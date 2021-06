Kühn und leidenschaftlich Erinnerungen an die Wortvirtuosin Friederike Mayröcker

Ein Leben für das Schreiben

"Ihre Zettel, Bücher, Briefe, Notizen, Poster, Bilder füllten zwei Wohnungen in der Wiener Zentagasse, Küche, Bad und Schuhregal inbegriffen. Und mittendrin, durch dieses Sammelsurium wie von einem Ariadnefaden geleitet, tastete sie sich vor: Friederike Mayröcker. Avantgardistin. Dichterin, Ikone, Mythos, eine Legende schon zu Lebzeiten; Büchner-Preisträgerin und Nobelpreiskandidatin, Wiener Fabelwesen", schreibt Cornelia Zetzsche in ihrem Nachruf. Sie widmet dem Phänomen Mayröcker das "Offene Buch", die Lesung am Sonntag auf Bayern 2.