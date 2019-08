Nomoniert für den Deutschen Buchpreis "Schutzzone" von Nora Bossong

"Unsere Kollegen hatten sich auf die Jagd nach Lachsschnittchen und Couscousschälchen begeben, sie, die am Mittag, vielleicht sogar am späten Nachmittag erst in der Kantine des Palais des Nations ein Sandwich oder in einem der Genfer Restaurants ein Cordon bleu gegessen hatten, kämpften sich nun verbissen an die Nahrung heran, in einer obszönen Mimikry, als stünden sie vor einem Hilfskonvoi der UNO und die hochdekorierten Kellner gäben nicht Porzellanschälchen und Servietten aus, sondern jene in blauer Zeltplane verschnürten Nahrungsmittelpakete, die über Gebieten abgeworfen werden, in denen Hungerkatastrophen aktenkundig geworden sind." aus Nora Bossong 'Schutzzone', Suhrkamp

Erscheint am 9. September bei Suhrkamp

Nach Stationen bei der UN in New York und Burundi arbeitet Mira, die Protagonistin des spannenden, virtuosen Romangeflechts, für das Büro der Vereinten Nationen in Genf. Während sie tagsüber Berichte über Krisenregionen und Friedensmaßnahmen schreibt, eilt sie abends durch die Gänge der Luxushotels, um zwischen verfeindeten Staatsvertretern zu vermitteln. Bei einem Empfang im Genfer Luxushotel "Beau Rivage" begegnet sie Milan wieder, in dessen Familie sie nach der Trennung ihrer Eltern im Frühjahr 1994 einige Monate gelebt hat. Die Erinnerungen an diese Zeit, aber auch Milans unentschiedene Haltung zwischen gesuchter Nähe und schroffer Zurückweisung überrumpeln und faszinieren sie zugleich. Als ihre Rolle bei der Aufarbeitung des Völkermords in Burundi hinterfragt wird, gerät auch Miras Souveränität ins Wanken, ihr Glaube, sie könne von außen eingreifen, ohne selbst schuldig zu werden.

"Manchmal blieb ich nur einen Tag, macnhmal blieb ich länger, wohnte ein paar Tage unter den blauen Flaggen des UNHCR, die vor diesem Himmel immer ein wenig zu blass wirkten mit ihrem Emblem, den beiden Händen, die um eine weiße Gestalt ein Schutzdach formten. Hier waren die Hände durch Zeltplanen ersetzt, sie schützten vor Mücken und Regen und Schlamm und Hoffnung." aus: 'Schutzzone', Suhrkamp Verlag

Nora Bossong und ihr neuer Roman vorab im "Offenen Buch" Schauspielerin Katja Bürkle Am Sonntag, dem 1. September, gibt es vorab Ausschnitte aus Nora Bossongs spannendem Roman "Schutzzone" zu hören, der eben für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert wurde.

Im Gespräch die preisgekrönte Schriftstellerin. Sie erzählt von ihren Reisen, ihren Prozessbeobachtungen beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, und von ihrem Schreiben. Die Schauspielerin Katja Bürkle liest Ausschnitte.

Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche



radioTexte - Das offenen Buch, jeden Sonntag um 12.30 Uhr auf Bayern 2

Nora Bossong mit ihrem Roman "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 2012 auf der Frankfurter Buchmesse

Nora Bossong wurde am 9. Januar 1982 in Bremen geboren. Ihr Weg zur Schriftstellerin war vorgezeichnet: Schon als Kind fing sie an zu schreiben. Später studierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig sowie Philosophie und Kulturwissenschaften in Berlin und Rom. Seit 2001 veröffentlicht Nora Bossong in Literaturzeitschriften und Anthologien, schrieb Gedichte für die Politikseiten der "Zeit" und bloggt . 2006 erschien ihr erster Roman "Gegend" über eine Patchworkfamilie, im Jahr darauf ihr erster Lyrikband "Reglose Jagd". Für den zweiten Gedichtband "Sommer vor den Mauern" wurde Nora Bossong mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet, die Jury lobte ihr "breites Repertoire poetischer Mittel". Bossong, die heute in Berlin lebt, beschäftigt sich immer wieder mit gesellschaftlich aktuellen und brisanten Themen, etwa mit dem Völkermord in Ruanda, wie schaffen es heute Täter und Opfer miteinander zu leben. Auch in den Romanen "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "36,9°" oder in ihrem Reportagenband "Rotlicht" und in ihrem zuletzt erschienenen Gedichtband "Kreuzzug mit Hund" schafft sie es politische Themen literarisch virtuos zu verweben.