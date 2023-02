Ende der Welt - Die tägliche Glosse 99 Spionageballons

„Hast du etwas Zeit für mich? … Dann singe ich ein Lied für dich … Von 99 Luftballons … auf ihrem Weg zum … „ ?

Richtig. – Ach, Nena – 40 Jahre ist das her und seitdem schauen wir – mittlerweile ergraut – gleich beim ersten Takt nach oben, in die Wolken. Und träumen und summen mit und merken jedesmal: Nenas jungmädchenhafte Leichtigkeit lässt die Bleischwere des Textes vergessen und trug das Lied zurecht weltweit in die Stratosphäre der Charts. Dort droben hing Nena – so stellte ich´s mir vor - als winzig kleiner Punkt an ihren 99 Luftballons. Ein wahrgewordener Pop- & Kindertraum.

Der Text stammte von ihrem Gitarristen, Carlo Karges – der war im Sommer 82 bei den Stones, vor der Berliner Waldbühne, als zum Konzertende tausende Luftballons in den Abendhimmel aufstiegen. Karges dachte bei sich: was wäre wenn … die hinüberwehen, nach Ostberlin und dort Paranoia auslösen? Und schrieb Zeilen wie: … darum schickte ein General, ne Fliegerstaffel hinterher … 99 Düsenflieger jeder war ein großer Krieger … 99 Kriegsminister Streichholz und Benzinkanister … gut, gut - ich hör schon auf, in diesen unseligen Tagen. Und vertiefe nicht, dass US Militärs einen Krieg mit China noch in diesem Jahrzehnt für „wahrscheinlich“ halten – mit d e r Begleitmusik wird einem beim Anblick des 50 m Ballons made in China sehr schwer ums Herz.

„Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ – noch so ein Hit, denn Karges für NENA geschrieben hat

Ein wenig erheitert ein Blick zurück in die 60er Jahre, als die CIA tausende solcher Spionageballons über die UdSSR schweben und als diese protestierte, die NASA antworten ließ: alles harmlose Wetterballons. Das chinesische Außenministerium setzte jetzt noch eins drauf, mit der Auskunft: der Wetterballon habe die USA versehentlich überflogen und sei infolge höherer Gewalt – nämlich Wind – vom Kurs abgekommen. „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ – noch so ein Hit, denn Karges für NENA geschrieben hat. Oder: „Vollmond“. Zefix, und schon wieder steht einem diese schneeweiße Kugel vor Augen. Groß wie drei Reisebusse, am Ende zerplatzt, abgeschossen von einem Kampfflugzeug, mittels Sidewinder Rakete - geht’s noch ? Hätte man nicht wenigstens mit einer sehr großen Nadel … ?

Ach, zerplatzt auch unser Bild vom harmlosen, kleinen, friedlichen Ballon. Obwohl … wer mag und kann, spricht jetzt mit: