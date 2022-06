nemo - Einladung! Das literarische Quiz live im Lyrik Kabinett

Am Dienstag, den 21. Juni 2022, 19.00 Uhr

Veranstaltungsort: Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a 80799 München

Präsenzveranstaltung: € 8 / € 6; Mitglieder: freier Eintritt

Bitte melden Sie sich an: info@lyrik-kabinett.de

Ausstrahlung der Aufzeichnung: in den radioTexten am Dienstag auf Bayern2, 5. Juli um 21 Uhr