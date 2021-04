Ljuba Arnautovic "Junischnee" Vom Paradies auf der Krim in die Hölle des GULag

Geschichte der österreichischen Kinder, die nach den Februarkämpfen in die Sowjetunion gelangten.

Nach der Niederlage der österreichischen Arbeiterschaft am 12. Februar 1934 erhielten viele Kinder von SchutzbundkämpferInnen die Möglichkeit, mit Unterstützung der Roten Hilfe über die Tschechoslowakei in die Sowjetunion zu emigrieren. In Moskau wurden die meisten von ihnen in einem Kinderheim (Kinderheim Nr. 6, das Schutzbundkinder-Heim) zusammengefasst, in dem sie im Vergleich mit den sowjetischen Kindern eine bevorzugte Behandlung erfuhren

Es ist nicht leicht gewesen für die Mutter in Wien, ihre verlorenen Söhne wiederzufinden. Der Kontakt zu ihnen war vollkommen abgerissen. ()

"Sie versucht ihr Glück über die Kommunistische Partei Österreichs, deren Mitglied sie seit Februar 1934 ist. Immerhin war es die »Rote Hilfe Wien«, eine Hilfsorganisation der Kommunistischen Internationale, die die Buben und gut hundert weitere Kinder damals, im Sommer 1934, ins Moskauer Exil brachte. Aber die Genossen erklären sich für nicht mehr zuständig. Ihre letzte Hoffnung liegt beim Internationalen Roten Kreuz. Noch im Frühsommer 1945, gleich nach Kriegsende, macht sie ihre Sucheingabe. Ein erstes Lebenszeichen erreicht sie schließlich acht Jahre später. Karli, ihr Jüngerer, schickt ein paar Zeilen an die Großeltern im mährischen Buchlovice – diese Adresse hat er durch all die Jahre ständig memoriert, um sie im Gedächtnis zu bewahren. Der Brief muss monatelang gereist oder irgendwo gelegen sein, er kommt erst im Sommer 1953 an. Immerhin kommt er an."