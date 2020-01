"Schwalbennester" Das Leben von zwei Bäuerinnen im Bayerischen Wald

"Oral History" kunstvoll verschriftlicht

Leicht war es nicht, das Vertrauen von Maria und Zenzi zu gewinnen, den beiden ledigen Bäuerinnen vom Dammerlhof in Solla, obwohl Christine Zuppinger deren Dialekt spricht und selbst aus dem Bayerischen Wald kommt, heute in Berlin Kreuzberg lebt. Geboren in Freyung, also gut 30 Kilometer westlich von Solla. In knappen Miniaturen lässt sie beiden Bäuerinnen erzählen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Sehnsüchte.

"Meine Mutter, die is so schön gwesn beim Sterben, wie wenn sie schon allerhand erlebt hätte im Jenseits." aus 'Schwalbennester', Steidl Verlag

Es geht ums Brotbacken, das die beiden Woche für Woche so verrichten wie ihre Vorfahren auch, es geht ums Diesseits und Jenseits, um Heimatliebe und Außenseitertum, um die harten Kriegsjahre, die Anfeindungen aus dem Dorf, die Liebe. Bis zu deren Tod hat Christine Zuppinger die beiden Schwestern immer wieder besucht und deren Erzählungen in Miniaturen gefasst, dicht, knapp und den beiden Bäuerinnen ein literarisches Denkmal gesetzt.



Der Lebensplan der beiden Schwestern ist leider nicht aufgegangen. Beide verzichteten auf eine Ehe, um den Hof nicht zerschlagen zu müssen. Und jetzt nach ihrem Tod steht der Dammerlhof verlassen in Solla, die Erben haben kein Interesse.



Im Vorwort zu "Schwalbennester" schreibt Christine Zuppinger:

Die Zenzi vom Dammerlhof in Solla

"Der Urgroßvater, Kleidung, Haarkämmen. Ein Kalb bricht sich den Fuß, Zenzi steigt im Sommer in den Hofgrand, die alte Maximiliana führt die Schafe über die Waldwiesen. Gesammelte Alltäglichkeiten. In einem Zeitraum von zwei Jahren haben mir Maria und Zenzi aus ihrem Leben erzählt. Immer wieder überraschte mich dabei ihre Art, eine Erzählung auf ganz unerwartete Weise abzuschließen.



Der dialektgefärbte Teil des Buches ging hervor aus Notizen von Gesprochenem, aus langem Zuhören auf der Bank in der Stube, im Türrahmen stehend, vor dem offenen Kleiderschrank, beim Blättern in Aufzeichnungen, alten Schulheften. Momentaufnahmen eines Lebens, Klangbilder aus dem Versuch heraus, die Sprachmelodie darin einzufangen, die ich im Ohr behielt. „Gedanken, gekittet wie Schwalbennester, damit sie einen Sinn ergeben“, hat Maria einmal gesagt."

Die Maria

Maria, die gerne zeichnet und Möbel restauriert

"Zum Zeichnen versteckt sich die Maria immer auf dem Dachboden. Da war sie ein kleines Mädchen. Später schmückte sie Schulaufsätze mit ihren Bidler aus, malte eine wildernde Hauskatze, einen Buben, der einen Vogel auf dem Kopf trug, aber auch feine Damen mit Stöckelschuhen in ihr Heft. Ähnliche Schuhe trägt Maria heute nur zum Kirchgang und bei festlichen Anlässen. Auf dem Hof hat sie Gummischlepfen an und Wollsocken.



Sie hat alle Möbel restauriert, die auf dem Hof sind. Um etwas Neues zu lernen, besuchte sie einen Porträtkurs - dort war sie die älteste Teilnehmerin. Ihre feinen Bleistiftkopien von Dürerzeichnungen und ein Porträt vom Zwillingbruder, von ihr gezeichnet, fanden ihren Platz neben den Fotografien in der Küche."

Lesung mit Schauspielerin Ilse Neubauer

Ilse Neubauer, berühmt geworden als Ilse-Hasi in der Fernsehserie "Die Hausmeisterin" mit Veronika Fitz und Helmut Fischer

Ausschnitte aus dem Leben von Maria und Zenzi liest die Schauspielerin und Stimme des Bayerischen Rundfunks, Ilse Neubauer. Ohne Sentimentalität lässt sie die beiden Bäuerinnen erzählen, über ein für die beiden Schwestern ganz normales Leben. Über das tägliche Bad im eiskalten Hofbrunnen, über das Brotbacken, den Krieg, ihren Glauben und ihre Sehnsüchte. Einblicke in die harte Idylle der beiden zupackenden und lebensklugen Schwestern. Und aus Berlin zugeschaltet die Autorin, Christine Zuppinger.



radioTexte - Das offene Buch, immer sonntags um 12.30 Uhr auf Bayern 2

Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche