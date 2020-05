Zum Tod der Dramatikers Rolf Hochhuth "Misstrauen gegen alles, was alle denken"

Mit seinem Debüt "Der Stellvertreter" wurde er weltberühmt, mit "Soldaten", ein Stück über den Bombardierungsplan Churchills schaffte er es ins Fahndungsbuch der britischen Polizei, zu einem königlichen Haftbefehl. Rolf Hochhuth, der am 14. Mai im Alter von 89 Jahren in Berlin starb, war ein fanatischer Sucher nach der Wahrheit, ein Agitator des politischen Theaters. Er kratzte am Schurf, der sich über Verbrechen zu legen drohte und sie vergessen machen sollte. Er schrieb gegen Diktatoren, Heuchler, Mörder und Bankenbosse, scheute keinen Skandal, wenn es um Grundrechte und Moral ging.

Theater als politische Arbeit

„Der Krieg ist nicht ausgebrochen, wie immer geschrieben wird, er ist gemacht worden mit der Vehemenz, mit der er gewollt wurde. Ein Tier kann ausbrechen, ein Krieg muss entwickelt werden. Das setzt ein ziemlich kompliziertes Zusammenspiel vieler voraus, deren Intelligenz immerhin ausreichen muß, für die Nachwelt den Anschein zu erwecken, der Feind sei der Schuldige," das ist so ein Satz von Rolf Hochhuth, den man angesichts der massenhaften Kriege auf allen Kontinenten den Mächtigen in der Headquarters, den Erdogans und Assads, den Kriegstreibern entgegenschleudern möchte. Entschuldigungen für Verbrechen lehnte Rolf Hochhuth ab. In seinen dramatischen Werken suchte er immer nach den Verantwortlichen, den Schuldigen und Mitschuldigen.

Neben seinen Theaterstücken wie etwa "Der Stellvertreter", "Soldaten. Nekrolog auf Genf", "Sommer 14. Ein Totentanz" oder "McKinsey kommt", schrieb der Bühnendichter aber auch Erzählungen, Essays, Novellen und Gedichte.

Die Novelle erschien im April 1963 zunächst in der FAZ, kurz nachdem Hochhuths berühmtestes Stück "Der Stellvertreter" unter der Regie von Erwin Piscator an der freien Volksbühne uraufgeführt wurde. Sophokles' Antigone überträgt Rolf Hochhuth in das Jahr 1944, ins NS-Regime. Auch bei der "Berliner Antigone" geht es wie in der antiken um den Machtkampf zwischen weltlichem und göttlichem Recht, um den Eingriff des Staates auf die Privatsphäre, auf die Grundrechte der Freiheit und Würde des Menschen; es geht um die moralisch gerechtfertigte Auflehnung gegen die staatliche Ordnung. Ein typisches Hochhuth-Thema. Genauso wie das Thema Widerstand, das Rolf Hochhuth ein Leben lang beschäftigte. Georg Elser zum Beispiel, jener Hitler-Attentäter, für den er immer wieder ein Denkmal einforderte, das dann 2011 in Berlin endlich errichtet wurde, widmete Schriftsteller Hochhuth ein Gedicht.

Johann Georg Elser von Rolf Hochhuth



"Unauffällig liquidieren, beim nächsten Luftangriff:

Gestapo-Brief vor Kriegsende nach Dachau.

Im Krematorium des KZs wird Elser

- geboren 1903 in Hermaringen -

vermutlich stranguliert, vielleicht erschossen:

die Zeugen, jetzt pensionsberechtigt, schweigen,

da sie die Mörder sind..."

Und was lernen wir von Elsers Verhalten, wurde Rolf Hochhuth 2011 bei der Einweihung des Denkmals mitten auf dem ehemaligen Berliner NS-Gelände in der Wilhelmsstraße gefragt? "Dass man sich auflehnen muss, dass man auch, glückverdummt wie wir seit 66 Jahren Frieden, aufpassen muss, dass die Demokratie partiell in Diktaturen entartet. Der Bürger muss auf der Hut sein." Rolf Hochhuth war es.

Vom Buchhändler zum streitbaren Schriftsteller

Rolf Hochhuth wurde am 1. April 1931 in Eschwege als Sohn eines Schuhfabrikanten geboren. Im gleichen Jahr verlor sein Vater wegen der Weltwirtschaftskrise seine Fabrik. Nach einer Buchhändlerlehre und einigen Berufsjahren in Marburg, Kassel und München, begann Rolf Hochhuth als Lektor beim Bertelsmann-Lesering, betreute und edierte dort höchst erfolgreich tote und lebende Klassiker, die Wilhelm-Busch-Ausgabe verkaufte sich prächtig, so schenkte ihm der Verleger einen Sonderurlaub, der Rolf Hochhuth nach Rom führte. Hier begann er die Recherchen für sein "umstrittendstes Schauspiel des Jahrhunderts": Der Stellvertreter, in dem die Frage verhandlet wird, wie Kirche und explizit Papst Pius XII., der Stellvertreter Gottes, es unterlassen haben, sich für die verfolgten Juden einzusetzen; der Papst habe feig geschwiegen, als sie 1943 aus Rom nach Auschwitz deportiert wurden.

Bereits nach zwei Jahren war das Stück in 28 Sprachen übersetzt und Rolf Hochhuth zum bekanntesten Dramatiker des deutschsprachigen Raums aufgestiegen. Nach diesem Welterfolg 1963 lebte er als freier Autor in Basel und Berlin und leitete mit seinen Bühnenstücken, in denen er historische Figuren in präzise recherchierten Situationen zeigte, eine Welle des politischen Theaters ein. Rolf Hochhuth wurde mit dem Literaturpreis der Stadt München, dem Lessingpreis, dem Geschwister-Scholl-Preis und dem Baseler Jakob Burckhardt-Preis ausgezeichnet.



