Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ab in den Urlaub – von einem, der NICHT auszog!

Die schönste Zeit im Jahr. Die Ferien, zum Urlaub in die Ferne schweifen…schön wär’s. Diesen Sommer kommt irgendwie alles zusammen: Corona, Waldbrände und Fluten, die es so hierzulande noch nie gab. Es ist schwer, 2021 in Sommer-Urlaubs-Laune zu kommen...Eine Glosse von Christian Klos.

Wissen Sie noch, im letzten Jahr, so im Frühjahr, als der Irrsinn mit der Pandemie begann – da hörten wir von allen Seiten: Das wird nix mit dem Urlaub in diesem Jahr! Corona lässt das nicht zu, überall um uns herum, in Frankreich, Italien, Österreich und Spanien - Inzidenzen bis sonst wohin! Und am Ende? Am Ende ist man sogar zweimal weg gewesen, traf die Nachbarn am Gardasee und entspannte noch ein wenig an der Costa Brava.

Und dieses Jahr? Da sagten alle, das wird leicht. 3G macht‘s möglich, damit kann man praktisch überall hin. Ach, so einfach ist das? Was ich hier gerade in meinem Umfeld erlebe, spricht eine andere Sprache.

Die Meyers zum Beispiel, euphorisch und frankophil, hatten gleich mal schön Cote d’Azur gebucht, zwei Wochen irgendwo zwischen Cannes und St. Tropez. Pustekuchen, Hochinzidenz in Südfrankreich und jetzt auch noch die Waldbrände - alles abgesagt, Meyers sind runter mit den Nerven und lassen sich alle impfen. Jetzt doch.

Die Hubers, endlich wieder Griechenland, zwei Wochen Vollpension am Meer. Jetzt gibt es ihr Hotel nicht mehr – es ist abgebrannt. Gott sei Dank ist da niemandem was passiert. Hab Herrn Huber neulich an den Mülltonnen getroffen. Der sah gar nicht gut aus! Umbuchen? Aber wohin?

Ja, es ist nicht leicht. Familie Schmidt, oben aus dem dritten Stock, traut sich nicht nach Italien! „Nein, man kann ja da nicht hin, da wollen alle hin, was glauben Sie was es da an Stau am Brenner gibt!“. Stimmt, fahren sie alle hin.

Von den Moosgrubers wollte ich ihnen gar nicht erzählen, aber es passt ja rein in diesen Katastrophensommer. Die wollten bescheiden in Deutschland bleiben. So gefreut hatten sie sich, auf den Campingplatz in Bad Neuenahr. Der steht ja jetzt nicht mehr….

Gehen Sie doch auf ein Hausboot

Die Grafs, unten aus dem Erdgeschoss – wissen Sie was da passiert ist. Die Eltern geimpft, die Kinder natürlich nicht. Die haben das Testen vergessen und sind nach Österreich rein. Es kam wie es kommen musste: Polizei, Stichprobe, Bußgeld. Das ganze Theater.

Was für Ferien: Corona greift wieder um sich, Waldbrände in Südeuropa, Hochwasser und Flutkatastrophen im eigenen Land, und das was noch bleibt wird jeden Tag teurer und auf dem Weg ins überteuerte Hotel steckt man zum Dank im Monsterstau fest.

Apropos: der mitgliederstärkste Automobilclub in Deutschland schickt derzeit seine Mitglieder sehenden Auges in Verderben. Er rät sehr wohl nach Italien, nach Venedig zu fahren. Da seien in diesem Jahr kaum Touristen aus Übersee. Das Ende vom Lied: Alle treffen sich auf dem Brenner oder später in Venedig und die Lagune platzt aus allen Nähten – ganz ohne Asiaten oder Amerikaner.

Der zweite Tipp. Gehen Sie doch auf ein Hausboot. Und im Zweiten Satz: Hausboote sind eigentlich gar nicht mehr zu haben. Sogar für 2022 sei alles so gut wie ausgebucht. Traumhaft.

Wissen sie was? Ich bleib da. Ich hau mich hinterm Haus auf die Hängematte und les endlich das Buch, dass ich zum Geburtstag von meinen pubertierenden Kindern bekommen habe. Titel: Woanders is auch scheiße!