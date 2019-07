Martin Umbach The Voice von George Clooney, Quentin Tarantino und für Literatur

Martin Umbach wurde 1956 in München geboren, aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet und in Nürtingen. Zunächst war er musikalisch in Jazzkneipen unterwegs, bis er sich für ein Schauspielstudium in Stuttgart entschied. 1978 ging sie dann los, seine Karriere als Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchstimme mit der Hauptrolle des „Mackie Messer“ in der Dreigroschenoper.

Bis 1981 war er festes Ensemblemitglied am berühmten Zimmertheater in Tübingen, das auch mal von George Tabori geleitet wurde. Wenige Meter vom Hölderlinturm entfernt.

Seitdem arbeitet er als freischaffender Schauspieler, Synchronsprecher und Autor in München.

Im Jahr 1987 erhielt Martin Umbach den Bayerischen Förderpreis für junge Künstler.

Eine Stimme für alle Fälle

Martin Umbach im Bayern 2 Studio

Ob George Clooney, Gérard Depardieu, Russel Crowe, ob auf 20 CDs als Rhett Butler im Fortsetzungsroman von "Vom Winde verweht", ob im Hörspiel "Der Name der Rose", Martin Umbachs Stimmkunst passt sich den jeweiligen Anforderungen der Texte mit Coolness, großem Einfühlungsvermögen und Verve an.



Martin Umbach liest am 7. Juli um 12.30 Uhr auf Bayern 2 Ausschnitte aus dem Roman "Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer" von José Eduardo Agualusa in der Übersetzung von Michael Kegler