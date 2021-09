Ende der Welt - Die tägliche Glosse 24 Stunden Marx

Eines ist sicher: er wird keinesfalls blinzeln! Und wenn, dann wär's das erste Mal in fast 50 Jahren. Wer also das schon bei Kindern beliebte Durchhaltespiel im Sinn hat und Karl Marx konzentriert in die Augen schaut, wird den Kürzeren ziehen. In München, in Jerusalem, Rom, Montevideo oder Los Angeles kann man einem der nach Volksmeinung "größten Deutschen" seit gestern 12 Uhr Ortszeit ins Antlitz blicken – 24 Stunden lang. Natürlich ist es nicht der echte Marx, sondern sein metallener Büstenschädel, der 1971 in Karl-Marx-Stadt auf einen stattlichen Sockel gehievt wurde und den ein Künstler in einem 24-Stunden-Screening gefilmt hat.