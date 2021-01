Emerenz Meier "Mein Wald, mein Leben" Die Dichterin aus dem Bayerischen Wald

So beginnt eines der vielen Gedichte der Emerenz Meier, es zeigt das ganze Dilemma der jungen Schriftstellerin. Schreiben ist auf dem Land keine geachtete Tätigkeit. Mit zehn Jahren liest die am 3. Oktober 1874 in Schiefweg im Unteren Bayerischen Wald geborene Wirtstochter Homer, Dante, Goethe oder Heine, schreibt erste Gedichte und wirft die Bücher nicht in den Ofen, eigensinnig wie immer. Erst als sie für ihre Arbeiten das erste "Gerstl" daheim auf den Tisch blättert, richtet man ihr im Hof eine Studierkammer ein.

Überleben statt Schreiben

Obwohl sie im "Simplicissimus" oder in den "Fliegenden Blättern" veröffentlicht, kleine Artikel bei den "Neuesten Münchner Nachrichten" verfasst, von bekannten Dichtern wie Heinrich Lautensack, Hans Carossa oder Peter Rosegger verehrt wird, ein Buch mit Erzählungen erscheint und zwei Theaterstücke nach ihren Erzählungen in Passau aufgeführt werden, reicht das Geld zum Leben hinten und vorne nicht. In Passau übernimmt sie kurzfristig den "Schifferwirt", den sie zu einer Künstlerkneipe umwandeln will, nach dem Vorbild der Kathi Kobus in München, scheitert aber auch damit. Keine gute Zeit für eine selbstbewusste, rebellische Frau im konservativen Bayern. Später übernimmt sie den Hof ihres Vaters, aber auch damit gibt es kein Auskommen.