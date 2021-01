Geschichten vom Ankommen Friedrich Ani und Yamen Hussein

"Wir sind hier" - Geschichten vom Ankommen

In Kochel am See, einem 4000-Einwohner-Dorf strandeten in den 50er Jahren Menschen aus aller Herren Länder: Sudetendeutsche, Schlesier, Dunkelhäutige aus dem Nahen Osten und Schwarzhäutige aus Afrika. Die einen hatte der Krieg hierher getrieben, andere kamen als Studenten, die hier auch Deutsch lernen sollten. Am "Goethe-Institut", das es damals in dem kleinen bayerischen Dorf noch gab.

"Ein babylonisches Sprachengewirr, das einen einzigartigen Klang erzeugte, wundersam eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirche, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnersn der Gebirgsschützen an besonderen Feiertagen. Und an einem Sonntagnachmittag im Frühjahr 1058 - im traditionsreichsten Gasthaus des Ortes wurde zum allwöchentlichen gemütlichen Beisammensein für jedermann geladen - erschien der Syrer meiner Mutter auf der Tanzfläche."

Der in Kochel am See geborene Schriftsteller Friedrich Ani

Nicht ganz so "selbstverständlich" kam der syrische Dichter Yamen Hussein nach Deutschland. Als Journalist wurde er in seiner Heimatstadt Homs zum ersten Mal 2008 verhaftet wegen seiner Berichterstattung über die Repressionen der Assad-Regierung gegen die Medien. Außerdem musste er die Universität verlassen. Er schrieb weiter. 2011 berichtete er für Al Dunia TV vor Ort von der Protestbewegung aus Homs und Hama. Er kündigte, als "sein Sender", unter Druck gesetzt, Propaganda für Assad machte und Falschmeldungen absetzte. Kurz darauf vertrieben ihn die Anhänger Assads aus seiner Wohnung in Al Zahra bei Homs. Er begann unter Pseudonym zu publizieren, seine Rolle als Gründungsmitglied des „Nabd Bündnis für die Jugend Syriens“, einer friedlichen Protestbewegung, die durch mediale Berichterstattung ihren Widerstand zum Ausdruck brachte, machte ihn aber zur öffentlichen Figur. Er schrieb jetzt wieder unter seinem Namen.

Nachdem Hussein 2013 die islamistische Gruppe Jeish Al Islam in einem Artikel angriff, erhielt er Morddrohungen aus zwei Richtungen: dem religiös-fundamentalistischen Lager sowie aus Kreisen staatlicher Behörden. Aufgrund dieser permanenten Morddrohungen flüchtete Yamen Hussein in die Türkei. Seine Flucht von Syrien über den Libanon und die Türkei bis nach Deutschland verarbeitete er in einem im Oktober 2017 erschienenen Lyrikband "3439 km. Scars except the navel“, die Gedichte verfasste er in Damaskus, Beirut, Istanbul und München.