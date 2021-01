Maeve Brennan "Plagegeist" Sunnyi Melles als Toilettendame in einem Dubliner Hotel

So zart und zerbrechlich Maeve Brennan aussah, so scharf und bissig konnten ihre Kolumnen sein. Ihr kritischer Blick galt nicht nur den Modeerscheinungen ihrer Zeit - sie fing als Modejournalistin 1949 an - er richtete sich vielmehr auf die Gesellschaft; auf die im Glitzerlicht stehenden und auf die im Untergrund tätigen. In der brillant beobachteten Erzählung "Der Plagegeist" schildert Sunnyi Melles den Kosmos einer Damentoilettendame, die einer Intrige zum Opfer fällt. Mit Witz und der nötigen Boshaftigkeit erweckt die Schauspielerin die fettig vergammelte Mrs. Mary Ramsey zum Leben.

"Sie war die Damentoilettendame im geruhsamen Royal Hotel in Dublin. Mary Ramsay, rauhe Stimme, rauhe Hände, rauhe Manieren in jeder Hinsicht. Mit ihrer scharfen Zunge könne sie einem die Haut abziehen, hieß es im Hotel. Alle hatten Angst vor ihr.

Wenn sie einem in der Damentoilette zufällig den Rücken kehrte, sah man, wie sich ihr großer geschwollener Torso schlingernd über den Fußboden schleppte. Von den zu großen Herrenpantoffeln, die der Bequemlichkeit halber an den Seiten aufgeschlitzt waren, hatte sie Plattfüße bekommen; und darüber begannen ihre breiten Stampfer. Ganz in schwarze Wollstrümpfe verpackt, schoben sie sich unter ihre Röcke und verschwanden in unausdenklichen Tiefen, in einem Dunkel schwabbeligen, gehätschelten Fetts. Sie war wohlgenährt, die Frau." aus: 'Der Plagegeist' von Maeve Brennan

Parade"rolle" für die Schauspielerin Sunnyi Melles

Schauspielerin Sunnyi Melles Jeder, der sie schon einmal erlebt hat, weiß, dass der schauspielernde Wirbelwind weder optisch noch vom Wesen her, irgendetwas gemein hat mit dieser angeranzten Damentoilettendame Mary Ramsey. Doch mit jedem Wort erweckt Sunnyi Melles diesen fetten, unansehnlichen "Plagegeist" zum Leben. Man denkt mit ihr, fühlt mit ihr, manchmal tut sie einem sogar leid. Sunnyi Melles lässt schauspielerisch nichts aus, wie in ihren ganzen anderen Rollen auch. Wer sie schon einmal gesehen hat, ob in Thomas Bernhards "Immanuel Kant", in Tschechows "Onkel Wanja" oder in Horvarths "Geschichten aus dem Wienerwald", als Gretchen in Goethes "Faust" oder in Shakespears "Troilus und Cressida", als Elfe im "Mittsommernachtstraum", oder in Yasmina Rezas "Gott des Gemetzels", weiß, wie sehr die Ausnahmeschauspielerin in die Rollen eintaucht, wie sie sie sich zurechtschneidert, mit großer Neugierde und Sensibilität, immer hellwach.

Ein Hörvergnügen zum "Welttag des Hörens" Am "Welttag des Hörens" liest Sunnyi Melles die Erzählung "Der Plagegeist" von Maeve Brennan aus dem Erzählband "Der Morgen nach dem großen Feuer", erschienen bei Steidl in der Übersetzung von Hans-Christian Oeser. Und wer noch Lust auf weitere brillant geschriebene und vorgetragene Texte von Maeve Brennan und Sunnyi Melles hat, der höre weiter im Hörbuch, das bei Steidl erschienen ist.



radioTexte - Das offene Buch, am Sonntag, dem 3. März zur gewohnten Zeit um 12.30 Uhr auf Bayern 2. Regie: Eva Demmelhuber, Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche

Ungeschönter Blick auf den Alltag Gedanken wie Giftpfeile

Schriftstellerin Maeve Brennan Die 1917 in Dublin geborene Diplomatentochter ging mit ihrer Familie 1934 nach Amerika. Ab 1949 schrieb sie für den berühmten New Yorker Rezensionen, Essays und Kolumnen. Später heiratete sie den Chefredakteur dieser bunten Wochenzeitschrift, lebte mit ihm einige Jahre in der Nähe von New York. Brennan litt immer öfter unter schizophrenen Schüben, wurde mehrfach in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Die als junge Frau durch Schönheit, Witz, Schlagfertigkeit und exzellente Schreiberin erfolgreiche und berühmte Dame der New Yorker Gesellschaft starb im Alter von 76 Jahren vereinsamt und verarmt.