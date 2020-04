Martin Walser liest "Mein Jenseits" - Glaube, Liebe, Kauzigkeit

"Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt." (Martin Walser, Mein Jenseits)

Augustin Feinlein, Chef des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Scherblingen, weiß, was Älterwerden bedeutet. Ab dreiundsechzig hat er mit dem Zählen der Geburtstage aufgehört und sein Lebenscredo gefunden: "Glauben heißt lieben."

Scherblingen war bis 1803 ein Kloster. Der letzte Abt war ein Vorfahr von Augustin Feinlein. Der hat, als er noch ein junger Arzt war, ein Seminar besucht, um sein Latein zu verbessern. Im Seminar unangefochtene Beste war Eva Maria Gansloser. Schon bald sind sie so gut wie verlobt. Doch dann heiratet Eva Maria Graf Wigolfing, der an der Eiger Nordwand erfriert. Sie geht eine zweite Ehe ein: Ihr Gatte wird der 18 Jahre jüngere Dr. Bruderhofer, ein ehrgeiziger Oberarzt: Sein Chef: Augustin Feinlein. Die zwei Herren eint einzig eine tiefe, auf Gegenseitigkeit beruhende Abneigung.

Postkarten "in Liebe..."

Eva Maria schickt gelegentlich Postkarten, die Augustin sagen sollen, sie könne ihn so wenig vergessen wie er sie. Kann er das glauben? Er glaubt es.

Der mittlerweile 93-jährige Altmeister der deutschsprachigen Literatur lebt in Nußdorf bei Überlingen am Bodensee: Martin Walser.

"Eine Sekunde Glauben ist mit tausend Stunden Zweifel und Verzweiflung nicht zu hoch bezahlt."

Der Vorfahr hat geschrieben, es sei nicht wichtig, ob die Reliquien, an die die Menschen glauben, echt sind. Der Glaube sei eine andauernde Leistung. Das Augustin Feinleins Jenseits entsteht durch Glaubens-Leistungen. Und vom Vorfahr hat er gelernt: "Wir glauben mehr als wir wissen."

Martin Walser, der in seiner Hauptfigur Feinlein immer wieder selbst durchscheint, liest selbst aus seiner feinen, ironischen Novelle über das Älterwerden, männliche Kauzigkeiten und Konkurrenzen, Glaubensfragen und natürlich über die Liebe.

"Ich will keinen einzigen Menschen überzeugen, nur mich selbst. Wenn mir das gelingt, wenn mir das gelänge, wäre ich der glücklichste Mensch in dieser Welt" . (Martin Walser, Mein Jenseits)

"Mein Jenseits"

von und mit Martin Walser

Das Hörbuch von und mit Martin Walser

Moderation und Redaktion: Antonio Pellegrino

Die vollständige Lesung der Novelle von und mit Martin Walser in Zusammenarbeit mit Bayern 2 ist 2010 bei Berlin University Press erschienen.

3 CDs und Booklet, Länge ca. 165 Min. Das Hörbuch war im August 2010 auf der hr2-Hörbuchbestenliste.

