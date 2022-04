"Höre mich!" Psalmen literarisch (1/2) Sibylle Lewitscharoff und Gila Lustiger

Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff und ihr Psalm

"Errette mich, HERR, von den bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihrem Herzen und täglich Krieg erregen. Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange, Otterngift ist unter ihren Lippen. Sela. HERR, gib dem Frevler nicht, was er begehrt! Was er sinnt, lass nicht gelingen, sie könnten sich sonst überheben. Sela. Das Unglück, über das meine Feinde beraten, komme über sie selber. Er möge feurige Kohlen über sie schütten; er möge sie stürzen in Gruben, dass sie nicht mehr aufstehen. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden; den Gewalttäter wird das Unglück jagen und stürzen. Denn ich weiß, dass der HERR des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben." (aus "Buch der Psalmen")

"Rachepsalmen" mehr als zeitgemäß

"Derzeit mangelt es nicht an Gepeinigten, die ihre Not herausschreien, wenn sie denn noch schreien können. Würde einer von ihnen Psalm 140 nicht still vor sich hinmurmelnd beten, sondern klagsingend schreien, dabei zornig auffahrend und mit den Händen fuchtelnd, womöglich von Rauchfahnen umweht, die ihn einhüllen und von seinem Haupt aus gen Himmel steigen – meinen Zuspruch hätte er sofort gewonnen", schreibt Sibylle Lewitscharoff in ihrem exklusiv für Bayern 2 verfassten Text.

Sibylle Lewitscharoff - eine heitere Apokalyptikerin

Als die wortgewaltige Sprachschöpferin Sibylle Lewitscharoff mit dem Büchner-Preis geehrt wurde, attestierte ihr die Jury eine Vertiefung der Wahrnehmung der deutschen Gegenwart in Bereichen des Satirischen, Legendenhaften und Phantastischen. Philosophische und religiöse Grundfragen der Existenz entfalte die Autorin in einer subtilen Auseinandersetzung mit großen literarischen Traditionen und mit erfrischend unfeierlichem Sprachwitz. "Blumenberg", ihr 2011 veröffentlichter Roman, eine tollkühne Auseinandersetzung mit dem Philosophen Hans Blumenberg, "Apostoloff", 2009 erschienen, eine Bernhardsche böse Suada über das erbärmliche Land Bulgarien, das Heimatland ihres Vaters. Alle Werke zeugen von der Sprachgewaltigkeit der Schriftstellerin, und wie es schon 1998 beim Bachmann-Preis in Klagenfurt hieß, von fulminanten Texten auf höchstem sprachartistischen Niveau.

Gila Lustiger liest im Psalm 23 den Moment der Verfolgung

"Ich glaube, ich habe meinen ersten Psalm mit vier oder fünf aufgeschnappt, als mich mein Vater zu den hohen Feiertagen mit in die Synagoge nahm. Ich stand mit anderen Kindern neben der Bima, dem kleinen Podest direkt vor dem Toraschrank auf dem die Schrift aufgerollt wurde, und lauschte dem Singsang des Kantors. Ich lauschte ein wenig gelangweilt, ein wenig geistesabwesend, wie das verträumte Kind in Samtkleid, das ich war. Ich stand auf einem Bein, dann auf dem anderen und mein Blick schweifte von den hell erleuchten Kronleuchtern, zu dem Kantor hinüber, von seiner ewig geröteten Nase, zu seinem leicht geöffneten, singenden Mund, bis hin zu seinen Turnschuhen. Das Tragen von Lederschuhen war an Jom Kippur untersagt, jedoch hielten sich nicht alle an die Vorschrift, so dass ich anfing zu zählen: Turnschuh, noch ein Turnschuh, Lederschuh, Lederschuh schwarz, Lederschuh braun, noch ein Turnschuh, Turnschuh weiss, Lederschuh mit Riemen, schmutziger Turnschuh, Lederschuh mit Schnürsenkel, Turnschuh, Turnschuh." (Gila Lustiger)

Gila Lustiger

Schriftstellerin Gila Lustiger

Die 1963 in Frankfurt am Main geborene Schriftstellerin ging 1981 nach Israel, studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem bis 1986 Germanistik und Komperatistik und ging ein Jahr später mit ihrem Mann nach Paris.

In ihrem ersten Roman Die Bestandsaufnahme verarbeitete sie jüdische Schicksale während des Dritten Reiches. Mit dem autobiografischen Roman So sind wir, in dem sie die Geschichte einer jüdischen Familie im Nachkriegsdeutschland schildert, wurde Gila Lustiger einem großen Publikum bekannt. Und ihr letzter Roman Die Schuld der Anderen wurde 2015 zum Bestseller, stand wochenlang auf der Spiegel-Bestseller-Liste und wurde unter anderem mit Jakob-Wassermann-Literaturpreis ausgezeichnet. In ihrem Band Erschütterung setzt sich die Schriftstellerin mit den Gründen und Folgen der Terrorattentate in Frankreich auseinander.