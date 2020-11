Ende der Welt Ach, Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum – Du bist mir ein Mysterium. Du hast gar keine Blätter und keinen Stand im Heil´gen Land. Was soll auch eine kaukasische Nordmanntanne in Bethlehem? Verirrung allerorten – 1940 hieß der deutsche Plan zum Überfall auf die Schweiz: „Unternehmen Tannenbaum“. Und wenig später nannten deutsche Städter die nächtlichen Leuchtmarken der alliierten Bomber – „Christbäume“.

Du lieber Himmel… und von wegen Fest der Liebe und Besinnung – heißt es nicht alle Jahre wieder: o Tannenbaum, o Tannenbaum – wer hat den größten … Rathaustraum? Der Münchner misst heuer 22 m – sechs mehr als der vorm Berliner Kanzleramt. Und ist auch nicht so ausgefressen wie der Frankfurter – als hätte Rübezahl reingebissen. Dabei warens österreichische Transporteure, die hatten ihn zurechtmassakriert – für die Reise ins Piefkeland und passt am Ende ja auch gut in dieses elende Jahr.

Aber Mist - der New Yorker Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist ein Meter größer u n d beherbergte einen kleinen Sägekauz – der erwachte nach langer Reise mit großen Augen in Manhattan und dachte sich bestimmt: schöne Bescherung.

Den Gedanken teilt er mit all den Prachtfichten und Rottannen, die gern noch hundert Jahre länger gelebt hätten und seit dem Spätmittelalter als geschmückte Baumleichen auf unseren Marktplätzen herumhängen. Als – na? - „immergrünes Symbol des Lebens in dunkler Zeit“. Super – nur die die grünen zur Sommerszeit nicht mehr.

In jeder Wohnung ein Baum, das gibt’s übrigens erst seit hundert Jahren. Anfangs noch Blautannen und Fichten – ab 1980 mehr und mehr und immer größere - Fanfare: Nord! Mann! Tannen!

Der Meter kostet übrigens heuer nicht 20, sondern eher 23 Euro

O ihr flauschigen Nichtnadler. Dabei gäbs genug, wie die Maus in ihrer Sendung mal gezählt hat: 187 333 Nadeln, bei der deutschen Standardgröße von 1,63. Der Meter kostet übrigens heuer nicht 20, sondern eher 23 Euro – die Händler murmeln was von Abstand, Personal, Hygiene … unterm Mund Nase Schutz kaum zu verstehen.

Aber an Weihnachten haben wir ohnehin für alles Verständnis und so werden wir wieder losziehen, mit Säge, zur Christbaumplantage – so in drei Wochen, um dann Stümpfe zu erblicken, soweit das Auge reicht und am Horizont nur noch die großen, schönen, teuren und hie und da ein paar kleine, hässliche und bil… äh, günstige. Und wieder werden wir versuchen, den Kindern das Herz zu öffnen für entzückende Fichtenkrüppel, schön schief, eine Seite nahezu kahl - halt mal was anderes.

Vor allem aber: d e r würde sich freuen, wenn er bei uns soo schön geschmückt ein Zuhause findet und ihn jemand liebhat, so wie er ist, gell?.

15 Euro.

Nein? Was habt Ihr da - Zweimeter, Premium … 50 Euro.

Ach Tannenbaum.

Also da ist er doch erlaubt, der Namenszweifel.