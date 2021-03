Ende der Welt - Die tägliche Glosse 90 Jahre E-Rasierer

Vor 90 Jahren brachte Jacob Schick in den USA den ersten Elektrorasierer auf den Markt. Ein guter Anlass, sich einmal zu fragen, warum er sich am Markt schneller durchsetzte, als heute das Elektroauto? Roland Söker über Unterschiede und Parallelen zweier E-Technologien …

Liebe Hörer. Ja, dieses Ende der Welt richtet sich ausdrücklich an Hörer, nicht an Hörerinnen. Die dürfen gern weiter mithören, aber den heutigen Jahrestag in seiner Bedeutung verstehen, das können nur männliche Hörer.

Vor 90 Jahren änderte sich nämlich für sie ein elementarer Teil des Tagesablaufs. Am 18. März 1931 brachte der amerikanische Unternehmer mit dem prophetischen Namen Jacob Schick den Elektrorasierer auf den Markt. Heute würde man ihn wohl E-Rasierer nennen, wie beim E-Auto oder beim E-Scooter.

Nun, im Gegensatz zum E-Auto setzte sich der E-Rasierer in wenigen Jahren durch und wurde millionenfach gekauft. Diskussionen um fehlende Ladestationen oder mangelnde Reichweite gab es nicht. Und es mussten auch keine Abwrackprämien für Rasierpinsel eingeführt werden.

Allerdings hatte auch der E-Rasierer von Anfang an ein Image-Problem. Er wurde nicht mit Männlichkeit assoziiert. Echte Cowboys blieben bei der klassischen Verbrenner-Rasur, die ordentliche Narben hinterließ. Aber die Anzahl der Cowboys schrumpfte im Amerika der 30er Jahre so rasant, wie die Verkäufe der E-Rasierer zunahmen. Und in Deutschland war der Anteil von Cowboys an der Bevölkerung schon immer überschaubar. Und so war die Einführung des E-Rasierers hierzulande a gmade Wiesen – oder treffender: ein rasiertes Kinn.

Doch das Image-Problem des E-Rasierers gab es auch im Cowboyarmen Deutschland. Kein Wunder, dass die Werbung auch bei uns krampfhaft versuchte, den Rasierapparat als besonders maskulin darzustellen:

Gestählte Muskelpakete mit Bartstoppeln, die schon beim Hinsehen kratzten, hantierten da mit ihren Rasierern, als wären es Laserschwerter. Und natürlich Frauen, laszive Frauen, denen man ansah, dass sie sich bei dem Typen mit dem Rasierapparat doch nur deshalb anschmiegten, um sich mit seinem Gerät bei nächster Gelegenheit schmerzfrei die Beine zu epilieren.

Aber trotz dieser offenkundigen Lügen der Werbung, setzte sich der E-Rasierer am Markt durch. Vielleicht ja auch deshalb, weil der Vergleich zum E-Auto an einer Stelle hinkt. Durch sein monotones Brummen, was sich durch die Nähe zum Ohr individuell modulieren lässt, ist in Wahrheit vielleicht der E-Rasierer das Pendant zum Auto mit raubeinigem Verbrenner-Motor. Und das leise umweltfreundliche E-Auto entspricht so gesehen dem ebenso geräuscharmen Öko-Rasierpinsel aus Dachshaar.

Vielleicht hat sich der E-Rasierer also gerade durchgesetzt, weil er uns Männern suggeriert, wir würden eine wilde Maschine beherrschen und diese kraft unseres Könnens und Geschicks bis in den Grenzbereich kontrollieren. Einen Sechszylinder-Boxer in der Nordschleife des Nürburgrings ebenso wie dreifache Schwingkopf-Scherelemente im markanten Winkel unserer Jawline, unseres Kinn-Hals-Übergang.