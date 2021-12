Zum 20. Todestag von Stefan Heym Robert Stadlober liest aus "Flammender Frieden"

So beginnt "Of Smiling Peace", Stefan Heyms früher Roman, der nun, fast 77 Jahre später, erstmals in deutscher Übersetzung als "Flammender Frieden" zu lesen ist. Algerien im Winter 1942. Die Welt steht in Flammen, als die US-Truppen in Algier einmarschieren und sich als Sieger wähnen. Aber noch geben sich die Deutschen nicht geschlagen. Und die Franzosen taktieren, um ihren Einfluß als Kolonialherren in Nordafrika zu sichern.

Stefan Heym, geboren am 10. April 1913 in Chemnitz als Helmut Flieg, gestorben am 16. Dezember 2001 in Israel, lebte in Berlin. Ein Zeitzeuge des Jahrhunderts. Ein kritischer Geist überall und zu allen Zeiten. Ein Exilant, der 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland über Prag geflohen war, 1935 in die USA emigrierte, unter dem Pseudonym Stefan Heym als Journalist arbeitete und als Schriftsteller erste Erfolge feierte. Sein erster Roman "Hostages" wurde 1942 in Hollywood verfilmt. "Of Smiling Peace", sein zweiter Roman, blieb in der Schublade. Als amerikanischer Staatsbürger nahm er am Zweiten Weltkrieg teil, im Bereich Psychologischer Kriegsführung. 1953 ging er in die DDR, schon bald ein Kritiker der SED-Führung. Legendär seine Rede am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Als Parteiloser für die PDS und Alterspräsident saß er Anfang der 90er Jahre im Deutschen Bundestag. Als er vor zwanzig Jahren starb, hinterließ er ein reiches Werk an Gedichten, Essays, Einmischungen und Romanen, immer im politischen, oft in einem historischen Kontext.