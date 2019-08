Ende der Welt Ach, August!

Aahhhh, August.

Andere Menschen haben Lieblingsmonate wie den angeblichen Wonnemonat Mai. Wanderer mögen den Oktober und Deko-Enthusiasten den Dezember, wegen Weihnachten. Mein Wonnemonat ist der August. Weil: Sommer. Auszeit. Alle weg. Einmal tief ausatmen.

Die SUVs drängeln sich nicht mehr vor dem Schulportal, wo sie Prinzen und Prinzesschen ausspucken, sondern an der Raststätte auf der Brenner-Autobahn. Prinzen und Prinzesschen müssen mal, und weil man an Wochenenden nicht mehr runter darf von der Autobahn wegen der bösen Österreicher, bleibt nur noch Sanifair. Die 50 ct-Gutscheine türmen sich in rekordträchtige Höhen, aber so ein SUV ist ja groß genug.

Derweil ist in der Stadt eine göttliche Ruhe eingekehrt, von den üblichen Baustellen und gestressten Touristen auf E-Scootern mal abgesehen. Endlich sind die so genannten Straßenfeste weitgehend abgefeiert. Zu feiern haben da ja meistens nur die Caterer in den scheußlichen Baumarkt-Pavillons. Hinterher, wenn die Kasse stimmt. Die zahlenden Besucher aus dem Umland schieben sich durch und sind froh, wenn die Kinder mit Luftballon und Eis zufrieden waren.

Im August gehören die schönen Plätze der Stadt endlich wieder uns. Den Bewohnern. Man könnte diesen Monat kreativ nutzen und sich an Guerilla-Gardening erinnern. So ein paar kleine Samen in die Vorgarten-Kieswüste beim Nachbarn streuen. Oder ein wenig Verwirrung stiften und mit einem Tapeband aus der Hausnummer 3 eine 13 machen, nur falls das Apple-Kameraauto vorbeifährt.

Man kann aber auch einfach in Ruhe seine Arbeit erledigen ohne mit Sonderwünschen belästigt zu werden. Die Chefs sind ja auch im Urlaub. Siehe SUV. Was bis August nicht geschafft ist, hat Zeit bis September.

Im August sollte man möglichst keinen Wasserrohrbruch haben und keinen neuen Pass benötigen

Das sagen sich allerdings auch Handwerker, Behörden und sonstige Dienstleister. Im August sollte man möglichst keinen Wasserrohrbruch haben und keinen neuen Pass benötigen. Sonst heißt August auch Arschkarte.

Ansonsten heißt der Monat nach dem römischen Kaiser Augustus, von dem es wiederum heißt, dass er in seinem vorkaiserlichen Lebensabschnitt ein junger, äußerst ehrgeiziger, mitunter skrupelloser Politiker gewesen sei. Warum muss ich jetzt an Sebastian Kurz denken?

Manchmal geht das Hirn seine eigenen Wege. Es braucht halt auch mal eine Auszeit im August.