Tobias Roth Die Welt der italienischen Renaissance

"Die italienische Renaissance steht am Beginn der modernen Europa."

Die Renaissance ist nicht nur das Zeitalter der ersten Entdeckungsreisen und Weltumsegelungen, sondern auch der Selbstentdeckung, der Fokussierung auf das irdische Individuum, sowohl in den Künsten als auch in der Wissenschaft. Sie ist eine gesprächige Ära, die ohne den Umweg über antike Autoren, ohne diverse Neuerungen - von Papier oder Brille bis zum Buchdruck - nicht so blühend, reichhaltig und vielstimmig hätte werden können. Die meisten Humanisten waren Vielschreiber, Größenwahn und Überforderung oft inklusive. Einen besseren Vermittler zwischen Humanismus und Spätmoderne als den Dichter, Übersetzer und Herausgeber Tobias Roth kann man sich nicht wünschen! Sein Mammutprojekt, das er schon 2011 begann, präsentiert über 350 Texte von 63 Autoren und fünf Autorinnen, von Francesco Petrarca (1304–1374) bis Torquato Tasso (1544–1595), viele der Texte erstmals ins Deutsche übertragen.