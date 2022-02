"Wuhan" und "Atemprotokolle" "Das Virus schlägt zu wie in den Wogen verborgen der Hai"

"Wuhan" - ein Dokumentarroman über das Virus und dessen Ursprung

"Am 26. Februar 2020 war der fünfundzwanzig Jahre alte Kcriss schon sehr früh auf den Beinen, packte sich wie üblich in die Rüstung seiner Schutzkleidung, legte den Mundschutz an, setzte die Schutzbrille auf und sah aus der Ferne aus wie ein Astronaut auf dem Mond. Auf Zehenspitzen stieg er die Treppe hinunter, fuhr mit dem Auto los, atmete einmal tief durch und ermahnte sich selbst, besonders vorsichtig zu sein, denn heute wollte er zum äußerst sensiblen P4-Labor und versuchen, das Rätsel um die Frage zu lösen, ob das Virus hier hatte entweichen können."

Abgeschirmt, das "Wuhan Institute of Virology, CAS" So beginnt Liaos Dokumentarromen "Wuhan", in dem er anhand eines "Bürgerjournalisten" die Wahrheit über das Virus und dessen Ursprung zu erzählen versucht. Dafür sammelte Friedenspreisträger Liao Yiwu in den ersten zwanzig Tagen, als Chinas Netzpolizei noch nicht aktiv war, eine Flut von Informationen über den Ursprungsort und das Leben mit Covid in Chinas Diktatur. Im Berliner Exil hat er daraus einen Dokumentarroman gemacht, der mit einer ergreifenden Ballade schließt und zeigt, was die Null-Covid-Politik in China für die Menschen bedeutet.

"Das Virus schlägt zu wie in den Wogen verborgen der Hai

Mordet uns Organe und Eingeweide

Das ist der schwierigste Treck der Menschheitsgeschichte

Treppe – Korridor, Ambulanz – Krankenzimmer

Nicht einmal hundert Meter

Und man braucht Tage und Nächte. Nicht wenige

Fallen tot um auf dem Weg, schnell in den Leichensack, weg

Kein Abschied, nicht einmal klar, wer das war. Nicht wenige

Schlafen im Flur, ohne Befund, schrein im Traum

Schwester, Schwester"

aus 'Wuhan' von Liao Yiwu, in der Übersetzung von Brigitte Höhenrieder und Hans Peter Hoffmann bei S. Fischer erschienen

"Atemprotokolle" - Über das Leben und Sterben auf der Intensivstation

Miriam Tscholl fand Zugang zur Intensivstation des Klinikum Nord in Nürnberg und verdichtete die Stimmen zu einer Lesung. "Atemprotokolle" lässt Betroffene zu Wort kommen: den jungen Witwer mit dem Neugeborenen, Patienten, Ärztinnen, Pfleger und Angehörige, den Impfverweigerer und die Putzfrau, die ihre Angst vor Ansteckung überwindet, weil die Klinik sie und sie das Geld braucht. Ratlosigkeit, Verzweiflung, Trauer und Hoffnung - alles enthält der Alltag einer Intensivstation mit Covid-PatientInnen.

Ein Pfleger: "Eine Covid-Patientin ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Sie war schon älter, wollte nicht mehr leben und also nicht intubiert werden. In Absprache mit der Familie wurde beschlossen, ihr die NIV-Maske nicht mehr weiter aufzudrängen. Ich habe den Tod nur vom Monitor aus verfolgt: Obwohl sie maximal mit Morphin versorgt war, habe ich gesehen, wie innerhalb von Sekunden die Sauerstoffsättigung runter und die Herzrate rauf ging. Ich sehe quasi an den Parametern, wie sie Panik bekommt und gerade erstickt."

Erschöpfung auf den Intensivstationen Eine Ärztin: "Die Station ist eigentlich für 40 Betten ausgerichtet, aber wir haben nur Pflegepersonal für 25 Betten. Die Fallpauschalen, die die Politik 2003 eingeführt hat, sind 80% des Problems. Der Erlös pro Patient ist fix und unabhängig von seiner Aufenthaltsdauer. Gleichzeitig herrscht in den Krankenhäusern großer Druck wirtschaftlich effizient zu handeln. Kosten reduzieren kann man aber fast nur beim Personal. Das wurde natürlich lange Jahre gemacht und fliegt uns jetzt richtig um die Ohren."

"Atemprotokolle", eine Lesung von Miriam Tscholl Ein Theaterabend in München und Nürnberg, Stimmen Betroffener, die mehr sind als Nachrichten über Inzidenzen und Intensivkapazitäten. Und eine Ballade zu "Wuhan", die Friedenspreisträger Liao Yiwu im Berliner Exil schrieb. Texte zu einem der drängendsten Themen unserer Tage.

Lesung mit André Benndorf, Annette Paulmann, Leonie Schulz von den Münchner Kammerspielen, David Benito Garcia von der Schauburg und Pius Maria Cüppers, Nicolas Frederick Djuren, Adeline Schebesch Staatstheater Nürnberg, eine Aufzeichnung der Münchner Kammerspiele.

