Ein Klassiker: Volker Braun "Das fertige Denken kann nur - fertigmachen"

"Eigentum Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen. KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE DEN PALÄSTEN. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. Es wirft sich weg und seine magre Zierde. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst. Und unverständlich wird mein ganzer Text. Was ich niemals besaß wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. Wann sag ich wieder mein und meine alle."

So beschrieb der Literat Volker Braun die sogenannte Wende in einem seiner bekanntesten Gedichte. Über 30 Jahre rieb er sich mit einem Regime, das dem Denker zutiefst zuwider war. Obwohl er 1960 in die SED eintrat, gehörte er zu den schärftsten Kritikern des Überwachungsstaates.

Volker Braun hat sich immer als politischer Schriftsteller verstanden, der mit einer subversiven Verve die Schwachstellen einer Gesellschaft, eines System aufzudecken versucht. Sein erstes Theaterstück am legendären "Berliner Ensemble", an das ihn Helene Weigel 1965 holte, wurde zwar aufgeführt, aber dann verboten. Das Braunkohlenarbeiterstück, "Die Kipper", wurde von Erich Honecker kritisiert und verboten, auch wegen solcher Sätze wie "Das ist das langweiligste Land der Welt."

Unbequem ist auch das „Machwerk oder das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“, aus dem Volker Braun in "radioTexte - Das offene Buch" liest. Ein sprachgewaltiger Schelmenroman über einen Arbeiter, einen "Vorzeigebergmann der DDR", der nach 1989 seine Arbeit verliert und damit seine Würde, den man aussondert wie altes Werkzeug, ein Don Quichotte aus der Niederlausitz in den Niederungen des Arbeitsamtes.

"Handstreiche"

"Mit Anschauungen ist leicht hantieren, zumal im Weltmaßstab." "Wir stehen an der Abbruchkante der Geschichte. Unsere Erfahrung: die Verwerfung." "Aus der Oase der Utopien in die Wüste des Wohlstands." "Man kann ohne Hoffnung leben, aber nicht aus Prinzip." aus: "Handstreiche" Suhrkamp 2019

Volker Braun wurde am 7. Mai 1939 in Dresden geboren. Sein Vater fiel noch in den letzten Kriegstagen, so dass die Mutter sich und die fünf Söhne allein durchbringen musste. Da sich Volker Braun nach dem Abitur vergeblich um einen Studienplatz bemühte, arbeitete er bei einer Druckerei, später als Betonrohrleger und Maschinist im Kombinat "Schwarze Pumpe". 1960, im selben Jahr, als er in die SED eintrat, begann er an der Leipziger Universität Philosophie zu studieren, bis ihn Helene Weigel ans Berliner Ensemble holte, wo Volker Braun als Dramaturg arbeitete und erste Theaterstücke schrieb.