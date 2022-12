Katja Bürkle liest: LEA YPI: FREI

Die zehnjährige Lea ist fest überzeugt davon, "frei" zu sein. So haben die Lehrerin in der Schule und ihre Eltern ihr das erklärt. Doch es ist 1990, und auch in Albanien, dem letzten sozialistischen Land in Europa, ändert sich alles. Sogar die Wörter und ihre Bedeutungen. In Leas Familie werden auf einmal verblüffend neue Ansichten vertreten. Können die Menschen endlich leben, wie sie wollen?

"Frei" erzählt Lea Ypis eigene Geschichte bis zu ihrem Entschluss, Albanien zu verlassen. Nach Ende ihrer Schulzeit studierte und forschte sie in verschiedenen europäischen Ländern und lehrt heute politische Theorie an der renommierten London School of Economics. Ihr Buch war ein Bestseller. Die deutsche Übersetzung von Eva Bonné liegt jetzt ungekürzt als Hörbuch vor, gemeinsam produziert von Bayerischem Rundfunk und Audio Verlag. Zu hören ist die Schauspielerin Katja Bürkle, die "Frei" in der Regie von Irene Schuck liest und dabei fast unwiderstehlich immer weiter in Leas kindlich-kluge Fragen hineinzieht. In den radioTexten auf Bayern 2 (erster Teil am Sonntag, den 4. 12. 2022, um 12.30 Uhr, alle weiteren Folgen in den radioTexten am Dienstag und Donnerstag um 21.05 Uhr, bis zum 26. Januar 2023).