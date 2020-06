Rassendiskriminierung in den USA "Friday Black", Storys von Nana Kwame Adjei-Brenyah

In seinen zwölf Kurzgeschichten in schnörkelloser, direkter Sprache erzählt Nana Kwame Adjei-Brenyah mit enormem Drive Horror-Geschichten aus dem amerikanischen Alltag. Das Debüt erschien 2018 in den USA, wo seine überzeichneten Szenarien jetzt nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd fast prophetisch erscheinen. Nana Kwame Adjei-Brenyah mit ghanaischen Wurzeln erzählt von der Brutalität des Rassismus und Kapitalismus und deren schlimmsten Auswirkungen. "Friday Black", preisgekrönt, brutal, verstörend und gespenstisch aktuell: "I can't breathe"

Die Filmrechte der Titelgeschichte "Friday Black" aus dem neuen Short-Storyband des amerikanischen Schriftstellers Nana Kwame Adjei-Brenyah hat sich bereits die Produktionsfirma "Universal Pictures" gesichert. Eine enthemmte, konsumgeile und über Leichen gehende Meute stürmt ein Kaufhaus, sie ist auf Schnäppchen-Jagd und verliert dabei Sinn und Verstand; eine groteske Mischung aus Horror und Komik, die wie Quentin Tarantinos Filme die Brutalität auf die Spitze treibt.

"Eine gierige Menschenmenge brüllt. Unser Tor quietscht und klappert, während die Leute, ihre schmutzigen Finger wie Würmer durch das Gitter geschlängelt, daran rütteln und zerren. Ich sitze auf einem kleinen Kabinendach aus Hartplastik. Meine Beine baumeln in der Nähe der Fenster, im Inneren hängen Fleecejacken. Ich habe meinen Greifer in der Hand, eine zweieinhalb Meter lange Stange mit einer kleinen Plastikzange am Ende, um die Kleiderbügel von den höchsten Ständern holen zu können. Ich benutze ihn auch, um auf die Köpfe der Leute zu schlagen. Es ist mein vierter Black Fri­day. Beim ersten Mal hat mir ein Mann aus Connecticut ein Loch in den Trizeps gebissen. Sein Speichel war ganz heiß. Ich musste die Verkaufsfläche für zehn Minuten verlassen, um mich verarzten zu lassen. Jetzt habe ich ein gezacktes Lächeln auf meinem linken Arm."

aus: 'Friday Black' von Nana Kwame Adjei-Brenyah, übersetzt von Thomas Gunkel, Penguin

"Die USA sind berühmt für ihre Stories", fragte Cornelia Zetzsche Nana Kwame Adjei-Brenyah, den Autor des in den USA preisgekrönten Bestsellers Friday Black. "Ihr Lehrer war George Saunders, ein Meister der Short Story. Was gehört zu einer guten Kurzgeschichte?"

Nana Kwame Adjei-Brenyah: "Gute Frage. Was ich an Stories mag, ist das Gefühl von Unmittelbarkeit; das Gefühl, jedes Wort ist nötig, eine Art Kompromisslosigkeit. Mir gefallen Stories, die unterhalten, die keine Angst haben, mitten in der Handlung zu beginnen, selbst wenn der Leser erst ein bisschen aufholen muss. Ich glaube, gerade dieser Prozess, das Nichtwissen zieht einen hinein, und ehe man es sich versieht, ist man ganz nah. Ich mag direkte, verdichtete, genaue Geschichten. Stories, die an schwierige Orte gehen. Stories, die mir das Gefühl geben, das ist nur die Spitze des Eisbergs, das Gefühl von einer viel größeren Welt."

Cornelia Zetzsche: "Friday Black ist eine düstere Sammlung von zwölf unglaublichen, krassen, wilden, verstörenden Geschichten. Sie handeln von Rassismus, Gewalt, Armut, Ungerechtigkeit. Schwarze Kinder werden getötet. Ein Zwillingspaar abgetriebener Föten kann sprechen. Ein Schüler der Highschool läuft Amok. Kunden werden irre und stürmen in die Einkaufsschlacht. Ist das ein düsteres Porträt Amerikas? Eine Dystopie unserer Welt? Ist das Wirklichkeit oder die Zukunft?"

"Ich könnte einen Witz machen und sagen, das klingt nicht schlecht, richtig beängstigend. Ich denke, die Welt ist ziemlich beängstigend. Auf gewisse Weise ist es ein Porträt Amerikas, aber auch eine Art Porträt der Welt, des weltweiten Kapitalismus, eines ungezügelten Rassismus. Man tauscht vielleicht die Spieler aus, aber das Herz des Ganzen ist dasselbe. Die Erfahrung mag das typisch amerikanische Aroma haben, aber ich denke, die Probleme sind international und existieren seit sehr langer Zeit im Herzen der Menschheit."

"Die Gewalt ist fundamental in den Geschichten, fundamental in der Welt."

"Yeah, sie ist überall, so viele Arten von Gewalt. Und mein Buch tangiert all diese Formen von Gewalt: das körperliche Leid, die rassistische Gewalt, jemanden klein zu machen, Menschen können das auf vielerlei Weise tun. Mich interessieren wirklich die unterschiedlichen Gewaltsysteme, die uns den anderen weniger menschlich sehen lassen, und deshalb weniger wert für die Liebe und all das Gute in unserer Welt. Das mag das System des Kapitalismus sein, des Rassismus oder sozioökonomischer Verhältnisse, all die Formen, die Sie angesprochen haben."

"Und auf der anderen Seite bringen Sie Elemente von Fantasie, Verrücktheit, Zärtlichkeit, Ironie und Lachen ins Spiel."

"All diese Dinge existieren zur gleichen Zeit. Lachen ist überall, selbst an Orten, an denen man sich all den Horror und das Leid vorstellen kann. Das lässt sich nicht tilgen. Und die Liebe ist auch eine ernstzunehmende Kraft in der Welt. Es ist Fakt, dass die Liebe, die Freude, das Glück da sind und diese Existenzformen so schmerzhaft machen. Hätten wir das Positive nicht, würden wir unsere Umgebung vielleicht leichter akzeptieren, so aber wissen wir, wir könnten es besser, wir fühlen das alle. Für mich ist es essentiell, die Hoffnung auf verschiedenste Weise einzubeziehen."

"Ihr Vater war Anwalt, Ihre Mutter Lehrerin. Haben Sie die Erfahrung von Rassismus und Ungerechtigkeit gemacht, als Sohn von Einwanderern aus Ghana?"

"Yeah auf vielfältige Weise. Ich wurde in New York geboren und wohnte außerhalb der Stadt und war immer in Vierteln, die hauptsächlich von Minderheiten bestimmt waren. Aber dann geht man raus und sucht einen Job und versteht, man muss auf eine bestimmte Art sprechen, um eine Chance zu haben; sich auf eine bestimmte Art bewegen, um nicht für kriminell gehalten zu werden. Und im College fühlt man sich als absolute Minderheit. Ich fand viel über mich und über meine Umgebung und die Sache der Schwarzen heraus, als Trayvon Martin ermordet wurde."

"Sie sprechen von dem Teenager Trayvon Martin, der 2012 ermordet in Florida. War das der Auslöser für Ihre Geschichte über die Ermordung schwarzer Kinder?"

Demonstrationen nach der Ermordung des afroamerikanischen Schülers Trayvon Martin 2012. Der Wachmann wurde frei gesprochen

"Ja, The Finkelstein Five, , absolut. Trayvon inspirierte die Story zutiefst. Zu der Zeit war ich auf dem College. Trayvon wurde ermordet, und ich war sehr dicht dran an der Geschichte. Ich denke, sie steht für mein Erwachen und das vieler anderer. Er wurde von George Zimmerman getötet, einem Wachmann der Nachbarschaft, der Titel bedeutet absolut nichts. Trayvon Martin starb und George Zimmermann wurde freigesprochen. Viele Leute hat diese Geschichte verändert, sie ließ uns erkennen, das Rechtssystem in Amerika ist darauf zugeschnitten, einigen zu dienen und anderen nicht. Für mich war das ein wichtiger Katalysator für meine Arbeit."

"Wie haben Sie damals reagiert?"

"Meine unmittelbare Reaktion war, mit Freunden ein paar hundert Flugblätter zu schreiben und nachts auf dem Campus zu verteilen. Und an diesem Abend ging ich ins Bett und dachte, das ist ein selbstgerechter Verein, wir haben etwas gegen den Rassismus getan, und jetzt gehe ich ins Bett, das reicht nicht. Statt den Leuten zu sagen, was sie tun müssen, kann gute Literatur wichtige Fragen stellen, wie kann so etwas geschehen, wie können wir es besser machen, wie können wir etwas verändern. Das beeinflusste meine Entwicklung als Schriftsteller."

"Heute hören wir Nachrichten, dass Schwarze stärker von Corona betroffen sind als Weiße. In all Ihren Geschichten erzählen Sie, manchmal skurril, manchmal fantastisch, hochironisch, vom ewigen Rassismus in den USA, der nun mit dem Tod von George Floyd, den Protesten auf brennenden Straßen eskaliert."

Ein aufgebrachtes Volk protestiert gegen die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten

"Amerika hat ein brennendes Problem. Der Mord an Breonna Taylor und das virale Video in Zusammenhang mit der Tötung von George Floyd trafen wirklichen einen Punkt, an dem es genug war. Wir sehen, dass Besitz oft mehr gilt als Menschen. Und sogar mitten in der Pandemie ist die Antwort auf die zumeist friedlichen Demonstranten stärker als auf die inzwischen allein in Amerika über 100 000 Corona-Toten. Die Menschen sind müde von dem, was da passiert. Wir werden nicht aufhören zu protestieren. Wir werden weiter diese Namen rufen: Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd und so viele andere. Ich hoffe, wir schaffen eine wirklich bedeutsame Veränderung. Ich hoffe, diese Polizeit wird aufgelöst. Ich hoffe, wir können etwas Neues, Positives einrichten und das System vollständig ändern. Wir brauchen keine Männer mit Gewehren, um als Gesellschaft zu funktionieren. Das ist mein Ziel, eine Welt, die für uns alle sicherer ist, wo wir nicht ständig mit dem Tod bedroht werden. So denke ich darüber. Schwarzes Leben zählt. Schafft diese Polizei ab. Wir werden nicht aufhören, den Namen von Georg Floyd zu rufen."

"Was hat sich mit Präsident Trump verändert?"

"Trump repräsentiert etwas, das immer da war, aber versteckt. Das Beängstigende an ihm ist, es gab einen Anstand, sich als intellektuelle, geschätzte, freundliche Person zu präsentieren. Das hat er nicht. Er schikaniert andere und verbirgt das nicht mal. Er hat diese Art von Ignoranz, die zur Schau gestellt wird, als könne man darauf stolz sein. Er ist dieses privilegierte Vorzeigekind, dem jede Selbstwahrnehmung fehlt. Ich könnte eine Million Dinge sagen, die das offenbaren und belegen. Die Spielregeln haben sich geändert. Es ist viel viel bitterer geworden. Er hat manche Leute zynischer gemacht, denn wenn jemand wie er die höchste Macht in Händen halten kann, heißt das, wir sind in einer ziemlich übler Lage. Es gibt eine Menge zu tun, wir können das nicht ignorieren. Er ist wirklich das Abbild von Inkompetenz, und Corona zeigt uns, wie gefährlich es ist, jemanden so inkompetenten in einem so mächtigen Amt zu haben."