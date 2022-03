Ukrainischer Bestsellerautor Serhij Zhadan "Internat", ein Höllentrip durch eine Kampfzone im Donbass

Der Weg wird zur Mutprobe zweier Antihelden. Die Bilder erinnern an die Nachrichten heute: der Bahnhof etwa, in dem Flüchtende Schutz suchen zwischen all den Trümmern. Erstaunlich, wie der apathische Pascha auf einmal Haltung und Mut entwickelt in aussichtsloser Lage. Stakkato jagt Serhij Zhadan die beiden durch die Kampfzone zwischen Separatisten, Milizionären, ukrainischen Soldaten. Der Musiker und Dichter Serhij Zhadan zeigt uns die Opfer des Konflikts und ihren Widerstand. Als Lesende werden wir Teilnehmende dieses "Roadtrips", nicht mehr nur bloße Zuschauer vor den Bildschirmen.

Wenn das Vertraute zur Hölle wird

Drei Tage dauert der Trip durch eine umkämpfte Stadt in der Ostukraine. Seit zwei Jahren herrscht Krieg im Donbass. Nun ist die Schule unter Beschuss geraten. Höchste Zeit für Pascha, den Neffen nach Hause zu holen, den seine berufstätige Mutter im Internat "geparkt" hat. Aber der Weg von einem Ende der Stadt zur anderen führt durch ein apokalyptisches Szenario.

"In diesem Winter sind die Bäume irgendwie besonders: Wachsam wie Tiere erzittern sie bei jeder Explosion, behalten ihre Wärme bei sich, kühlen nicht aus, beheizen schwarze kreisförmige Vertiefungen um sich herum, in denen das alte Gras grün dunkelt. Die Rinde ist feucht und schutzlos – du berührst sie und befleckst dich mit ihrem dunklen Schmerzenssaft wie mit Farbe, wie mit Blut aus Schnittwunden." aus 'Internat', in der Übersetzung von Juri Durkot und Sabine Stöhr erschienen bei Suhrkamp

Gräberfeld von getöteten Soldaten in Donezk „Der Krieg ist wie eine Krankheit, die unerwartet ausbricht. Und deswegen weißt du auch nicht gleich, wie du dich verhalten und welche Wörter du verwenden musst,“ schreibt Serhij Zhadan im Vorwort zu "Warum ich nicht im Netz bin", ein Sammelband mit Gedichten und Prosastücken aus dem Krieg. Impressionistisch Zhadan die Gräuel des Krieges in dichte Bilder.

"Der Regen hat aufgehört, der Nebel hat sich ins Tal gesenkt, wie übergekochte Milch. Pascha schaut auf die Stadt und sieht sie gar nicht. Sieht nur eine schwarze Grube, über der große schwarze Rauchschwaden wehen wie Drachen mit langen Schwänzen. Als würden Seelen aus der Stadt herausgepumpt. Und als klammerten sich diese Seelen, schwarz und bitter, an den Bäumen fest, krallten sich mit ihren Wurzeln in die Keller. Weit entfernt, auf der anderen Seite der Stadt, lodert etwas, breitet sich über den Horizont aus wie feurige Lava, die aus der Erde fließt." aus 'Internat'

Poet, Songtexter und ein begnadeter Schriftsteller

Seit Jahren erzählt Serhij Zhadan in Romanen und Gedichten von der Selbstbehauptung der Ukrainer im Donbass. 1974 in Starobilsk, im Gebiet Luhansk in der Ostukraine geboren, gehört er nicht nur zu den bekanntesten Schriftstellern der Ukraine, sondern rockt mit seiner Band „Sobaky w Kosmosi“ (Hunde im Weltall) die Bühnen im Donbass und im Westen der Ukraine. Er ist Poet, Songtexter und ein begnadeter Schriftsteller. Er debütierte mit 17 Jahren, publizierte zwölf Gedichtbände und sieben Prosawerke. Auf Deutsch sind seine Werke bei Suhrkamp erschienen. Die BBC kürte "Die Erfindung des Jazz im Donbass" zum "Buch des Jahrzehnts". Für ihre Übersetzung des Romans "Internat" erhielten Juri Durkot und Sabine Stöhr 2018 den Preis der Leipziger Buchmesse.

Serij Zhadan 2016 Serhij Zhadan war Aktivist in der Orangenen Revolution. Heute lebt er in Charkiv und ist aktiv im Widerstand. Immer wieder gab er in den letzten Jahren Konzerte vor Soldaten, gegen die "aggressive und chauvinistische Politik Putins". Er kämpft für eine prowestliche Ukraine und gegen die Separatisten und deren selbsterklärte Volksrepubliken im Donbass, begleitet Hilfskonvois in das umkämpfte Industriegebiet von der Größe des Saarlandes, veranstaltet Literaturfestivals und gibt Benefizkonzerte.

Das Münchner Residenztheater in einer Solidaritätsaktion für die Ukraine

In einer Solidaritätsaktion lasen Schauspielerinnen und ihre Kollegen vom Münchner Residenztheater drei Stunden lang aus "Internat" von Serhij Zhadan. Ausschnitte aus dieser Veranstaltung hören Sie in "radioTexte - Das offene Buch" am Sonntag, dem 20. März um 12.30 Uhr auf Bayern 2. Mit den Schauspielerin Valentino Dalle Mura, Robert Dölle, Barbara Horvath und Johannes Nussbaum.