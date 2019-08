Zur Erinnerung an Toni Morrison "Heimkehr" - Lesung als zweiteiliger Podcast

Zur Erinnerung an Literaturnobel- und Pulitzer-Preisträgerin Toni Morrison

Am 5. August starb Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison, die sich mit ihren Geschichten in fünf Jahrzehnten in die Weltliteraturgeschichte einschrieb. Toni Morrisons Romane haben alle etwas mit der schwarzen amerikanischen Geschichte zu tun, es geht um Sklaverei, Menschenhandel, Diskriminierung, um Menschen zweiter Klasse, die auf Grund ihrer Hautfarbe gejagt werden. Aber sie richtet ihre Geschichten nie in anklägerischer Weise an die Weißen, sondern erzählt vom Leben afroamerikanischer Menschen. Eindringlich und in einer emotionalen Dichte, einer sprachlichen Kraft, die ihr als erster afroamerikanischer Schriftstellerin 1993 den Nobelpreis für Literatur einbrachte.

"Sklavenhandel und Sklaverei sind Themen, an die sich niemand erinnern will, weder die Personen, über die ich schreibe, noch ich selbst; weder die Schwarzen noch die Weißen; ich meine, es herrscht eine nationale Amnesie", sagte Toni Morrison 1987, als ihr Roman "Beloved" ("Menschenkind") erschien. Darin beleuchtet sie die amerikanische Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die ersten Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Es geht ihr nicht um die Institution der Sklaverei, sondern um Menschen, die als schwarze Untermenschen leben müssen, um ihren Alltag, ihre Perspektiven.

Auch in ihrem neuen Roman "Heimkehr" geht es um das Leben eines schwarzen GIs, der als Korea-Kriegsveteran ins Amerika der 50er Jahre zurückkommt und mit der Rassendiskriminierung konfrontiert wird. Es geht um Krieg, um Gewalttaten, um Rassentrennung, Schikanen, Gewalt und Ku Klux Klan.

Proteste gegen die diskriminierenden Jim-Crow-Gesetze im New York der 60er Jahre.

Der rassistische, schwarzenfeindliche Geheimbund Ku-Klux-Klan enststand 1866 im Süden der Vereinigten Staaten, nachdem die Sklaverei abgeschafft worden war. Ziel des streng hierarchisch organisierten Klans war die Erhaltung der kolonialen Lebensformen in den Südstaaten. In weiße Gewänder gehüllt verbreiteten seine Mitglieder durch nächtliche Ritte, brennende Kreuze, Brandstiftungen und Fememorde Angst und Schrecken. 1882 wurde der Klan für verfassungswidrig erklärt und aufgelöst. Ein zweiter, 1915 in Atlanta gegründeter Ku-Klux-Klan, richtete seine Aktionen auch gegen religiöse Minderheiten und Intellektuelle. In den 60er Jahren erhielt der Ku-Klux-Klan im Zuge der Aufhebung der Rassentrennung wieder Zulauf. Heute wird die Zahl der Klan-Mitglieder immer noch auf 5000 geschätzt.

Racial Segregation

Die ab 1880 und bis in die Mitte der 1960er Jahre geltenden "Jim Crow Gesetze" trennten die Schwarzen von den Weißen in allen erdenklichen Bereichen des öffentlichen Lebens: Schulen, Kirchen, Stadtviertel, Arbeitsstellen, Toiletten, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Waisenhäuser, Gefängnisse, Bestattungsinstitute, Leichenhallen und Friedhöfe. Sogar das gemeinsame Schachspiel wurde gesetzlich verboten. Die Gesetze waren die rechtliche Grundlage für die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung.

Keine Geschichte zum Weitererzählen

In diesem Milieu der Segregation spielen alle Romane der amerikanischen Meistererzählerin. In "Menschenkind" genauso wie in "Gnade", "Paradies" oder "Jazz", um nur einige Titel aufzuzählen. Alle geschrieben in der typischen Morrison-Art, Erzählgeflechte aus mehreren Zeitebenen, Perspektivenwechsel in Collagetechnik, die Innen und Außen verbindet, zarte Lyrik bis hin zum harten Slang, liebevoll und von einer gnadenlosen Härte. Und trotz dunkler Melodien, die sie herauf beschwört, voll trockenem Witz. Und den sechzig Millionen Menschen gewidmet, die durch die Folgen der Sklaverei umkamen. "Es war keine Geschichte zum Weitererzählen," wie Toni Morrison sagt. Darum hat sie die schwarze Geschichte der USA in ihren Romanen immer wieder zum Thema gemacht.

"Heimkehr"

Mit Verszeilen aus einem Gedicht beginnt Toni Morrisons ihren Roman: "Dieses Haus ist fremd. Seine Schatten lügen. Sag mir, warum mein Schlüssel hier passt". Es geht wie immer bei der Literaturnobelpreisträgerin um schwarze amerikanische Geschichte, um die Suche nach Heimat, nach einem Zuhause.

Frank Money kehrt 1953 als Korea-Kriegsveteran in die USA zurück. Er ist traumatisiert, trinkt, wird mit dem Rassismus in seinem Land konfrontiert, und gerade als er eine Frau findet, die ihm Halt zu geben scheint, erreicht ihn eine Nachricht. Seiner Schwester Cee gehe es sehr schlecht, wenn er "trödle", würde sie sterben. So macht er sich nach Lotus in Georgia auf, in das Kaff, in dem beide Geschwister ihre unglückliche Kindheit bei der bitterbösen Stiefgroßmutter verbracht hatten.

"Wenn ich die Rasse eines Menschen kenne, kann ich zwar ein paar grundsätzliche Aussagen über ihn treffen, aber was weiß ich denn wirklich über denjenigen? Es gibt doch tausende von Faktoren, die eine größere Rolle spielen. Im Grunde sagt die Rasse eines Menschen nichts über ihn aus. Die Geschichte der Afroamerikaner in diesem Land ist eine der Heimatlosigkeit, der fehlenden Zugehörigkeit und erzwungenen Ausgliederung." Toni Morrison

Um schwarze Geschichte der 50er Jahre, um Rassendiskriminierung geht es in dem spannenden, voller Empathie erzählten Roman der afro-amerikanischen Meistererzählerin Toni Morrison, obwohl sie nie explizit erwähnt, dass es es sich bei ihrem Protagonisten Frank Money um einen Schwarzen handelt. Und doch ist schon der Name Money eine Anspielung auf jenen Ort in Mississippi, in dem 1955 ein 14-jähriger Afroamerikaner, Emmett Till, nachdem er mit einer Weißen flirtete, ermordet wurde. Dieses Verbrechen gilt als Auslöser der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

Es geht um Schikanen, Gewalt, Ausgrenzung, um Ku Klux Klan und den Korea-Krieg, um das "Green Book", einen Reiseführer, der bis in die 60er Jahre Schwarzen auflistete, wo sie Benzin bekommen, wo sie ein Hotelzimmer finden oder eine Toilette, die sie benutzen durften. So schreibt die Literatur-Nobelpreisträgerin ihren Zyklus über die schwarze Geschichte Amerikas mit dem neuen Roman "Heimkehr" fort, den sie mit "Sehr blaue Augen" angefangen, mit "Gnade", "Menschenkind" und "Jazz" weitergeführt hat. In all ihren Büchern spielt die Geschichte der Schwarzen eine Rolle, beleuchtet in einem jeweils anderen Jahrzehnt oder Jahrhundert.

"Die Sehnsucht nach einem Zuhause existiert zwar nach wie vor, aber es handelt sich dabei lediglich um eine Illusion. Und natürlich gibt es in Amerika nicht eben wenige, die ihr ganzes Leben auf diese trügerische Sehnsucht bauen, die niemals Realität werden kann. Für uns Afroamerikaner gilt dies erst recht. Die Geschichte der Afroamerikaner in diesem Land ist eine der Heimatlosigkeit, der fehlenden Zugehörigkeit und erzwungenen Ausgliederung." Toni Morrison

"Wenn ich schreibe, bin ich vollkommen frei"

Toni Morrison (zweite von links) 1977 mit ihrer schwarzen Schreibgruppe

Toni Morrison, am 18. Februar 1931 als Chloe Anthony geboren, stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Sie wuchs in Lorain im Staate Ohio auf. Dort gab es keine schwarze Gemeinde, dort lebten vor allem polnische und italienische Einwanderer, alle halfen zusammen. Ihr Vater kam aus dem Süden, aus Cartesville in Georgia. Er jedoch hasste alle Weißen, er musste als Kind zusehen, wie zwei schwarze Geschäftsleute vor ihrem Laden gelyncht wurden. Morrisons Mutter stammt aus Alabama, wo sie als Schwarze zwar Knochenarbeit verrichten mussten, aber sie machte ihre Sympathie für jemand nie an seiner Rasse fest. So wuchs Toni Morrison zwischen diesen beiden Weltsichten auf und mit ihren Büchern. Sie war eine Leseratte, wohnte zwischen zwei Buchdeckeln, las mit Vorliebe Tolstoi, Flaubert und Austen. Als sie in die Schule kam, konnte sie bereits lesen.

Sie bemerkte zwar als Kind, dass es bei Hochzeiten zwei Bibeln gab, eine, auf die weiße Hände bei der Hochzeit gelegt, und eine, auf der schwarze Hände vereinigt wurden. Erst später wurde ihr das eigene Anderssein bewusst, als man ihr unter Schmerzen versuchte, mit einem Bügeleisen das Haar zu glätten, oder als sie 1970 ihr erstes Buch veröffentlichte; Bücher schwarzer Autoren wurden damals nicht einmal anständig lektoriert, wie sie in einem Interview erzählte, geschweige denn beachtet. Und Morrison wurde auch lange Zeit von der Kritik als kleine schwarze Schriftstellerin abgetan. Als sie 1993 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, fühlte sie sich zum ersten Mal als gleichberechtigte Amerikanerin, als Zugehörige ihres Landes.

"Alle reden darüber, was für ein großartiges Land die USA seien. Aber erst mal sind wir ein Land von Leuten, die ihre Heimat verlassen haben, freiwillig oder gezwungenermaßen. Die Einzigen, die keine Immigranten sind, sind die Native Americans und die wurden vertrieben. Alle anderen mussten sich hier erst ein neues Zuhause schaffen." Toni Morrison

Toni Morrison studierte zunächst Literaturwissenschaften an der Howard Universiy in Washington, wo sie auch ihren späteren Mann Harold Morrison kennenlernte, der dort Architektur studierte. Die Ehe dauerte nicht lange, 1964 ließen sich die Morrisons scheiden. Toni zog ihre beiden Söhne alleine auf, arbeitete tagsüber, stand aber schon um vier Uhr morgens auf, um zu schreiben. Nach ihrem Magister 1955 in Anglistik lehrte sie zunächst an der Texas Southern und später dann an der Howard University, später arbeitete sie als Lektorin in New York, wo sie in einem kleinen Villenort am Hudson-River bis zu ihrem Tod am 5. August 2019 lebte.

"Ich kann die Welt aushalten, wenn ich an einem Buch sitze - sonst kaum. Schreiben ist Freiheit - das einzige, was ich ausschließlich für mich tue. Es ist ganz mein." Toni Morrison

Beim Signieren ihres Romans "Heimkehr"

Als Toni Morrison an ihrem Roman "Heimkehr" arbeitete, verlor sie Slade, ihren Sohn, mit dem sie einige Kinderbücher geschrieben hat. Er starb 2010 mit nur 46 Jahren an Pankreaskrebs. Ein Abgrund tat sich auf. Sie fühlte sich hilflos, weil sie ihn nicht beschützen und retten konnte, was eigentlich die Aufgabe einer Mutter wäre, erzählte sie in einem Interview. "Heimkehr" ist ihrem Sohn gewidmet.

In einem Podcast zur Erinnerung an Toni Morrison lesen Doris Wolters und André Benndorff Ausschnitte aus dem letzten Roman der Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Den ganzen Roman gibt es bei Audiobuch Verlag Freiburg auf drei CDs. Ein packend erzähltes Gesellschaftsportrait, das die Lebensumstände der Schwarzen im Amerika der 50er Jahre in den Mittelpunkt stellt, den Korea-Krieg, die Rassendiskrimierung und die Suche nach einem selbstbestimmten Leben. Regie: Corinna Zimber und Julian Wollny. Der Roman erschien bei Rowohlt in der Übersetzung von Thomas Piltz.

Als Podcast unter: br.de/mediathek/podcast/lesungen/