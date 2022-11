Ende der Welt - Die tägliche Glosse 49 Euro-Ticket - die Flatrate für Kinderlose

Vielleicht erinnert ihr Euch an den letzten Sommer, da gab es ein 9-Euro-Ticket. Damit konnte ein Erwachsener oder ein Kind über 6 Jahre für einen ganzen Monat Busse, Trambahnen und Regionalzüge überall in Deutschland benutzen. Da waren die Züge dann so voll wie ein neu eröffneter Lego-Store. Nur dass es keine Legos gab, dafür aber auch keine Sitzplätze.

So, und jetzt die Rechenaufgabe zur ersten Mathe-Stunde: Was kostete es, wenn eine Familie mit Mama, Papa und 2 Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren einen Monat lang herumfahren wollte?

Richtig: Vier mal neun macht 36 Euro. Das war immer noch billig. Deswegen haben es ja auch ganz viele Leute gemacht. Das war aber nur so ein kurzzeitiges Sonderangebot, zum Ausgleich dafür, dass Autofahrer billiger tanken konnten. Die Logik müsst ihr nicht verstehen, aber in Supermärkten sind ja auch manchmal Zucker und Zahnpasta gleichzeitig im Sonderangebot.

Das tolle an einem 9 oder 49-Euro Ticket ist ja nicht nur der Preis, sondern, dass man überall hinfahren kann und dort dann nicht erstmal ein Ticket für den Bus kaufen muss. Und nicht entscheiden muss, ob man für den Tag in Pipapo lieber ein Tagesticket oder Einzelfahrscheine kauft, ob man nur in Zone A oder auch in Zone B unterwegs ist und ob das Gruppenticket sich lohnt, wenn man als Familie unterwegs ist. Weil: Das nervt total.