Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus "Felix und Felka" von Hans Joachim Schädlich

In literarischen Miniaturen schildert Hans Joachim Schädlich das Leben des Künstlerpaares Felix und Felka Nussbaum, das 1933 aus der Villa Massimo vertrieben, und schließlich nach einer Odyssee in Brüssel landet, bis sie von den Nazis deportiert und ermordet werden. Ein Epitaph für das Malerpaar Felix Nussbaum und Felka Platek. Er: Ein Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Sie: Eine polnische Jüdin, die sich in Berlin emanzipierte und für die geistige Freiheit der Frau in der Weimarer Republik stand.

Schon immer beschäftigten Hans Joachim Schädlich historische Figuren. Spätestens als "Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.“ erschien, jene hinreissend erzählte Novelle, weiß man, wie wunderbar das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem historisch Interessierten und dem Schriftsteller Hans Joachim Schädlich mit eindeutigem Hang zu Humor und Ironie sein kann.

Mit seinem Werk "Felix und Felka" beschäftigt er sich mit einem düsteren Kapitel, der Vertreibung und Ermordung eines Künstlerpaars in der Nazi-Zeit. Das Konzentrationslager Auschwitz war das Zentrum der NS-Vernichtungspolitik, das 1940 errichtet wurde. Hier wurde von der SS auf Anweisung des Lagerkommandanten Rudolf Höß erstmals das Giftgas Zyklon B eingesetzt. Seit Anfang 1942 fuhren Deportationszüge aus ganz Europa in das größte Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Über 1,5 Millionen Menschen wurden dort systematisch ermordet. Darunter war auch das Künstlerehepaar Felix Nussbaum und Felka Platek, an das Hans Joachim Schädlich in literarischen Miniaturen erinnert.

Erich-Loest-Preis für "Felix und Felka" "Kein Wort zu viel, jede Szene von schlichter Eindringlichkeit. Mit 'Felix und Felka' erweist sich Hans Joachim Schädlich als Meister der literarischen Verdichtung, schildert die Stationen der letztlich vergeblichen Flucht des deutsch-jüdischen Malers Felix Nussbaum und seiner Lebensgefährtin Felka vor den Nazis auf eine Weise, die berührt, fesselt und tiefe Sympathie für seine Protagonisten erkennen lässt. Schädlich gibt, wie in früheren Büchern, keine Meinungen vor, sondern regt zum Selberdenken an. Sapere aude, habe Mut, Dich Deines Verstandes zu bedienen – dieses Kantsche philosophische Leitmotiv ist für ihn auch literarisches Programm", so die Jury.

"Felix und Felka", ein Gespräch mit Schriftsteller Hans Joachim Schädlich

Cornelia Zetzsche: "Die beiden Maler Felix und Felka sind sich Mitte der zwanziger Jahre in Berlin begegnet, er aus einer deutsch-jüdischer Familie in Osnabrück, sie polnische Jüdin aus Warschau, fünf, fast sechs Jahre älter. Ihre Novelle beginnt im Mai 1933 mit einer drastischen Szene in der Villa Massimo in Rom. Die beiden sind dort Gäste der Künstlervilla, als ein Kollege Felix physisch attackiert, was geschah genau?"

Felix Nussbaum, Selbstbildnis

Hans Joachim Schädlich: "An einem Tag im Mai 1933 wird Felix Nussbaum von einem Kollegen, der auch in der Villa Massimo ist, tätlich angegriffen von Hans Hubertus von Merveldt, er hat Felix Nussbaum geschlagen, und es wird übrigens darüber gestritten, ob dieser tätliche Angriff eigentlich antisemitisch begründet war oder nicht. Ich hab mich dafür entschieden zu sagen, er war antisemitisch begründet, um von Anfang an deutlich zu machen, dass es sich bei Nussbaum und bei Felka Platek um jüdische Maler handelt. Der Direktor der Villa, Professor Gericke, hat nach diesem Zwischenfall sowohl Nussbaum als auch von Merveldt aufgefordert, die Villa zu verlassen."

"Sie haben schon häufiger das Leben von historischen Figuren rekonstruiert, was reizt Sie an der Beschäftigung mit historischen Figuren?"

"Mich reizt die Parallelität von Erscheinungen in der Vergangenheit und Gegenwart. Das trifft auch besonders auf Felix und Felka zu. Die Lebensgeschichte von Felix und Felka klagt immanent, ohne dass das gesagt wird, nicht nur das Nazi-Regime an, sondern auch den Antisemitismus und die antijüdische Hetze in der deutschen Gegenwart. Und diese Parallelen interessieren mich besonders."

"Zumal zumal die antisemitischen Angriffe zugenommen haben, nicht nur in Berlin."

"Ja das habe ich auch beobachtet. Ich habe auch vernommen, dass die Existenz und Sicherheit Israels zur Staatsräson der Bundesrepublik gezählt werden. Aber ich frage mich, ob antisemitische und antijüdische Hetze in Deutschland dem gemäß streng und konsequent verfolgt werden. Und ich habe den Eindruck: Nein."

"Ich komme noch einmal auf Felka und Felix zurück, die beiden reisen viel anfangs, suchen lange vergeblich einen Anker, sind seit Oktober 1935 in Brüssel. Sie folgen Felix Nussbaum und Felka Platek an die italienische Riviera nach Paris, nach Ostende, nach Brüssel. Weshalb erzählen Sie in Momentaufnahmen, in Miniaturen, in Vignetten? Weshalb haben Sie diese Form gewählt?"

Felix Nussbaum, Selbstbildnis im KZ 1940

"Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich möchte nicht gerne alles, was ich beschreiben will und beschreiben kann, auswalzen mit jeder Einzelheit, sondern ich möchte gerne erreichen, dass durch die Momentaufnahmen das Interesse und die Wahrnehmung eines Hörers oder Lesers angeregt wird, sich selber Vorstellungen und Gedanken über das zu machen, was vielleicht nur angedeutet ist."

"Felix und Felka hielten sich mit dem Bemalen von Tellern und Vasen finanziell über Wasser. Einmal zeichnete Felix für einen Zeichentrickfilm, der auch zum Kinderbuch wurde, „Die Abenteuer von Pit und Pegs", und währenddessen entsteht sein malerisches Hauptwerk. Felix und Felka leben mit einem Fremdenpass in Brüssel, das erinnert mich auch sehr an heute?!"

"Sie waren eben nicht eingebürgert, sie haben immer in der Ungewißheit gelebt, in der Fremde in einem anderen Land leben. Und das ist ein Teil dieser Exilsituation in den Jahren damals gewesen. Nicht nur in Belgien."

"Und nicht nur damals".

"Und nicht nur damals, ja."

"Die beiden Felix und Felka reisen viel, suchen lange vergeblich einen Anker, sind seit 1937 etwa in Brüssel. 1940 wird Felix erstmals verhaftet, kann fliehen, kehrt zurück zu Felka nach Brüssel. 1944 dann die Denunziation, die Deportation nach Auschwitz von beiden, was weiß man von ihrem Tod dort?

"Angst", entstanden 1941

"Für mich gibt es Dinge, die nicht beschreibbar sind. Ich nenne das das Unbeschreibbare. Der Aufenthalt Nussbaums im Internierungslager Saint-Cyprien 1940 und später der Aufenthalt von Felix und Felka in dem SS- Sammellager Mechelen ist für mich nicht beschreibbar. Man könnte auch sagen, im Wortsinn unbeschreiblich."

"Felix und Felka wurden in Auschwitz 1944 ermordet, Felix als Häftling B 3594, Felka ist möglicherweise bei der Ankunft am 2. August 1944 schon gestorben. Freunde im Exil retteten Gemälde, die jetzt zu sehen sind im Felix Nussbaum Haus in Osnabrück, einem Neubau von Daniel Libeskind. Waren Sie mal dort?"

Nussbaum-Haus in Osnabrück

"Ich war nicht im Nussbaum Haus in Osnabrück. Ich fürchtete, die unmittelbare Begegnung mit den großen Werken von Nussbaum hätten mir den Hals abgeschnürt, ich hatte die Befürchtung, ich würde verstummen. Ich würde angesichts seines Schicksals vor diesen Werken die Sprache verlieren."

"Sie beenden Ihr Buch auch mit einem Memento, mit nackten Daten."

"Das ist eben das Memento, die Anlehnung an die Stolpersteine von Gunter Demnig. Ich habe dann nur die Geburtsdaten und die Daten der Ermordung der Familie Nussbaum und des Untergangs der Eltern von Felka Platek in Warschau dokumentiert."

Der Schriftsteller Hans Joachim Schädlich

Zu einem preisgekrönten Schriftsteller wurde Hans Joachim Schädlich erst im Westen, in der DDR wurden seine Werke mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. Das Bild zeigt den Autor 2011 bei der Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises neben seiner Laudatorin Ruth Klüger und dem Präsidenten der "Akademie der Wissenschaften und der Literatur" Prof. Dr. Dr. h.c. Gernot Wilhelm. Hans Joachim Schädlich wurde für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. In der Begründung hieß es:

"Hans Joachim Schädlich sucht die Deformation des Menschen durch repressive und manipulative Verhältnisse dort auf, wo sie unverfälscht ans Licht kommt: in beschädigter Sprache. Ein Proteus unter den Spracharbeitern, entwirft er Redemuster - Buch um Buch aufs Neue - die unwissentlich Wahrheit kundtun. Jeder seiner Prosatexte ist ein Kosmos kunstvoll falsch gesetzter Töne, Stachel im trägen Fleisch sprachlicher Übereinkünfte, und durchflackert von Ironien. Die große Kunst dieses Autors besteht darin, dass seine Texte nichts abbilden und nichts nachbilden, aber ihr völliges Erfundensein direkt von den Vitalkräften des Lebens gespeist zu sein scheint.

Hans Joachim Schädlich ist der große Erzähler unter den Nichterzählern: ein Lakoniker ohne die sonst unvermeidliche Mitgift des Sentimentalen, der aus Sprödheit musikalische Funken schlägt, mit höchster Künstlichkeit zu fiebernder Teilnahme nötigt, mit Sirenentönen zur Reflexion verlockt." Jury des Joseph-Breitbach-Preises

Hans Joachim Schädlich 1978 bei seiner ersten Lesung im Westen

Hans Joachim Schädlich wurde am 8. Oktober 1935 in Reichenbach im sächsischen Vogtland geboren. An der Universität in Berlin und Leipzig studierte er Germanistik und Geschichte. Erst in den 60er Jahren fing er an zu schreiben. Als Linguist an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften verfasste er erste Prosastücke, die er vergeblich bei Zeitschriften einreichte. Offiziel hieß es, Hans Joachim Schädlich schreibe gut, aber seine Prosa sei zu dunkel und verneinend. Natürlich wurde er wegen seiner deutlich erkennbaren Kritik am DDR-Regime nicht veröffentlicht. Als er 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierte, verlor er seinen Posten. 1977 kam im Westen sein Debüt-Band "Versuchte Nähe" heraus, der großes Aufsehen erregte. Noch im selben Jahr genehmigte man ihm die Ausreise aus der DDR. Seither hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht und viele Preise bekommen.

Auszeichnungen (Auswahl) Bundesverdienstkreuz 2014 1977 Rauriser Literaturpreis

1979 Förderpreis zum Andreas-Gryphius-Preis

1986 Marburger Literaturpreis

1988 Literaturpreis für Kurzprosa, Hamburg

1989 Thomas-Dehler-Preis

1992 Johannes-Bobrowski-Medeaille

1992 Heinrich-Böll-Preis

1995 Hans-Sahl-Preis

1996 Kleist-Preis

1998 Schiller-Gedächtnispreis

2003 Lessing-Preis des Freistaates Sachsen

2004 Hoffmann-von-Fallersleben-Preis

2005 Samuel-Bogumil-Linde-Preis

2007 Großen Literaturpreis der Bayrischen Akademie der Schönen Künste

2007 Literaturpreis der Stadt Bremen

2010 Corine - Internationaler Buchpreis

2010 Calwer Hermann-Hesse-Stipendium

2011 Joseph-Breitbach-Preis

2014 Berliner Literaturpreis

2019 Erich-Loest-Preis, insbesondere für "Felix und Felka"

Lesung und Gespräch auf Bayern 2

Zum Gedenktag für die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee, liest Schauspielerin Sibylle Canonica Ausschnitte aus dem Roman "Felix und Felka", dem Künstlerpaar, das 1944 im KZ ermordet wurde. Am Sonntag, dem 26. Januar, erinnert Cornelia Zetzsche im Gespräch mit Hans Joachim Schädlich an die beiden Maler.



radioTexte - Das offene Buch, jeden Sonntag um 12.30 Uhr auf Bayern 2