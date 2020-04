Ulrich Noethen liest Uwe Timm Der Traum vom perfekten Menschen in einer perfekten Welt

Mit dem Roman "Die Entdeckung der Currywurst", der in über 20 Sprachen übersetzt wurde, dem witzigen Jugendbuch "Rennschwein Rudi Rüssel" oder "Am Beispiel meines Bruders" gehört der Schriftsteller Uwe Timm längst zu den bekanntesten und wichtigsten literarischen Stimmen Deutschlands. Über 30 Jahre habe er an "Ikarien" gearbeitet, eine Art Lebensbuch, in dem er von der Geschichte von Alfred Ploetz, dem Begründer der Rassenhygiene, vom Traum des makellosen Menschen erzählt und von philosophischen Ansätzen zu einer besseren Welt. 3-teilige Lesung mit dem Schauspieler Ulrich Noethen.

Bücher als Wegbegleiter

Uwe Timm im Foyer des Bayerischen Rundfunks

Uwe Timm wurde am 30. März 1940 in Hamburg geboren. Er war der Nachzügler in der Familie und stand bei seinem autoritären Vater im Schatten des 16 Jahre älteren Bruders Karl-Heinz, der sich freiwillig zur SS-Totenkopfdivision meldete und 1943 in einem Lazarett in der Ukraine starb. In seiner autobiografischen Erzählung "Am Beispiel meines Bruders" unternahm Uwe Timm Jahrzehnte später den Versuch einer literarischen Annäherung an Bruder und Vater.

Geschichten faszinierten Uwe Timm von klein auf: Er lauschte dem "Seemannsgarn" seines Großvaters, einem Kapitän, schlich immer wieder zu seiner Tante ins Hafenviertel, in deren Küche sich Leute aus dem Rotlichtmilieu trafen, und schrieb schon als Schuljunge kleine Erzählungen. Er machte eine Kürschnerlehre, die Prüfung bestand er mit Auszeichnung. Nach dem Tod des Vaters leitete er drei Jahre lang das elterliche Geschäft, machte dann am Braunschweig-Kolleg sein Abitur nach und studierte in München und Paris Philosophie und Germanistik. Er promovierte mit einer Arbeit über Albert Camus. Anschließend studierte er Soziologie und Volkswirtschaftslehre. Von 1972 bi 1982 war er Mitherausgeber der "Autoren Edition". Heute lebt Uwe Timm als freier Schriftsteller in München und Berlin. Für sein literarisches Werk bekam er unter anderem den Literaturpreis der Stadt Bremen und der Stadt München, den Jakob-Wassermann-Literatur-Preis, den Heinrich-Böll-Preis, die Carl-Zuckmayer-Medaille und zuletzt den Kulturellen Ehrenpreis der Stadt München.

"Ikarien" - Lesung mit Ulrich Noethen zum 80. Geburtstag von Uwe Timm

München 1945

Wie häufig in Uwe Timms Romanen spielt deutsche Geschichte eine große Rolle. In "Ikarien" verwebt er deutsche Kriegs- und Nachkriegsgeschichte mit Theorien von einer perfekten Welt, mit philosophischen Denkansätzen von Idealisten und Fanatikern, mit der scheinbaren Allmacht der Wissenschaft, die nach einem perfekten Menschen strebt, ganz im Sinne von Darwin, dessen Zitat Uwe Timm seinen Roman voranstellt: "Ein wissenschaftlicher Mann sollte keine Wünsche haben, keine Gefühle – nichts als ein Herz aus Stein." Uwe Timm, ein bodenständiger Intellektueller, ein scharfer Analytiker, der auch "schwere" Stoffe spannend und kulinarisch aufbereiten kann. Eine Zeitreise durch deutsche Geschichte, beginnend in der Stunde Null, 1945, und ins 19. Jahrhundert.

"Der Traum vom perfekten Menschen in einer perfekten Welt"

Alfred Ploetz in seinem Labor in Herrsching

Deutschland im Mai 1945: Der amerikanische Offizier Michael Hansen mit deutschen Wurzeln wird vom Geheimdienst nach Deutschland beordert, mit dem Auftrag, Forschungsergebnisse des Eugenikers Alfred Ploetz zu finden und seine Mitschuld am faschistischen Rassenwahn zu ergründen. Ploetz, der Begründer der Rassenhygiene, von Adolf Hitler zum Professor ernannt, versuchte bis zu seinem Tod 1940 im Gut Rezensried bei Herrsching am Ammersee an Tausenden Kaninchen den Einfluß von Alkohol auf die Keimzellen zu beweisen.

In München soll Michael Hansen Ploetzs langjährigen Freund und Mitstreiter Wagner, der mittlerweile als Antiquar arbeitet, befragen. Über Antwerpen und Amsterdam reist der junge GI durch das zerstörte Deutschland, nach Frankfurt, Hamburg und Coburg, bis er in München landet und sich in Herrsching am Ammersee für seine Recherche eine Villa am See beschlagnahmt. Neben dem Versuch, Ploetzs Rassenhygiene und die daraus resultierenden verheerenden Ausmaße zu erklären, zeichnet Uwe Timm ein großartiges Sittengemälde Deutschlands sowohl der Nachkriegszeit als auch der NS-Zeit, rollt die Geschichte Ikariens auf, die Vision einer Kolonie nach einem Leben in Gleichheit und Gerechtigkeit, die kläglich scheitert. Ein packendes Zeit-Epos über zwei Jahrhunderte auf über 500 Seiten, das unter anderem zeigt, wie schnell die Sehnsucht, der Traum nach einer perfekten Welt kippen und in einer Katastrophe enden kann, wenn der Mensch in das große Gefüge glaubt, eingreifen zu müssen: "Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.", wie es in einem vorangestelten Zitat heißt.

Lese-Kunst vom "Besten Interpreten" Ulrich Noethen

Ulrich Noethen im Bayern 2 Studio

Nicht nur als Schauspieler ist Ulrich Noethen preisgekrönt, Goldener Löwe, Grimme-Preis, Preis der deutschen Filmkritik, Deutscher Fernsehpreis und so weiter, sondern auch als Sprecher. 2017 etwa wurde er als "Bester Interpret" mit dem "Deutschen Hörbuch-Preis" ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen, die man in diesem Genre bekommen kann. Lesen ist eine Kunst, bei der es darum geht, ohne Mimik und Gestik und ohne Körpersprache, einen Erzählkosmos zu schaffen, den sonst Dutzende Kameras und Schauspieler herstellen. Wenigstens drei Erzählperspektiven waren in diesem Roman zu meistern: Abschriften fiktiver Tonbandaufzeichnungen, die Tagebucheintragungen des Literaturwissenschaftlers Michael Hansen und seine Reise durch das zerstörte Deutschland. Dazu jede Menge Figuren, die alle individuell gezeichnet werden wollen.

Hochkarätiges Gipfeltreffen: Uwe Timm und Ulrich Noethen

Wie viele erquickende, erbauliche und spannende Lesestunden hat uns dieser Autor schon geschenkt. Mit "Die Entdeckung der Currywurst" oder "Am Beispiel meines Bruders", oder mit "Rennschwein Rudi Rüssel" gehört der Schriftsteller Uwe Timm zu den bekanntesten Autoren Deutschlands. Am 30. März feierte er seinen 80. Geburtstag. Ulrich Noethen liest drei Folgen aus Uwe Timms Lebensbuch "Ikarien", der bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist und den es als Audiobook auf 11 CDs bei Random House gibt, einer Koproduktion mit Bayern 2.





Schriftsteller Uwe Timm und Literaturexpertin Cornelia Zetzsche im Studio



