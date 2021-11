Von der Postmoderne in die Paranoia Hari Kunzrus Roman "Red Pill"

Menschenverachtende, rechte Propaganda im Netz und Flüchtlinge 2015, ein Lyrik-Projekt und die Partyszene der Berlinale, Punk und Stasi in der DDR, die Wannsee-Villa und Kleists Todessehnsucht - in einer großen Volte beschreibt Hari Kunzrus neuer Roman "Red Pill" die Gefährdung demokratischer Werte und die Verunsicherung westlicher Intellektueller.

Hari Kunzru: "Es ist Zeit, diesen Werten wieder zu mehr Geltung zu verhelfen. Wir müssen verstehen, dass sie vielen Menschen nicht offensichtlich scheinen; dass viele, die sich nicht vom politischen und medialen Diskurs angesprochen fühlen, ihre Informationen von anderswo herholen. So, wie Medien jetzt im Internet arbeiten, ist es möglich, fast nur in alternativen Wirklichkeiten zu existieren und mit diesen alternativen Quellen ist es schwer, auch nur den einfachsten Dingen zuzustimmen. Wir sehen das in der Pandemie, manche Leute glauben, das sei eine Falschmeldung. Es ist schwer, sie zu erreichen und sie davon zu überzeugen, dass sie echt ist. Wir befinden uns in einem Moment, in dem die extreme Rechte wieder aufersteht, und in dem wir Schlachten schlagen müssen, von denen wir dachten, wir hätten sie hinter uns."

Hari Kunzru "Red Pill" "Ich glaube, man kann den Zeitpunkt, wann man ins mittlere Alter kommt, genau bestimmen. Es ist der Moment, in dem man sein Leben betrachtet, und statt dass sich wie früher ein großes Feld an Möglichkeiten, ein sich weitender Horizont vor einem öffnet, hat man das Gefühl, aus dem Schlaf zu erwachen oder, an einer Küste angeschwemmt, die Umgebung mit neuem Bewusstsein wahrzunehmen. Da befinde ich mich also, sagt man sich. Das ist aus mir geworden. Es ist der Moment, in dem man zum ersten Mal erkennt, dass sich der eigene Zustand – körperlich, intellektuell, sozial, finanziell – nicht mehr grundsätzlich verändern lässt und egal, was man tut, welche Freude man empfindet, in welchem Genuss man auch schwelgen mag, von diesem Moment an wird man nie mehr das fast unmerkliche Gefühl abschütteln können, dass man sich auf einem leicht abschüssigen Pfad befindet, hinein in die Finsternis."

"Wir müssen unsere demokratischen Werte besser verteidigen"

Der Ich-Erzähler im Roman ist in der Krise und kaum sympathisch. Der hypersensible Schriftsteller mit übergroßem Ego, kommt als Stipendiat einer Stiftung nach Berlin Wannsee und ist bald zutiefst verstört von der Umgebung dort: vom Todesort Kleists, von der Wannsee-Villa, in der die Nazis die sogenannte "Endlösung" besiegelten, und von Stasi-Geschichten; vor allem aber von den rigiden Regeln der Stiftung, die Transparenz erwartet; je mehr desto stärker fühlt er sich überwacht und verschanzt sich in seinem Kokon. Das ist stark überzeichnet, trifft aber den Nerv der Zeit und macht aus dem persönlichen Szenario eine politische Frage und eine fesselnde Lektüre: "Mich interessiert, wie wir beschaffen sind, dass wir sehr sehr stark geprägt sind von der Art, wie wir beobachtet werden. Wir erleben ein Leben unter Überwachung. Wir erwarten, dass wir im Öffentlichen Raum von Kameras gefilmt werden und unsere Stimmen aufgezeichnet werden können. Selbst, wenn das nicht geschieht, müssen wir uns benehmen als ob. Mich interessiert sehr, was das mit unserer Vorstellung von Privatsphäre macht und wie wichtig die Privatsphäre für die menschliche Würde ist. Wenn man spürt, jemand könnte einen beobachten, benimmt man sich entsprechend. Privatsphäre ist der Freiraum für Experimente, wo wir andere Versionen unseres Ichs ausprobieren können, bevor wir nach draußen gehen. Wenn wir keine Wahl mehr haben, wann wir in die Öffentlichkeit treten, sind unsere Handlungen limitiert."

"Gewalt wird zu Unterhaltung"

Obsessiv wird seine Überwachungsangst, als der Erzähler die Einsamkeit mit "Blue Lives" betäubt; einer Fernseh-Serie über brutale Polizisten, die schlägern, foltern und jeden moralischen Kompass verloren haben. "Blue Lives" klingt nicht zufällig wie "Blue Lives Matter", die Gegenbewegung zu "Black Lives Matter", die in den USA härtere Strafen für Gewalt gegen Polizisten fordert und demokratische Prinzipien in Frage stellt: "Mich interessiert Gewalt, die oft so leicht konsumierbar wird in Fernsehfilmen, Gewalt wird zu Unterhaltung. Wir können uns Folterszenen ansehen ohne große Gefühle. Diese Desensibilisierung ist Teil davon. Mich interessiert, inwieweit bestimmte Schilderungen von Macht und Autorität solche Autoritäten verstärken."

Der Ich-Erzähler begegnet Anton, dem Erfinder der Serie, der sich aus diversen Philosophien ein neues Weltbild zimmert und alles verhöhnt, was unsere Demokratien ausmacht: Liberalität, Solidarität, Empathie, Gastfreundschaft, Menschlichkeit. Anton postuliert das Recht des Stärkeren. "Warum glaubst du an Menschenrechte?", fragt er und bringt sein Gegenüber in Erklärungsnotstand. Dann läuft alles aus dem Ruder, eine atemraubende Jagd beginnt. Im Netz fand Hari Kunzru reichlich Modelle für Anton: "Ich dachte, die Leuten hätten die Demokratie als gutes System und liberale Normen als mehr oder weniger erstrebenswert akzeptiert. Nun steht all das in Frage. Wir erleben einen wiederauflebenden Nationalismus, einen extremen Skeptizismus gegen all diese Dinge. Mich interessiert es, diesen Moment der Veränderung zu beschreiben und Angst, die damit einhergeht, ohne zu wissen, wie extrem diese Veränderung sein kann."

Die extreme Rechte steht wieder auf

Haben wir zu lange "blaue Pillen" geschluckt, die uns eine simulierte, geschönte Welt sehen lassen - wie im Science Fiction-Film "Matrix"? Brauchen wir die rote Pille, die "Red Pill", wie Hari Kunzru seinen Roman nennt, um die Realität klar zu sehen. Unbedingt, sagt der Autor: "Wir befinden uns in einem Moment, in dem die extreme Rechte wieder aufersteht, und in dem wir Schachten schlagen müssen, von denen wir dachten, die hätten wir hinter uns."

Mit "Red Pill" hat Hari Kunzru einen Roman geschrieben, der uns die Augen öffnet; der zwar konventionell linear, aber sogartig erzählt ist und spannend wie ein Thriller. Mit einer irren Volte von Kleist über DDR-Punk, Nazi-Erbe und Stasi-Terror, bis zum Rassismus heute, mit psychologischer Tiefe und einem messerscharfen Blick auf die Krise unserer Demokratie. Mit reichlich Identifikationspotential, wenig Hoffnung und vielen Fragen, entlässt uns der Roman. Atemlos. Sich drängenden Problemen stellen, Solidarität und Gemeinschaft üben, politische Lösungen anbieten, Jugendlichen eine Perspektive geben, nur so sind die Rechten auszuhebeln, sagt Hari Kunzru: Wem es gut geht, der hat keine Angst und braucht keine alternativen Fakten, kruden Utopien und Verschwörungstheorien. Daran wird Biden bei den Kongress-Wahlen nächstes Jahr gemessen werden.

Lesung mit Thiemo Strutzenberger Vom legendären Burgtheater in Wien über das Hamburger Schauspielhaus, über Zürich und Basel ins Residenztheater nach München. Der gebürtige Österreicher wurde gerade für seine darstellerische Leistung mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Virtuos folgt Schauspieler Thiemo Strutzenberger den Spuren der Protagonisten in Hari Kunzrus Thriller "Red Pill", in deren Innen- und Wahnwelten.