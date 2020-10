Kanada (2/4) Louis-Karl Picard-Sioui "Der große Absturz. Stories aus Kitchike"

"Kitchike hat es drauf, alles Schöne und Gute kaputt zu machen", schreibt der Schriftsteller Louis-Karl Picard-Sioui in seinem Erzählband. Ein fiktives Reservat, in dem es keine Perspektive gibt, für niemanden. Nach außen erscheint der Ort wie eine ganz normale Kleinstadt. Jeder kennt jeden, man tratscht, man wurschtelt sich durch. Sonntags kommen die Leute nach dem Kirchgang zur örtlichen Tankstelle, das Highlight der Woche. Jeder wird durch den Kakao gezogen. Und obwohl alle gleich dran sind, perspektivlos, bringt es die Dorfgemeinschaft nicht zustande, etwas zu ändern.

Viele Stimmen vereint Louis-Karl Picard-Sioui in seinen Stories aus Kitchike. Pierre Wabush etwa, der zuviel Drogen zu sich nimmt, etwas ändern will, es aber nicht schafft, oder Lydia, die am Sonntag die Tankstelle schmeißt. Ein paar Weiße tauchen auf, denen der Autor eigene Namen verweigert, er nennt sie nach ihrem Beruf, also Herr Zahn oder Herr Fleisch, Herr Brille oder Herr Klasse, ein Panoptikum aus Überheblichkeit und Sarkasmus. Und obwohl der Rassismus gegenüber indigener Völker ein schwarzer Fleck in der kanadischen Geschichte ist, schafft es Picard-Sioui in seinen Geschichten immer wieder, mit Witz und Ironie eine große Leichtigkeit herzustellen, ohne das tiefe Leid, das den First Nations angetan wurde, das Unrecht, die Grausamkeiten und die Entwürdigung zu verraten.

2005 mit seinem ersten Buch "Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées"

Cornelia Zetzsche sprach mit dem in Wendake lebenden Schriftsteller Picard-Sioui, der sich seit vielen Jahren aktiv an der Förderung von Kunst und Kultur der Aborigines beteiligt. Er gehört zur Huron-Wendat Nation, die dem Land Kanada den Namen gab, "kanata" heißt so viel wie Hütte oder Ansiedlung. Er ist Dichter und Performer, ein multidisziplinärer Designer und schreibt gerade an einem Theaterstück, das in Montreal aufgeführt werden soll.

Cornelia Zetzsche: "Louis-Karl Picard-Sioui, Sie leben im Reservat, was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?"

Wendake

Louis-Karl Picard-Sioui: "Wendake ist ein hübsches altes Reservat. Die Stadt wurde 1697 gegründet. Die Leute pflegen manchmal seltsame Klischees vom Reservat, als wäre die Zeit bei uns stehengeblieben. Aber wir sind Zeitgenossen, ich bin ein zeitgenössischer Nordamerikaner. Wir haben das Leben vor tausenden von Jahren in Nordamerika erfunden. Man sieht hier alle Arten von Häusern, aber keine Wolkenkratzer, es ist wirklich ein kleines Dorf. Menschen, die etwas von Urbanität verstehen, erkennen ein paar Besonderheiten. Die Haustüren gehen nach Süden, nicht zur Straße. Weil unsere Vorfahren nicht unterschieden haben zwischen privatem und öffentlichem Raum, alles war öffentlicher Raum. Deshalb wurde Wendake als Kulturerbe Kanadas anerkannt.Das Denken dahinter war völlig anders als das von europäischen Siedlern."

"Kitchike, das Reservat in Ihren Geschichten ist ziemlich düster und provozierend. Welche Intention steckt hinter diesen "Stories aus Kitchike"?

Schriftsteller und Medienkünstler Louis-Karl Picard-Sioui

"Ich wollte über das Lebensgefühl in einem bestimmten Reservat sprechen. Auch wenn wir alle Dienstleistungen haben, ist unser soziales Leben doch sehr anders als die Leute denken. Kitchike ist nicht Wendake, um das klar zu sagen. Es vereint alle Legenden, die wir hören. Inspiriert haben mich alle Reservate im Süden von Québec. Ich habe all die Legenden vermischt in einem Melting Pot, in dem sich jeder aus dem Reservat wiederfinden und denken kann, es sei in seiner Gemeinde geschehen. Aber es ist eine erfundene Gemeinde."

"Die First Nations siedelten dort, lange bevor die Franzosen 1603 kamen. 1876 erfanden die Weißen eine gesetzliche Basis für ihren Landraub: das sogenannte "Indianergesetz", das Reservate vorschreib. Die Weißen nahmen das Land, gaben den Indigenen christliche Namen, nahmen Eltern ihre Kinder weg, all diese schrecklichen Geschichten. Inwieweit ist diese Politik noch spürbar oder eine Sache von gestern?"

"Wir leben immer noch unter diesem Gesetz in einer Gesellschaft, die Weiße privilegiert und viele Folgen hat. Viele Gemeinschaften wurden dem Internatssystem unterworfen. Kinder wurden gekidnappt, die kanadische Polizei stahl Kinder von ihren Eltern und brachte sie in Internate, da gibt es eine Menge Studien. Das Ziel war eine Gehirnwäsche, ihre Identität abzuwaschen, das Indische im Kind abzutöten, das war das Motto der kanadischen Regierung. Und die Kirchen, katholische, anglikanische, protestantische, betrieben diese Schulen. Man verbot den Kindern ihre Sprache, sie wurden terrorisiert, Kinder starben, ohne dass ihre Eltern es wussten; sie versuchten zu fliehen, wurden sexuell mißbraucht, es war wirkliche eine dunkle Zeit in der kanadischen Geschichte. Erst 1996 wurde die letzte dieser Schulen geschlossen."

"Hat das heute noch Folgen? Auch die Enteignung von Land?"

Performance mit Picard-Sioui

"Generationen indigener Menschen waren gebrochen aufgrund dieser Behandlung. Sie konnten ihre Sprache nicht sprechen, verloren ihre Kultur. Das Ziel war, eine kapitalistische Ökonomie der Weißen zu installieren. Kinder, die diese Internate verließen, konnten nicht mehr unter den First Nations leben und arbeiten, auch nicht unter Weißen, sie hatten das nicht gelernt. Sie waren gebrochen. Und daraus ergaben sich eine Menge Probleme, Alkoholismus etwa. Und dieses Trauma wurde von Generation zu Generation weitergegeben, es ist immer noch da und damit verbunden soziale Probleme. Wir haben auch politische Probleme, denn das "Indianergesetz" schuf ein System, in dem alle Macht in den Händen von ein, zwei Leuten liegt. Und mein Urgroßvater zum Beispiel kam ins Gefängnis, weil er auf seinem eigenen Land gejagt hatte. Sie jagten die Indianer aus ihren eigenen Wäldern, um private Clubs für reiche Amerikaner zu gründen, die zur Jagd nach Québec kamen. Ohne Land, ohne Kultur war das wirklich eine schwere Zeit. Wir sind immer noch im Prozess der Heilung, der Wiederbelebung unserer kulturellen Traditionen, und es ist nicht leicht, als Volk wieder einen Ort zu finden, auch als Nation, denn das waren wir einmal und sind es noch immer. Ich bin kein Québecois, kein Kanadier, ich bin Wendake, tatsächlich ist Kanada ein Wort der Wendake."

Lesung und Gespräch mit Louis-Karl Picard-Sioui Im Jahr 2017 erschien seine erste Sammlung von Kurzgeschichten, "Chroniques de Kitchike: la grande disembark", die jetzt in der Übersetzung von Sonja Finck und Frank Heibertauf bei Secession erschienen ist. Die vielfach ausgezeichnete Hörbuchsprecherin Laura Maire und der Schauspieler Shenja Lacher lesen Ausschnitte aus "Der große Absturz" von Louis-Karl Picard-Sioui.



Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche

radiotexte - Das Offene Buch, jeden Sonntag um 12.30 Uhr auf Bayern 2

Im Hurat-Wendat-Museum in Wendake gestaltete Louis Sioui die Dauerausstellung

Louis-Karl Picard-Sioui ist Mitglied des Wolfsclans der Wendat. Seit seiner Kindheit war er fasziniert von phantastischer Literatur, von der Geschichte und dem kosmologischen Universum seiner Nation. Er absolvierte einen Bachelor-Abschluss in Geschichte, Native Studies und machte anschließend seinen Master in Anthropologie an der Université Laval nördlich von Montreal. In einem Schreibkreis entdeckte er 2004 sein Talent und schrieb als erstes einen Kinderroman "Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées", der große Beachtung fand. 2008 organisierte er ein Literaturfestival, zu dem sich zum ersten Mal indigene Autoren aus dem französischsprachigen Raum trafen und sich austauschten. 2015 gründete er zusammen mit Daniel Sioui und Cassandre Sioui die Gemeinschaft "Kwahiatonhk!", "wir schreiben in Wendat-Sprache", eine Non-Profit-Organisation zur Förderung französischsprachiger indigener Literatur. Seine Dauerausstellung "Territorien, Erinnerungen, Wissen: Im Herzen des Wendat-Volkes" ist um Huron-Wendat-Museum in Wendake zu sehen.