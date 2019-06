Karl-Markus Gauß Flanerie durch die Weiten der Wohnung

Er ist alles andere als ein Stubenhocker: der Publizist, Autor und Kritiker Karl-Markus Gauß. Seine zahlreichen Bücher geben sensible Einblicke in die diversen Welten an den Rändern Europas. Nun allerdings hat Gauß das Experiment angetreten, das Abenteuer in den eigenen vier Wänden zu suchen. Ob er fündig geworden ist, erzählt er höchstselbst in den radioTexten. Lesung mit André Jung

"Als junger Mann hatte ich lachhaft hochmütig und lächerlich weltfremd geglaubt, die multikulturelle Gesellschaft wäre die urbane Zukunft freier Menschen, die sich (...) aus vielen Regionen auf den Weg machen und zum Abenteuer ständig sich erneuernder Kulturen vereinen würden. Nicht bemerkt hatte ich das Nahe, dass meine Großeltern nämlich, keineswegs dazu geschaffen, urbane Abenteuer zu suchen, und nicht getrieben von dem Drang, das ihre zu einer neuen Weltkultur beizutragen, Menschen waren, die einer Region mit geradezu exemplarischer kultureller, sprachlicher, ethnischer Vielfalt entstammten." (Karl-Markus Gauß, Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer)

Abenteuer suchen viele in der Ferne, Karl-Markus Gauß findet sie in nächster Nähe: in den zwei Etagen seiner Salzburger Wohnung, im Reich der Gegenstände - vom golfballgroßen Globus aus Zeiten des Eisernen Vorhangs bis zum ungeschätzten Brieföffner.

"Es gibt Dinge, die braucht man nicht, und deswegen kommt man ohne sie nicht aus. Der Brieföffner (...) war und ist einfach da, und obwohl man ihn zum Öffnen der Briefe nicht benötigt, käme keiner von uns auf die Idee, ihn nicht zu verwenden." (Karl-Markus Gauß)

Karl-Markus Gauß lebt seit vielen Jahren in Salzburg.

Der auch durch seine Kolumnen in der Süddeutschen Zeitung bekannte Autor und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik begibt sich in seinem neuen Buch auf eine Reise, für die er die eigenen vier Wände nicht zu verlassen braucht. Und dennoch führt uns seine "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer" einmal quer durch die Geschichte, quer durch Europa. Denn die Dinge sind es, an denen sich die Rastlosigkeit der Zeit manifestiert. Gauß erkundet beispielsweise liebevoll das alte Kochbuch seiner Großmutter.

"Das kostbarste Stück unserer Küche ist ein exakt in der Mitte der Bindung auseinandergefallenes Buch, das ich nur mühsam entziffern kann und in dem in stark schräg gestellter Kurrentschrift 379 Rezepte aufgeführt werden. Meine Großmutter hat es offenbar für den Haus- und Familiengebrauch verfasst, aber wie sie es schaffte, ist mir ein Rätsel." (Karl-Markus Gauß)

Multikulti vor der Nase

Gebrauchsgegenstände des Alltags können auf schnellstem Wege in die Bauchfalten von Raum und Zeit führen.

Karl-Markus Gauß - gerade 65 Jahre jung geworden - erzählt in den radioTexten von Duschhauben und 12000 Büchern.

So fällt es Karl-Markus Gauß gar nicht schwer, von seiner Salzburger Küche aus auf die Multikulturalität seiner Vorfahren einzugehen, von der Flucht der Donauschwaben zu berichten, und vor allem von seiner aus der Vojvodina stammenden Großmutter zu erzählen, der es gelang, ihr Hand geschriebenes Kochbuch auf der Flucht bis nach Bayern zu tragen. Ihre Rezepte berichten nicht nur von mindestens vier verschiedenen Krensoßen und zehn Arten Gulasch. Sie sind Zeugnisse gelebter ethnischer, sprachlicher, kultureller Vielfalt.

Kunststoffbausch im Hotel Savoy

Seine Wohnung beherbergt auch eine Sammlung, die möglicherweise weltweit einzigartig ist. Auf seinen vielen Reisen, stets den Schätzen eines Hotelzimmers ausgeliefert, sei er eines Tages im Hotel Savoy im finnländischen Mariehamn auf das Phänomen Duschhaube gestoßen. Seitdem lasse ihn dieses "Kleidungsstück der Einsamkeit" nicht mehr los: ein Objekt der "puren Zweckhaftigkeit", bar jedweder Biografie. Vielleicht, so überlegt Gauß in seinem Buch, sammle er diese Kunststoffknäuel, um ihnen dadurch doch eine Art von Geschichte zu geben.

"Es war der vollkommene Ausdruck der Geistlosigkeit, den ich im Badezimmerspiegel des Hotels Savoy an mir entdeckte, diese Leere, die mein wie verwischtes Gesicht zeigte, die mich der Duschhaube als dem Geheimnis des Gewöhnlichen verfallen ließ und in mir den Sammlertrieb weckte." (Karl-Markus Gauß)

Im vergangenen Jahr erhielt der vielfach ausgezeichnete Autor den Jean-Amery-Preis für seine Essaykunst, in der er die "Ränder" Europas ins Zentrum rücke, so hieß es in der Begründung der Jury, und damit gelänge es ihm, uns "dieses Europa zur Heimat" zu machen.

Karl-Markus Gauß geboren 1954 in Salzburg, wo er heute als Autor und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik lebt. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und oftmals ausgezeichnet, darunter mit dem Prix Charles Veillon, dem Johann-Heinrich-Merck-Preis und dem Jean-Améry-Preis. Bei Zsolnay erschienen zuletzt Der Alltag der Welt (2015), Zwanzig Lewa oder tot (2017) und Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer (2019).

"Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer"

Schauspieler André Jung liest Karl-Markus Gauß für die radioTexte am Dienstag.

von Karl-Markus Gauß

in den radioTexten am Dienstag am 11. Juni kurz nach 21 Uhr auf Bayern2

Lesung mit André Jung, dazu ein Gespräch mit dem Autor

Moderation und Redaktion: Antonio Pellegrino

Nachhören und Herunterladen können Sie diese Lesung im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks und überall, wo Sie bevorzugt Ihre Podcasts herunterladen.