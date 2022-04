"Höre mich!" Psalmen literarisch (2/2) Schriftsteller Said und Arnold Stadler

Der Psalm 130, "Aus der Tiefe Herr, ruf ich zu Dir", ist kein einlullendes Idyll, "mit Schäfchen und so", betont der Büchner-Preisträger Arnold Stadler immer wieder, hier gehe es um Leben und Tod. In seinem Buch "Die Menschen lügen alle" hat er viele der 3000 Jahre alten Psalmen in die jetzige Zeit übertragen. Der Dichter Said spricht in seinem Gedicht Gott direkt an, fordert Gerechtigkeit, die Zerstörung seiner scheinheiligen Gefolgsleute. Er meinte, wenn es keinen Gott gebe, dann sei alles möglich und davor fürchte er sich.

Büchner-Preisträger Arnold Stadler "Die Menschen lügen. Alle"

Arnold Stadlers Übertragungen zeugen von der Faszination, die das Buch der Psalmen seit über 3000 Jahren bis heute auf Dichter, Leser, Betende und Sänger ausübt. "In den Psalmen werden die Sorgen, die conditio humana, das Menschsein, die menschliche Lage in ihrer ganzen Breite verhandelt. Der Schmerz, die lebensbedrohlichen Situationen. Und es geht um Leben und Tod", erzählt Arnold Stadler. Wie etwa in Psalm 130.

Psalm 130

"Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir

HERR, höre auf meine Stimme, laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!

So du willst, HERR, Sünden zurechnen, HERR, wer wird bestehen?

Denn bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte.

Ich harre des HERRN; meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort."

Bereits mit 20 Jahren beschäftigte sich der Schriftsteller mit den Texten, "die Psalmen sind das meistübersetzte und meistdiskutierte literarische Werk, das wir haben", erzählt der Schriftsteller. Neben den Klageliedern gibt es im Psalter auch Hymnen. "Es geht um die Göttlichkeit Gottes, um das Halleluja, um das Besingen, um die Freude und der Psalmist tut das ja auch. Ich will singen und spielen, solange ich da bin. Möge ihm mein Lied gefallen. So heißt es in den Psalmen."

Psalm 27 übertragen von Arnold Stadler "Der Herr ist mein Licht und mein Heil. - - -

Wen soll ich fürchten?

Der Herr ist der Grund meines Lebens. - - -

Vor wem also noch Angst?

Überfallen mich Menschen wie Ungeheuer,

um mich zu verschlingen?

Mögen es Feinde wie Monster sein:

Sie werden abprallen und

nur so weggeben.

Und wenn es ein ganzes Heer wäre:

Mein Herz würde nicht kapitulieren.

Und wenn mir der Krieg erklärt würde:

Ich wäre voller Hoffnung wie mein Herz in mir,



Nur darum bitte ich,

nur eines will ich von ihm:

bei ihm zu sein, solange ich hier bin.

Ihn will ich sehen, ihm nah sein in seinem Haus.

Denn:

bei ihm bin ich gut aufgehoben,

wenn Unheil droht.

Er hält die Hand über mich.

Er nimmt mich auf seinen Felsen.

Da kann ich hinausschauen

über jeden Unmenschen hinweg.

Sie sollen mich ruhig umzingeln!

Ich will ihm solange opfern und

dabei jubeln.

Ich will vor dem Herrn singen und spielen. (Kürzung)

Setz all deine Hoffnungen auf ihn.

Nur Mut! Nichts als Hoffnung! Die ganze Hoffnung

Ihm!"

(aus "Die Menschen lügen. Alle" von Arnold Stadler)

Arnold Stadler

Als Arnold Stadler 1999 mit dem Büchner-Preis, dem wichtigsten deutschen Literaturpreis geehrt wurde, schrieb die Jury: Arnold Stadler bildete "gegen vielerlei Bedrückungen und Zumutungen eine Literatur aus, in der sich Komik und Verzweiflung gegenseitig in Schach halten und keine das letzte Wort behält; der einen ganz eigenen Ton und eine ganz unverwechselbare Form fand, um Unterlegenheit kindlich übermütig in Überlegenheit zu verwandeln; dessen Bücher, indem sie das Gruseln lehren, jenen Ernst bezeugen, ohne den die Komik keinen Grund hätte."

Arnold Stadler wurde am 9.April 1954 in Meßkirch geboren. Aufgewachsen in einem kleinen Ort im Landkreis Sigmaringen, zwischen Bodensee und Donau, machte er am Martin-Heidegger-Gymnasium in Meßkirch Abitur. Er studierte in München und Rom Katholische Theologie und anschließend Germanistik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, der Universität zu Köln und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach langen Reisen, die ihn unter anderem nach Südamerika und in den Nahen und Fernen Osten führten, fing er in den 1980er Jahren zu schreiben an. 1986 erschien sein Erstlingswerk, der Lyrikband Kein Herz und keine Seele. 1989 folgte mit Ich war einmal sein erster Roman, den er in den folgenden Jahren mit Feuerland und Mein Hund, meine Sau, mein Leben zur Trilogie vervollständigte. In allen drei Romanen machte Arnold Stadler die oberschwäbische Heimat zum Gegenstand der Handlung.

"gedicht, gebet, geschrei" von SAID "es ist zeit, oh herr

daß du erscheinst

erscheine und zerschlage unseren schönen schein

und die paläste deiner scheinheiligen gefolgsleute

damit wir wieder fähig sind

den dingen zuzuhören

bis sie wieder von sich erzählen

und auch von dir





siehe herr

auf deinen zorn warte ich

voller demut voller revolte

denn ich will

ein täter des wortes sein

wie du verlangt hast

besonders in einer zeit

in der die divergenz zwischen arm und reich

himmelschreiend geworden ist"

Said "die sprache, die ich atme, ist deutsch"

Über 50 Jahre lebte der preisgekrönte iranische Dichter SAID, der 2021 plötzlich starb, im deutschen Exil: "wo ich sterbe, ist meine fremde" schrieb er 1987. 1965 kam er wegen eines Ingenieur-Studiums nach München. Sein politisches Engagement gegen die Schah-Diktatur machte ihm jedoch eine Rückkehr in den Iran unmöglich. Nach dem Sturz des Regimes kehrte er 1979 zurück nach Teheran, sah aber als Gegner der nun herrschenden Mullahs keine Möglichkeit zu einem Neuanfang in seinem Land. Schon nach wenigen Monaten kehrte er zurück nach Deutschland ins Exil. Seitdem lebt er in der Fremde, als Grenzgänger zwischen zwei Sprachen, ein Heimatloser, ein Schriftsteller, der am politischen Gedächtnis der Welt weiter schreibt, der brüchigen Haut der Seele, wie er selber sagt. Nicht Deutschland habe ihn aufgenommen, sondern die deutsche Sprache, sagt er und schreibt Prosa, Märchen, Hörspiele, vor aber allem Lyrik, "denn Lyrik erzählt nicht, sie trifft".

Der Dichter Said Bereits mit seinem 1981 erschienenen ersten Gedichtband "liebesgedichte" erregte er großes Aufsehen. SAID hat seither viele Lyrikbände, Essays und Hörspiele geschrieben. Ein "deutscher" Lyriker, ein Vollblut-Poet, einer, der immer auch auf politischem Hintergrund seine Poeme und Betrachtungen malt. Vor allem mit seinem Poem "selbstbildnis für eine ferne mutter" wurde er 1992 einem größeren Publikum bekannt, sein intimstes, eindringlichstes und am meisten beachtetes Buch.



SAID, ein Pseudonym, auf Deutsch "Der Glückliche", wurde am 27. Mai 1947 in Teheran geboren. Sein Vater, ein strenger Offizier, war viel unterwegs, seine Mutter bei seiner Geburt gerade erst 14 Jahre alt, vom Vater bereits verstoßen. Er sieht sie zum ersten Mal mit 47 Jahren, zwei Fremde, die sich da gegenüber stehen.

Neben seiner schriftstellerischen Arbeit war SAID von 2000 bis 2002 als erster "Nicht-Deutscher" Präsident des PEN-Zentrums und 1995/96 Beauftragter des "Writers in Prison Committee".