"Heimweh nach einer anderen Welt" 14 Kurzgeschichten von Ottessa Moshfegh

Die 1981 geborene Ottessa Moshfegh gilt in den USA mit ihren drei Romanen und ihren brillanten Shortstories zu einer neuen Generation von radikalen Erzählerinnen. Ihre Protagonisten sind schräg, abgefahren, Eigenbrötler, die auch mit einem gewissen Eigensinn auf Abwegen unterwegs sind, in Welten zwischen den Welten. Mit ihren 14 Stories "Heimweh nach einer anderen Welt" entfächert sie ein Panorama einer Art Nebengesellschaft. Alkoholkranke, Frustrierte, seltsame, neurotische Wesen auf abwegigen Wegen. Brillant, schräg, skurril, düster, grotesk und voll bösem Humor.

"Heimweh nach einer anderen Welt"

Sie sei zu 100% ein Workaholic, erzählt Ottessa Moshfegh aus Pasadena in Kalifornien, 38 Jahre jung und eine preisgekrönte Autorin, die mit ihrem Roman „Eileen“ für den Man Booker Prize nominiert war, die Drehbücher schreibt und deren Short Stories sprachlos machen mit ihrer gnadenlosen Mischung aus Düsternis und Komik. Vom New Yorker bis zur Paris Review überall erscheinen ihre hochgelobten Kurzgeschichten. Ständig denke sie nach über ihre Charaktere, beim Abspülen, beim Spazierengehen mit ihrem Hund, sagt die erfolgreiche Schriftstellerin. „Heimweh nach einer anderen Welt“ ist der Titel ihres neuen Erzählbands, der von vielen wechselnden Schauplätzen von Los Angeles über die Ostküste der USA bis nach China erzählt und von schrägen, neurotischen, abgerissenen Figuren. Alles überzogen mit Düsternis, meint Cornelia Zetzsche, die sich mit Ottessa Moshfegh über Skype austauschte. Warum diese Düsternis im sonnigen Kalifornien?

Mit dem Roman "Eileen" nominiert für den Man Booker Prize 2016

Ottesa Moshfegh: "Ich habe mit dem Schreiben von Kurzgeschichten begonnen, als ich noch sehr jung war. Und ich muss sagen, dass sie von Anfang an das waren, was die Leute als düster bezeichnen. Das genau zieht mich an. Ich mag seltsame Menschen. Ich mag ihre Probleme. Ich mag ihre Selbstbesessenheit und diese seltsamen Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die Menschen annehmen, um ihr emotionales und spirituelles Unglück zu lösen. Ich glaube, die Düsternis liegt in der Menschheit. Wir sind doch am meisten von dem begeistert, was uns erschreckt und verstört."

Cornelia Zetzsche: "Ihre Figuren sind verzweifelt, unfähig etwas zu ändern, angezogen von Ekel und Hässlichkeit. Es gibt keinerlei Illusion über ihre Schwächen. Keinen Ausweg. Keine Gnade. Haben Sie manchmal Mitleid mit Ihren Figuren?"

Ottessa Moshfegh: "Ich empfinde kein Mitleid für sie. Es ist ein Mix aus Mitgefühl und Verlegenheit. Aber sie tun mir nicht leid. Sie sind nicht real."

"Aber Sie haben auch Humor für Ihre Figuren, ohne sie lächerlich zu machen."

"Na ja, manchmal sind sie aber lächerlich; ein bisschen. Ich sehe die Geschichten und Figuren auch als eine Übung der Selbstentblößung. Und ich denke, das Komische an Menschen ist, wie ernst wir uns selbst nehmen. Ich lasse meine Figuren auf extreme Weise sie selbst sein, dann kann ich zeigen, was an ihnen absurd ist."

"Ihre Eltern kommen aus dem Iran und aus Kroatien. Sind sie aus politischen Gründen emigriert?"

"Meine Eltern sind beide aus Ländern, die vom Faschismus verwüstet wurden. Sie gingen fort, um frei zu leben, sie konnten nicht in ihren Heimatländern bleiben. Ich habe das Gefühl, fortzugehen war beides, traumatisch und befreiend. Ich bin dankbar, in den USA geboren zu sein. Ich muß mich nicht um meine Staatsbürgerschaft sorgen, ich bin sicher, wo ich bin. Auf der anderen Seite ist mir, mehr als der typischen dritten und vierten Migrantengeneration bewußt, daß die Dinge sich sehr schnell ändern können. Und ich verstehe einfach nicht diesen selbstzerstörerischen Impuls von Rassismus. Oder ich verstehe ihn, aber ich widerspreche ihm zutiefst. Ich denke, das ist tragisch. Was ich sagen will: Amerika ist eine Kolonie und wurde gegründet auf dem Fundament von Gier eines gewalttätigen Weltreichs.Und obwohl ich dem widerspreche und denke, das ist eine Tragödie für den Planeten und für die Menschen auf diesem Planeten, liebe ich es, hier zu leben. Dieses Land ist wirklich schön und eindrucksvoll."

"Sie sind sehr erfolgreich und preisgekrönt mit Ihren Stories und Romanen. Ihr vierter Roman erscheint jetzt im April. Sie schreiben Drehbücher. Sind Sie ein Workaholic?"

"O ja, zu 100 Prozent! Selbst wenn ich abspüle oder nach draußen gehe, arbeite, denke und plane ich und versuche, konzentriert zu bleiben, so sehr ich kann. Ich bin sicher ein Workaholic. Mir ist unwohl, wenn ich mich von meinen Projekten entferne, sie geben mir gleichzeitig Freude und Frieden. Ich versuche immer, als Schriftstellerin besser zu werden und tiefer in mir zu graben, in mir, in meinen Überzeugungen, meinen Möglichkeiten. Es mag ironisch klingen, aber für mich ist Schreiben eine Art Suche nach der Wahrheit."

Moshfeghs neuer Roman "Death in Her Hands" ist gerade auf Englisch erschienen, eine Kriminalgeschichte, in der es natürlich weniger darum geht, einen mysteriösen Tod aufzuklären, sondern vielmehr um über das Leben nachzudenken und den Tod: Nichts ist sicher, nicht einmal der Tod. Typisch Moshfegh. Eine außerordentliche Erzählerin, radikal, die das Abgründige im Alltäglichen aufzeigt.

In radioTexte - Das offene Buch stellt Cornelia Zetzsche am Sonntag, den 28. Juni, den Erzählband "Heimweh nach einer anderen Welt" vor. Die Schauspielerin Katja Bürkle liest Ausschnitte aus "Durchgeknallt" über schräge Typen aus Los Angeles, abseits der schicken Boulevards in einer bröckelnden Betonsiedlung mit kranken, abgeknickten Palmen und Innenhöfen voller Müll, Krähen und Vogelscheiße. Zugeschaltet aus LA Ottessa Moshfegh. "Vierzehn seltsame, verlorene Figuren in vierzehn dunklen Geschichten, die uns Leser wirklich treffen, berühren, schockieren und erschüttern mit ihrer düsteren Brillanz", meint Cornelia Zetzsche.



