Lesungen im ARD-Radiofestival Thomas Arzt "Die Gegenstimme"

In seinem Debütroman erzählt der erfolgreiche Theaterautor Thomas Arzt vom 10. April 1938, an dem in einem Dorf über den Anschluss Österreichs abgestimmt werden soll. Alle stimmen dafür, bis auf einen. Ein virtuoses Stimmungsbild.

Der erfolgreiche Dramatiker Thomas Arzt hat sich immer wieder versucht an Prosatexten, habe sich aber sehr oft in der "großen Form" verloren. Diesen Stoff, eine Familiengeschichte, wollte er nicht fürs Theater schreiben,. "In dem Fall wollte ich das ganz mir selbst überlassen und dachte, das ist jetzt der Anlass, dass ich meinen ersten Roman schreiben kann."

Cornelia Zetzsche: Am 10. April 1938 kommt Karl Bleimfeldner zurück in sein Dorf. Der sogenannte Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland wurde im März schon erzwungen, und nun sollen an diesem Palmsonntag die Bürger dazu "ja" sagen. Karl will die Gegenstimme sein. Die Idee dazu ergab sich aus Ihrer Familiengeschichte, das heißt, es war ein Großonkel, ein Bruder ihrer Großmutter.

Thomas Arzt: Richtig, die Geschichte war mir als Kind immer geläufig. Die Oma hat sie oft erzählt, und über die Jahre hatte ich den Eindruck, jeder gibt sie wieder, aber keiner weiß Genaues. Also wie ist dieser Tag abgelaufen? War es riskant, dagegen zu stimmen? Hat das Folgen gehabt? Hat es die womöglich noch am selben Tag gehabt? Warum hat Karl es letztlich gemacht? Und hat er es überhaupt gemacht. Ich wollte es so viel wie möglich herausfinden. Und erst in der Recherche bekam ich den Eindruck, da ist etwas, was auch über die private Erzählung hinausgehen könnte und deswegen der Entschluss, das in einen Roman zu packen.

Und es wird dann natürlich auch eine andere Figur als ihr Großonkel.

Thiemo Strutzenberger Der gebürtige Österreicher wurde gerade für seine schauspielerische Leistung mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Virtuos wirft er sich in die Gedankenwelt des Studenten Karl Bleimfeldner.

Ausgangspunkt ist tatsächlich alles, was ich über ihn gefunden habe. Er hieß auch Karl Bleimfeldner und ist natürlich mein Widerpart. Auch ich bin jemand, der immer wieder zurückkehrt ins Dorf und dort auf Widerstände stößt. Und es geht um die Frage, wie verhalte ich mich in politisch schwieriger Zeit? Was ist moralisches Handeln, was ist eigennütziges Handeln? Und in den Gedankengängen dieses Karl gibt es vieles, wo ich mich wiederfinde oder ich mich an mir selbst abgearbeitet habe.

Schauen wir auf diesen historischen Hintergrund. Schon am 10. und 11. März, nach Drohungen Görings, wurde das austrofaschistische Ständeregime des Kurt Schuschnigg, des "Edlen von Schuschnigg", von den Nationalsozialisten entmachtet. Im März wurden Schlagbäume abmontiert, die deutsche Wehrmacht, die SS, übernahmen die Polizei und so weiter. Das heißt, die Abstimmung am 10. April war eigentlich eine Farce.

Richtig, sie passierte nachträglich. Sie sollte die Machtübernahme scheindemokratisch legitimieren. Hitler selbst sprach von einer demokratischen Abstimmung, er sei in Europa demokratischer als andere Demokraten, hat er höhnisch verkündet. Tatsächlich war ein Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen von der Wahl: Oppositionelle, die Parteiführer der Sozialisten und Kommunisten, der Christlich-Sozialen und die jüdische Bevölkerung. Und die, die zugelassen waren, standen unter großem Druck. Es gab sehr viel Angst, was passiert. Gleichzeitig gab es große Euphorie und dieser Widerspruch ist natürlich spannend. Ich habe einfach begonnen zu recherchieren, was in Österreich in dem einem Monat passiert ist, welche Wahlpropaganda losgerollt ist, welche Veranstaltungen, welche Geldversprechungen, welche Zukunftsaussichten diese Nationalsozialistische Partei der Bevölkerung Österreichs gegeben hat. Und gleichzeitig war es auch eine Abstimmung, die sich in Deutschland vollzogen hat, es wurde die Bevölkerung des ganzen Deutschen Reiches befragt, ob Österreich „Heim-ins-Reich“ kommen soll. Ich bin auf sehr viel Begeisterung gestoßen, denn das weiß man natürlich auch, dass sich sehr viele eine bessere Zukunft versprochen haben und einfach auch blind mitgelaufen sind. Und ich habe versucht, anhand dieses Mikrokosmos dieses kleinen Dorfes zu erzählen, welche Gründe hier vorliegen, warum jemand ein verbrecherisches, bestialisches Regime letztlich unterstützt.

Bei diesen Versprechungen und diesen Angriffen auf das sogenannte Establishment muss man auch sehr an heute denken. Sie lassen den Roman an einem einzigen Tag spielen, also an jenem 10. April. Warum haben Sie sich auf einen Tag konzentriert?

Mir schien, dass ich ihn so aus der Geschichte reißen kann, dass er nicht als Nacherzählung einer Episode da steht, sondern ich wollte ihn symptomatisch erzählen, dass dieser Tag immer wieder und überall sein kann. 24 Stunden sind natürlich eine dramatische Form, die Einheit von Ort und Zeit. Ich wollte auch Fäden aufgreifen, wieder fallen lassen können, nicht alles fertig erzählen, ein Personal anführen, manchmal zitathaft, manchmal genährt aus realen Vorfällen, manchmal nur Gedankenfetzen, die man nicht fertig erzählen muss, weil man dann wieder schon zum nächsten Schauplatz an diesem Tag kommt, der einen irgendwie rastlos zurücklässt. In der Mitte des Schreibens hatte ich die Entscheidung getroffen: Es wird alles an dem Tag stattfinden, und alles, was nicht gelöst ist, bleibt ungelöst.

Franziska Hackl und Barbara Horvath Die beiden Schauspielerinnen vom Münchner Residenztheater übernehmen die Rollen der Cilli, die Tochter des neuen Bürgermeisters, des Seppl, der geistig Zurückgebliebene, der nicht ernst genommen wird und viele andere.

Wie fanden Sie Ihr Personal?

Ausgangspunkt in dem Roman war tatsächlich die Geschichte, die Geschichte dieses einen Dorfes, reale Fälle, die mir zugetragen wurden, die ich in Akten gefunden habe, aber auch Recherchematerial, das über andere Dörfer aus dieser Zeit berichtet. Und ich habe das Ganze verdichtet und daraus ein Personal gezimmert. Und natürlich überlagert das Ganze die heutige Stimmung, die heutige politische Atmosphäre. Ich habe in allen Figuren in den Zwischentönen versucht, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sehr das Vergangene im Heute nachhallt. Da sind Sätze, die Politikerinnen und Politiker auch heute durch die Mikrofone posaunen. Die Figuren sind Stellvertreter, aber der Ausgangspunkt waren wirklich Menschen, die es gegeben hat.

Viele Figuren sind getrieben vom Sog der rhythmischen Sprache, für uns war es eine Freude, den Text aufzunehmen. Ich hatte den Eindruck, Sprache ist wichtiger als die Psychologie der Figuren.

Absolut. Es ist natürlich eine Auseinandersetzung mit Sprechweisen, mit Sprachtraditionen und inwiefern Politik immer durch Sprachhaltungen und Sprachmanipulation evoziert wird und auch zur Macht kommt. Es geht um Machtgefälle, die durch Sprache transportiert werden. Ich wollte das nie so weit treiben, dass es sich ganz formal auflöst. Ich glaube, das ist ein ganz flüssig lesbarer Text, der immer wieder holpert, und das gefällt mir persönlich. Und es ist eine Herausforderung, die sich lohnt, wenn man dranbleibt. Viele Leserinnen und Leser haben wir berichtet. Im Anfang taten sie sich schwer, und dann wollten sie es gar nicht mehr weglegen.

"Die Gegenstimme" Erschienen im Residenzverlag "Geht der Bleimfeldner Karl, geht er die Ortsstraße hinan, vom Bleimfeldnerhaus, wo der Vater ein Schuster und er schon gar nicht mehr wirklich daheim, weil er doch lang schon fort. Ein Studierter, der Bleimfeldner Karl, aber trägt das Zuhaus noch in sich, samt Schustervater und Näherinmutter, kleinbürgerlich die Sippschaft allesamt. Ganz bist ja nie weg, auch wennst nimmer da, denkt sich der Karl und spürt so etwas wie eine Verwurzelung, erstmals vielleicht. Jetzt muss er an das Gespräch von gestern Abend denken, als er angekommen ist. Die Mutter beim Tisch in der Kuchl, weißt, Karl, ist halt nimmer wie früher, und sie hat dabei zum Fenster rausgeschaut, wo drüben beim Platzer die Dorfjugend auf ein Bier, den Hitlergruß ganz artig und musterhaft vorführend, lächerlich, denkt der Karl. Die gleichen Burschen haben vor Kurzem noch artig und musterhaft den Herrgott beschworen. Nimmer wie früher, wiederholtdie Mutter, und setzt fort, weil wichtig ist, egal was kommt, die Familie."

Das ARD-Radiofestival

Wie jeden Sommer präsentiert die ARD bis 17. September ein gemeinsames Programm mit Konzerten, Kabarett, Gesprächen und Lesungen. 12 Romane werden vorgestllt mit jeweils 5-teiligen Lesunen. 12 Lesungen à fünf Folgen. Heuer mit Schwerpunkt auf deutschsprachige Debüts, Erstlingsromane junger, noch unbekannter Autorinnen und Autoren, die besondere Aufmerksamkeit bräuchten, fielen wegen der Pandemie zum großen Teil aus. Der Beitrag des Bayerischen Rundfunks ist eine fünfteilige Lesung aus dem Debütroman des österreichischen Dramatikers Thomas Arzt. Und so atemlos und spannend beginnt der Roman.