Bayern2 - Wortspiele-Preis 20. Internationales Festival junger Literatur

Fast 400 Autoren haben sich in den letzten 20 Jahren bei den "Wortspielen" präsentiert, aus manchen wurden bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen, wie etwa der frisch gekürte Deutsche Buchpreisträger und Bestsellerautor Saša Stanišić, Clemens Setz, Matthias Nawrat oder Maria-Cecilia Barbetta. In diesem Jahr hat der Festivalleiter Johan de Blank 18 deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, Indien, der Ukaine und Moldavien geladen, die vom 4. - 6. März im Münchner "Club Ampere" um den Bayern2 - Wortspiele-Preis lesen.

Im "Club Ampere" rockt das Wort

Wo bis 1973 das Wasser rauschte, Turbinen ratterten und Stromleitungen knisterten, wird nun seit über zwanzig Jahren ausgiebig gefeiert. Das ehemalige Elektrizitätswerk, von Karl Muffat 1833 geplant und gebaut, wurde in den 70er Jahren stillgelegt und Anfang der 90er zu einem beliebten Münchner Kulturtreff umgebaut. Zum 20. Mal finden heuer auf dem Gelände der Muffathalle die "Wortspiele 2020" statt. 18 Autoren lesen um den Bayern 2 Wortspiele-Preis.

Die besten Texte und Höreindrücke vom "20. Internationalen Festival Junger Literatur" und natürlich den oder die Gewinner*in stellt Cornelia Zetzsche in radioTexte - Das offene Buch am kommenden Sonntag, dem 8. März, um 12.30 Uhr auf Bayern 2 vor.

Tagessiegerin am 4. März: Dana von Suffrin

Schriftstellerin Dana von Suffrin bei den "Wortspielen 2020"

Erst im Januar dieses Jahres bekam die Münchner Autorin Dana von Suffrin für ihren Debüt-Roman "Otto" den "Ernst-Hoferichter-Preis" der Stadt München. Er sei "ein großes Lesevergnügen, durchzogen von rabenschwarzem Humor; oft bleibt das Lachen im Halse stecken, um gleich im nächsten Absatz wieder hervorzubrechen", so die Jury. Ihre Lesung überzeugte auch am ersten Lesetag die Zuschauer im "Club Ampere" vor der Cover-Shuffle-Kunst von Nikolai Vogel.

In "Otto" erzählt Dana von Suffrin, was es heißt, wenn ein starrköpfiger jüdischer Familienpatriarch zum Pflegefall wird, wie er - obwohl auf der Intensivstation - seine ganze Familie in Atem hält. Und wie schwer es fällt, von einem Menschen Abschied zu nehmen, von den man sich ein ganzes Leben lang eigentlich lossagen wollte.