Norwegen: "Der Traum in uns" Valery Tscheplanowa liest Maria Kjos Fonn

Maria Kjos Fonns Debüt "Die Schule war mein Versteck, mein Zufluchtsort. In den Pausen dribbelte ich mit den Jungs auf dem Schulhof oder saß mit Fahima auf der Treppe und erklärte ihr, wie es auf der Welt zuging. Du hast keinen Vater, sagte Fahima, und bei ihr klang es wie ein Vorwurf. Wovon redest du da?, fragte ich. Ich habe viele, du hast nur einen. Schau mich an, ich muss nicht warten, bis sie mich nerven, ich kriege einfach immer einen neuen, aber du hast die ganze Zeit nur den einen alten."

aus: "Kinderwhore" von Maria Kjos Fonn

Die kleine Charlotte behauptet sich trotzig, obwohl ihre Mutter vor allem mit sich selbst beschäftigt und von Pillen abhängig ist. Mamas Handschuhe aus Leder sind weich wie Haut. Für die Tochter ist Courtney Love das „Wiegenlied“, ihre Freunde heißen „Ängstlich“ und „Traurig“, ihre Väter sind immer andere, und die Mutter funktioniert nach der „Pillenuhr“. Wenn sie wieder mal im Alkohol abtaucht, erledigt das Mädchen den Haushalt, flüchtet sich in die Schulbibliothek, das „Glückszimmer“ oder mobbt Mitschülerinnen, um sich stark zu fühlen. Trotzig, poetisch, von großer Stärke erweist sich Charlotte am Ende, als sie die Liebe findet und damit Orientierung.

Geboren 1990, lebt als Journalistin in Oslo. 2014 war sie mit ihrer von der Kritik gefeierten Storysammlung "Dette har jeg aldri fortalt til noen" ("Davon habe ich nie jemandem erzählt") für den Tarjei Vesaas’ debutantpris nominiert und gewann das Aschehoug-Debütantenstipendium. Fonn ist Teil des NORLA-Förderprogramms "New Voices" für junge literarische Talente. Ihr Debütroman »Kinderwhore« stand 2018 auf der Shortlist für den renommierten "Brage Prize", den "P2-Listeners’ Prize" und den "Natt&Dag Literature Prize".

Norwegen, das Land der Trolle und Strickpullover, mit einer 100.000 Kilometer langen Küste, durchfächert von über 1000 Fjorden; mit dem flirrenden Spiel der Polarlichter, den schroffen Felsen und gigantischen Bergen, den bunten Holzhäuschen und den vielen Sprachen; den beiden Amtssprachen Bokmål und Nynorsk und den zahlreichen samischen Sprachen, in denen es allein mehrere Hundert Wörter für Schnee und Eis gibt, je nach Beschaffenheit, bevölkert von nur knapp fünfeinhalb Millionen Einwohnern, das Land mit den schönsten Bibliotheken, das einzige Land mit Buchstädten wie Mundal oder Fjærland am Sognefjord, das vier Kilometer an Bücherregalen bietet, teils unter freiem Himmel; das Land mit den drei Literatur-Nobelpreisträgern Sigrid Undset, Knut Hamsun und Bjørnstjerne Bjørnson; mit dem weltbekannten Henrik Ibsen, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø, Jostein Gaarder, überhaupt mit den meisten Vollzeitautoren und den meisten Lesern; mit der Musik von Edvard Grieg oder Jan Garbarek, und Künstlern wie Edward Munch. So hat das Land viel beizutragen im kulturuellen Austausch mit Europa. Im Oktober präsentiert sich Norwegen als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse mit gut 250 neu übersetzten Titeln.

Thure Erik Lund - "Das Grabenereignismysterium"

Der Schauspieler Thomas Loibl liest Ausschnitte aus Thure Erik Lunds Roman, übersetzt von Matthias Friedrich. Die Suada eines einsamen Gutachters über die Kulturdenkmäler des Landes auf der Suche nach der norwegischen Identität.



Jon Fosse - "Der andere Name"

Schauspieler André Jung, der schon viele Rollen aus dem dramatischen Werk von Jon Fosse verkörpert hat, liest aus dem Monolog eines Malers und Witwers, der in Bildern und seiner Umwelt die Verbindung zu seiner Frau herstellt. "Der andere Name", übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel.



Kjell Askildsen - "Ich bin nicht so, ich bin nicht so"

Der bekannte Schauspieler Martin Feifel liest eine Kurzgeschichte von Norwegens Meisterzähler Kjell Askildsen von seltsamen Überraschungen in Begegnungen zwischen zwei Menschen. Im Gespräch: Askildsens Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel



Roy Jacobsen - "Die Unsichtbaren"

Die Schauspielerin Katja Bürkle liest aus Roy Jacobsens Inselsaga und folgt seiner Heldin Ingrid, die aus einer Fischfabrik auf eine verlassene Insel geflüchtet ist, dort alleine lebt, bis 1944 ein Fremder angespült wird. "Die Unsichtbaren", aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs und Andreas Brunstermann.



Maria Kjos Fonn - "Kinderwhore"

Die jüngst bei den Salzburger Festspielen als Buhlschaft gefeierte Schauspielerin Valery Tscheplanowa liest Ausschnitte aus Maria Kjos Fonns neuem Roman über die kleine Charlotte, die sich trotzig behauptet, obwohl ihre Mutter vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. "Kinderwhore", übersetzt von Gabriele Haefs.



Wie jedes Jahr bei den Afterwork-Lesungen gibt es Live-Musik aus dem Gastland der Frankfurter Buchmesse. "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum!", dieses Zitat von Friedrich Nietzsche hat sich die Norwegerin Adele Eikenes Bassermann ausgesucht für ihr musikalisches Schaffen, denn "Musik berührt uns tief und nährt unsere Seele". In Bergen studierte sie Gesang und Klavier, in London absolvierte sie ein Solistenstudium in Gesang, wo sie 1996 die Opernklasse abschloss. Sie gewann Preise, war auf internationalen Bühnen zu Hause. Erst als sie 2002 mit ihrer Familie nach Deutschland zog, gab sie ihr Konzertleben auf und widmete sich der Gesangsausbildung, gründete einen Chor und unterrichtet. Dass sie alle Genres beherrscht, von der klassichen Musik bis zur Moderne, zeigt sie bei den Afterwork-Lesungen, selbstverständlich wird Edvard Grieg zu hören sein, norwegische Volkslieder und Improvisationen.