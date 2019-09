Norwegen: "Der Traum in uns" Afterwork-Lesungen zum Gastland der Frankfurter Buchmesse

"Der Traum in uns" betiteln die Norweger ihren Auftritt in Frankfurt. Mit der Gedichtzeile von Olav H. Hauge macht das Land auf kulturelle Werte aufmerksam, um die es in Europa geht: um offene Herzen, offene Türen, damit etwas Wunderbares geschehen kann. Jon Fosse, Kjell Askildsen, Roy Jakobsen Thure Erik Lund und die junge Maria Kjos Fonn erzählen von einem Maler, einem unheimlichen Nachbarn, von einer Frau auf einer einsamen Insel, von der kleinen Charlotte und von der Suche nach norwegischer Identität. Es lesen Katja Bürkle, Valery Tscheplanowa, Thomas Loibl, Martin Feifel und André Jung.