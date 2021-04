Warten auf den König des Himalaya Sylvain Tesson und sein neuer Roman "Der Schneeleopard"

16 Meter weit können die vom Aussterben bedrohten Schneeleoparden springen. In über 6000 Metern, im Hochgebrige Zentralasiens, lebt die imposante Großkatze, bei Temperaturen bis 40 Minusgraden. Hat der Mensch pro Quadratzentimeter 180 bis 300 Haare auf dem Kopf, besitzt der König Zentralasiens 4000, auch an den Pfoten, eine Art Schneeschuh. Sie halten ihn bei 40 Minusgraden warm. Eine meditative Reise in die weiße Stille des Himalaya,

Eine Ode an die Stille

Mehr Ausharren und Warten bei Eiseskälte, denn eine Reise, so beschreibt der französische Bestsellerautor und Philosoph Sylvain Tesson sein Abenteuer in Tibet. Sie ist Meditation und eine Geduldsprobe, denn kein Lebewesen lebt dem Himmel näher als der seltene und von Sagen umwobene Schneeleopard, der für sein Überleben ein Habitat von mehreren Tausend Quadratkilometern braucht. Dazu kommt, dass die Großkatzen Einzelgänger sind. Dem Tierfotografen Vincent Murnier, mit dem er sich auf die Spuren der scheuen Schneeleoparden machte, musste Sylvain Tesson versprechen, die wirklichen Ortsnamen zu verschlüsseln, denn Jäger könnten seinem Roman folgen und die vom Aussterben bedrohten Tieren weiter dezimieren.

Erschienen im März 2021 bei rowohlt "Diese Orte bargen ihre Geheimnisse. Wenn wir sie preisgaben, würden die Jager sie plündern. Wir gewöhnten uns an, die Orte mit Namen einer poetischen, individuellen Geographie zu versehen, ausgefallen genug, um die Spuren zu verwischen, aber auch so bildreich, dass sie genau Auskunft geben konnten: Tal der Wölfe, See des Dao, Höhle des Mufflons. Ab jetzt sollte Tibet in mir als Karte der Erinnerungen verzeichnet sein, weniger präzise als die Atlanten, träumerischer, um die Zuflucht der Tiere zu erhalten. Wir fuhren nach Nordwesten, durch Provinzen mit hoch aufragenden Bergmassiven. Ein Gebirgspaß nach dem anderen – von den Herden abgeschälte Buckel in 5000 Höhenmetern. Der Winter malte vereinzelte weiße Tupfer über glatte, windgepeitschte Flächen. Spärlicher Firnschnee zog sich über die Aufschlüsse. Wahrscheinlich musterten uns Raubtieraugen von den Bergkämmen, doch im Auto betrachtet man nur das eigene Bild in der Scheibe. Ich sah keinen Wolf, und es war ausgesprochen windig. Die Luft roch nach Metall, ihre Härte lud zu gar nichts ein. Weder zum Herumstreifen noch zur Rückkehr." aus 'Der Schneeleopard', aus dem Französischen übersetzt von Nicola Denis

Tessons sprachmächtige Naturbeschreibungen sind poetisch, die einsame, weiße Welt des Himalaya wird unter seiner Feder Lyrik. Die karge Landschaft des Hochgebirges wird zu einem magischen Ort, in der das Individuum verschwindet in der großen Weite. Was macht das Menschsein aus, wie zerstört die Zivilisation das Leben auf der Erde?

"Stillstand kam mir vor wie eine Generalprobe für den Tod"

Hochgebirge in Zentralasien "Zehn Tage lang durchkämmten wir Morgen für Morgen die Gegend, überquerten die Abhänge in großen Sätzen (Muniers Schrittlänge). Nach dem Aufwachen stiegen wir von unserer Baracke vierhundert Meter bis zu den Granitgraten auf. Wir erreichten sie eine Stunde vor Tagesanbruch. Die Luft roch nach kaltem Stein. Es herrschten – 25 °C. Die Temperatur machte alles unmöglich: Bewegungen, Worte, Melancholie. Wir waren bestenfalls in der Lage, mit dumpfer Hoffnung den Tag zu erwarten.

Im Morgengrauen hob eine gelbe Klinge die Nacht empor, und zwei Stunden später bröselte die Sonne ihre Flecken auf die mit Gras gesprenkelten Steindecken. Die Welt war gefrorene Ewigkeit." aus 'Der Schneeleopard'

Lesung an den Osterfeirtagen mit Martin Feifel

Martin Feifel auf den Spuren des Schneeleoparden In zwei Folgen liest der renommierte Schauspieler Martin Feifel Auszüge aus dem neuen Roman des preisgekrönten Schriftstellers Sylvain Tesson. Und er ist aus Paris zugeschaltet. Cornelia Zetzsche hat mit dem großen Abenteuerer und Philosophen gesprochen:

Cornelia Zetzsche: "Fühlen Sie sich noch wohl in der Stadt, nach all den Reisen durch die Natur? Sie tragen den Wald sogar im Namen, Sylvain - Silva.

Sylvain Tesson: "Ja, ich mag den Wald sehr. Ich lebe gern im Wald, ich bin verzweifelt, wenn ich in die Stadt zurückkomme und kann es kaum erwarten, in mein Königreich zurückzukehren - in den Wald."

"Sie werden beschrieben als Reisender, als preisgekrönter Schriftsteller und Philosoph. Sind Sie auch ein Abenteurer, oder was ist Ihr Ziel beim Reisen?"

Französischer Schriftsteller und Philosoph Sylvain Tesson "Ich suche immer das Abenteuer, das macht das Leben intensiver. Ich glaube, die physische Anstrengung ist ein Weg, sich selbst und den Wert des Lebens besser zu verstehen. Ich mag keinen Sport, aber ich leide gerne physisch. Die Anstrengung bringt mich zu einer anderen Art des Denkens. Mein Leben in den Bergen, auf einem Felsen, im Dschungel ist hart, aber für mich die beste Art zu tieferen Gedanken zu kommen."

"Mit Ihrem neuen Buch lernen wir: Warten ist eine Art Meditation. Was ist so faszinierend am Reisen? Was zieht sie hinaus an ferne Orte? Sie sagten mal, Sie fürchteten sich davor, die innere Leere zu entdecken?"

"Wenn man reist wie ich, ist es fast zwanghaft, wie eine Reise-Sucht, der Versuch, vor sich selbst zu fliehen. Wer zu lange zu Hause bleibt, begegnet sich selbst, stellt sich Fragen über das eigene Leben, die Fehler, den Erfolg, was auch immer das Leben ausmacht. Wenn man reist, springt man einfach ins nächste Boot, den Zug, auf ein Fahrrad. Es ist fantastisch! Wie eine große, endlose Party."

"Die Reise nach Tibet hatte eine spirituelle Dimension. Das Warten auf den Schneeleoparden ist keineswegs langweilig. Es ist eine existentielle Situation. Denn der Schneeleopard ist ein Jäger, er tötet Antilopen, Yaks, Schafe. Das bedeutet: Sie sind dem Leben und dem Tod sehr nahe."

Schriftsteller Sylvain Tesson, ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt, dem Prix Medici, dem Prix Renaudot, Frankreichs höchsten Literaturpreisen "Ja, aber man ist fern von Gut und Böse, fern der Sünde. In der Tierwelt sind Leben und Tod fern jeder moralischen Betrachtung, das ist voller Seelenfrieden. Diese Tiere sind zwar rauh und gewalttätig, aber nur für ihren Bedarf. Was ich da sage, ist banal, aber wenn Sie das fühlen und sehen, ist es fantastisch, denn man erlebt Gut und Böse anders, nicht dialektisch, nicht als Gegensatz."

"Nur etwa 5000 Schneeleoparden gibt es noch im Himalaya, zwischen dem Altai Gebirge, Nordrussland und Tibet. Viermal sahen Sie auf dieser Reise mit Vincent Munier einen Schneeleoparden. Einmal gar nicht scheu, sondern satt und schläfrig und nicht weit von Ihnen. Was empfanden Sie in dem Moment?"

Sylvain Tesson Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, Geograph und ein leidenschaftlicher Reisender. An eine erste Expedition nach Island schlossen sich weitere an: mit dem Fahrrad um die Welt, zu Fuß durch den Himalaya und zu Pferd durch die Steppe Zentralasiens.

"Ich fühlte eine riesige Kluft zwischen uns, die sich nie überbrücken läßt. Die Brücke zwischen Mensch und Tier existiert nicht mehr. Wir haben die Verbindung gekappt. Wir haben uns voneinander losgelöst, und es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten Tiere verstehen, könnten mit ihnen reden. Das ist eine Illusion. Vorbei. Das Spiel ist aus. Wir verstehen die wilden Tiere nicht mehr. Und sie uns nicht. Und es ist völlig normal, daß sie uns meiden und vor uns fliehen. Und ziemlich sicher wird die Generation unserer Kinder sie nicht mehr sehen. Es geht zuende mit dem Schneeleoparden. Wir müssen verstehen lernen, wir Menschentiere haben gesiegt. Wir werden 10 Milliarden Menschen auf Erden sein und müssen diesen Tieren adieu sagen. Sie können nicht mit uns zusammenleben. Wir werden eine große Spezies Mensch auf einer entleerten Erde sein."