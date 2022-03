Wer gewinnt den Bayern 2 - Wortspiele-Preis 2022? Internationales Festival junger Literatur - Wettlesen im "Club Ampere"

Eine deutsch-türkische Familie, in der die Welt des Kindes auf dem Kopf steht. Ein Sohn auf den Spuren seines chinesisch-indonesischen Vaters. Eine Rumänin folgt ihrer Schwester und gerät in eine dubiose Leiharbeiter-Firma in Deutschland. Wilhelm Tell erweist sich als Spannungsroman heute. Und der Monolog eines Pflegers in der Psychiatrie signalisiert Kontrollverlust. Yade Yasemin Önder, Yannic Han Biao Federer, Joachim B.Schmidt und Annika Domainko sind vier der achtzehn deutschsprachigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die an drei Abenden ihre neuen Romane in München vorstellen.