

Jahresende – stop - Zeit, ‚Adieu‘ zu sagen – stop - alte Zöpfe abzuschneiden - stop. Die Post, ungerechterweise im Volksmund als Schneckenpost verrufen, macht es vor: mit dem morgigen 31. Dezember stellt sie das Telegramm ein, eine heute völlig nutzlose Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, von der die jüngere Generation nicht den Hauch einer Ahnung mehr hat. Dabei war das Telegramm, den Jüngeren sei’s gesagt, so etwas wie die SMS des 19. Jahrhunderts. Und: die Vorschule der heutigen Messenger-Sprache, voller Kürzel, Schlagworte und – stop – brachylogischer Ausdrucksformen – die Brachylogie ist so etwas wie die Fähigkeit, mit minimalem Wortaufwand die maximale Ausdruckskraft zu erreichen. Mit dem Unterschied, dass die Texte damals noch ernst genommen wurden.

Auch Telefonzellen landen im Mülleimer der Geschichte

Eugène Poubelle ist ebenfalls ein vergessener Held des 19.Jahrhunderts, der ungefähr zur selben Zeit wie Samuel Morse das Telegrafieren, den Papierkorb einführte, und dessen Name wie bei Morse für die Morsezeichen, als französischer Begriff für den Mülleimer erhalten blieb. Öffentliche Mülleimer bräuchten wir allerdings mehr, genau wie öffentliche Toiletten. Über den Nutzen der Telefonzellen herrscht dagegen die einhellige Meinung, dass auch sie in den Mülleimer der Technikgeschichte gehören, da ein jeder Mensch seine Privatzelle ja praktisch mit sich führt. So wie die Messages gehören die Anrufe zum Grundrauschen jedes Tages, vom einstigen Wunder des „singenden Drahts“ ist nichts geblieben oder vom beglückenden Gefühl, wenn nach minutenlangem Scheuern am grauen Kasten bei -15 Grad in der Telefonzelle, das Zehnerl doch noch hängenblieb und nach Betätigung der Wählscheibe ein hoffnungsvolles Knacken aus der Leitung kam.