Selahattin Demirtaş "Morgengrauen" im türkischen Gefängnis von Edirne

Staatsvögel im Gefängnishof

Lakonisch, leicht und oft ironisch kommen sie daher, die zwölf Erzählungen des ehemaligen Oppositionsführers Demirtaş. Und doch behandeln sie die wunden Punkte der Türkei. Gewalt, patriarchale Strukturen, staatliche Willkür und menschliches Leid. Wie in der ersten Geschichte mit dem Titel "Der Mann in uns", in der Demirtaş eine Parabel erzählt von einem Spatzenpaar, das draußen vor seinem Gefängnisfenster ein Nest baut. Sie ein bisschen eifriger und mutiger, er ein bisschen träger und feige. Bis eines Tages "Staatsvögel" auftauchen:

Als Briefe an seine Frau aus dem Hochsicherheitstrakt geschleust

Natürlich eskaliert die Situation vor dem Vogelnest, sie wird sogar lebensbedrohlich. Es geht um Widerstand gegen die Staatswillkür, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Andere Storys handeln von Blutrache, verkrusteten, archaischen Traditionen, von Ehrenmord, aber nie anklagend. Die Geschichten konnte Demirtaş als verklausulierte Briefe an seine Frau aus dem Hochsicherheitstrakt von Edirne herausschmuggeln, vorbei an den Kontrollorganen. Seit dem Erscheinen des Erzählbandes wird das Buch von Hunderttausenden in der Türkei gelesen, ein Zeichen des Widerstands gegen Erdoğan und seine Diktatur, und ein Zeichen für die Macht des geschriebenen Wortes, der Literatur.

Selahattin Demirtaş nominiert für den Friedens-Nobelpreis 2019

Immer im Kampf für Menschenrechte

"Selahattin Demirtaş hat in den letzten 12 Jahren bei fast jedem Versuch, den Frieden zwischen Türken und Kurden in der Türkei herzustellen sowie die Rechte von Minderheiten, Frauen, Homosexuellen, Transsexuellen und der Demokratie zu verteidigen und zu fördern, eine entscheidende Rolle übernommen. Als prominenter kurdischer Politiker hat er sein Leben diesen Anliegen gewidmet. In einem Land, in dem Autoritarismus, sektiererische Konflikte und ein defektes Rechtssystem vorherrschen und es keine Meinungsfreiheit oder grundlegende Menschenrechte gibt, war Demirtaş immer entschlossen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der das türkische Volk in Frieden leben kann. Er war unnachgiebig und mutig in seinen Werken zur Lösung der kurdischen Frage. Er hat sich dafür eingesetzt, den Krieg gegen die Kurden in der Türkei und Syrien zu beenden. Obwohl Demritaş hinter Gittern ist, hat er uns daran erinnert, dass der Kampf um den Frieden heute weitaus wichtiger ist als je zuvor. Aus all diesen Gründen nominiere ich Selahattin Demirtaş mit allem Respekt für den Friedensnobelpreis 2019."