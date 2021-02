Ende der Welt - Die tägliche Glosse 50 Jahre Haarerlass der Bundeswehr

Der Blick in den Spiegel verheißt in diesen Tagen meist nichts Gutes: Die Dauerwelle hängt traurig herunter, um die Ohren winden sich spoilerartige Haargebilde und auf dem Kopf bilden sich neuartige Löckchen. Das hast du vorher auch noch nicht gesehen. Oder vielleicht doch? Bis also die Friseure wieder aufmachen, sollten wir einen Blick in die Vergangenheit wagen: Die Zeiten waren auch schon anders. Zum Beispiel beklagten sich Friseure mal, dass sie keine Kundschaft mehr bekommen, weil alle nur noch lange Haare haben wollen.

Doch der Reihe nach: Heute vor 50 Jahren trat ein Erlass des Bundesverteidigungsministeriums in Kraft, unterschrieben vom damaligen Minister Helmut Schmidt. Er sah für Wehrpflichtige vor, dass sie bei entsprechender Haarlänge ein Haarnetz zu tragen haben. 750.000 dieser Haarnetze hat die Bundeswehr dann auch beschafft. Denn das Ministerium stand damals unter dem Druck der Straße: Der Mann der 70er-Jahre trug das Haupthaar lang bis über die Ohren. Und wenn auch viele mit den Studentenprotesten der 60er-Jahre nichts am Hut hatten: Lange Haare waren schnell in Mode gekommen bis in weite Teile der bürgerlichen Gesellschaft hinein und auch bei vielen Wehrpflichtigen. Und die standen vor den Kasernentoren und waren erschüttert.

Die Herren sollten erst mal zum Friseur gehen, um sich den sogenannten Kommiss-Schnitt verpassen zu lassen. Doch die Bundeswehr wollte eine demokratische Armee sein. Die sogenannte Innere Führung wollte Staatsbürger in Uniform. Und dazu gehört eben auch das Recht, die Haare länger zu tragen. Und so kam man auf das Haarnetz, quasi als Teil der inneren Haarführung.

Das Netz bekam allerdings schnell den Namen Zwiebelsack oder auch Rollbraten. Und man muss sagen: Die Bundeswehr hat mit diesem Gebilde inmitten des Kalten Kriegs ihre Abschreckungsfähigkeit eindrücklich unter Beweis gestellt. Möglicherweise allerdings eher beim Freund als beim Feind.

Rund 20 Zentimeter lang, eng gestickt und natürlich in Nato-Oliv gehalten, war das Haarnetz am oberen Ende zusammengebunden. Darin sollte der Träger seine Haarpracht hineinstecken. Bilder von Zipfelmützenträgern in Uniform machten die Runde. Heute würde man von einem regelrechten Shitstorm sprechen: Ach ja, die Typen von der German Hairforce.

Und dann erst der Protest der Truppen-Friseure, die ihren Job an den Nagel hängen wollten. Keine Kundschaft, nur langhaarige Rekruten. Und da es eine unausgedrückte Gleichung gibt, dass Haartracht viel auch mit Disziplin zu tun hat, wurde der Haarnetzerlass schnell wieder aufgehoben.