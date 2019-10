Literatur zu 30 Jahre Mauerfall Volker Braun, Alexander Kluge und Hanna Schygulla

Der Jubel war groß, als 1989 die DDR-Bürger durch langanhaltende Demonstrationen mit einer friedlichen Revolution die kommunistische Diktatur stürzten. Die Ernüchterung kam später, als alle Bereiche, in Regierung, Verwaltung verwestlicht wurden. Die Deutungshoheit, was Dinge aus dem Osten betrafen, lag fast immer im Westen, ein dritter, eigenständiger Weg wurde Illusion. Was geschah in jenen Tagen? Was tat sich vor und hinter den Kulissen der Politik und im Innern der Menschen? Zwei Sichtweisen aus Ost und West von den zwei großen Literaten Volker Braun und Alexander Kluge.

Büchner-Preisträger Volker Braun

"Eigentum



Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.

KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE DEN PALÄSTEN.

Ich selber habe ihm den Tritt versetzt.

Es wirft sich weg und seine magre Zierde.

Dem Winter folgt der Sommer der Begierde.

Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst.

Und unverständlich wird mein ganzer Text.

Was ich niemals besaß wird mir entrissen.

Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen.

Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle.

Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle.

Wann sag ich wieder mein und meine alle." Volker Braun

Dramatiker und Literat Volker Braun

So beschrieb der Literat Volker Braun die sogenannte Wende in einem seiner bekanntesten Gedichte. Über 30 Jahre rieb er sich mit einem Regime, das dem Denker zutiefst zuwider war. Obwohl er 1960 in die SED eintrat, gehörte er zu den schärftsten Kritikern des Überwachungsstaates. Volker Braun hat sich immer als politischer Schriftsteller verstanden, der mit einer subversiven Verve die Schwachstellen einer Gesellschaft, eines System aufzudecken versucht. Sein erstes Theaterstück am legendären "Berliner Ensemble", an das ihn Helene Weigel 1965 holte, wurde zwar aufgeführt, aber dann verboten. Das Braunkohlenarbeiterstück, "Die Kipper", wurde von Erich Honecker kritisiert und verboten, auch wegen solcher Sätze wie "Das ist das langweiligste Land der Welt."

"Der 9. November



Das Brackwasser stachellippig, aufgeschnittene Drähte

Lautlos, wie im Traum, driften die Tellerminen

Zurück in den Geschirrschrank. Ein surrealer Moment:

Mit spitzem Fuß auf dem Weltriß, und kein Schuß fällt.

Die gehetzte Vernunft, unendlich müde, greift

Nach dem erstbesten Irrtum ... Der Dreckverband platzt.

Leuchtschriften wandern okkupantenhaft bis Mitte.

BERLIN

NUN FREUE DICH, zu früh. Wehe, harter Nordost." Volker Braun

Büchner-Preisträger Alexander Kluge

Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge

Was geschah in jenen Tagen? Was tat sich vor und hinter den Kulissen der Politik und im Innern der Menschen? Alexander Kluge muss erzählen, das sei ein Ventil für das "Nadelöhr der Wahrnehmung". Es geht ihm um die "Unabweisbarkeit des Erzählens". Wörter waren nie die Sklaven der Menschheit, sie sind eine Dauer-Revolte. Wörter sind das Parlament der Geister im menschlichen Gehirn. Deswegen sieht sich Kluge auch mehr als Schriftsteller denn als Filmemacher.

"Wer die Massaker nicht erinnert, pflegt sie." Fast alle seine Werke thematisieren die Lebensbedingungen in der Nachkriegszeit, die Zeit des Nationalsozialismus, des deutschen Wirtschaftswunders, die vom linksextremen Terrorismus geprägten 70er Jahre und die Wende 1989. Was geschah in jenem Sommer und den Monaten danach? Während sich 1989 in Ostberlin der Honecker-Staat auf die 40. Jahresfeier der Deutschen Demokratischen Republik vorbereitete, verließen zehntausende DDR-Bürger das Land. In Leipzig, Berlin und Dresden kam es zu den ersten Massendemonstrationen seit 1953.

Brandenburger Tor 1989

Fundstücke aus der Realität, dem Alltag. Geschichten, die vergessen werden, wenn man sie nicht dokumentiert, die aber dennoch unmittelbare Geschichte ausmachen, Geschichte(n) von unten, hinter den Kulissen. "Jeder Neuanfang setzt ein Ende voraus". Alexander Kluge interessieren die Geschichten hinter der Geschichte, er erzählt von der aufregenden Zeit im Herbst 1989, spielt mit den Möglichkeiten, lässt neben Ingeborg Bachmann, die eine Nacht lang die DDR-Grenzposten "verwirrt", auch einfache Leute auftreten, Handwerker, die versuchen, zu reparieren, was zu reparieren ist.

Lesung mit Volker Braun, Alexander Klug und Hanna Schygulla

Schauspielerin Hanna Schygulla, Grande Dame des Deutschen Films

Literatur zu 30 Jahre Mauerfall von zwei Granden der deutschen Literatur, von den Büchner-Preisträgern Volker Braun und Alexander Kluge gibt es am Sonntag, dem 3. November 2019 in "radioTexte - Das offene Buch". Neben den beiden Autoren liest die große Hanna Schygulla.



radioTexte - Das offene Buch, jeden Sonntag um 12.30 Uhr auf Bayern 2



Moderation und Redaktion: Cornelia Zetzsche