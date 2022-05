Julian Barnes Über Abschied, Altern und unerfüllte Vorsätze

„Hinten und an den Seiten kurz oben etwas ab.“

"Das erste Mal, nach dem Umzug, war seine Mutter mitgekommen. Wahrscheinlich wollte sie sich den Haarschneider näher ansehen. Als ob der Satz „hinten und an den Seiten kurz, oben etwas ab“ hier in diesem neuen Vorort eine andere Bedeutung haben könnte. Er bezweifelte das. Alles andere war offenbar gleichgeblieben: der Folterstuhl, der Krankenhausgeruch, der Streichriemen und das zusammengeklappte Rasiermesser – nicht zum Schutz zusammengeklappt, sondern als Drohung. Vor allem war der Foltermeister gleichgeblieben, ein Irrer mit riesigen Händen, der dir den Kopf runterdrückte, bis es dir schier die Luftröhre zerriss, der dir mit seinen Bambusfingern ins Ohr stach. „Generalinspektion, gnä’ Frau?“, sagte er schleimig, als er fertig war. Die Mutter schüttelte die Nachwirkungen ihrer Illustrierten ab und stand auf. „Sehr nett“, sagte sie geistesabwesend, wobei sie sich über ihn beugte und nach irgendeinem Zeug roch. „Nächstes Mal schick ich ihn allein her.“ Draußen hatte sie ihm über die Wange gestrichen, ihn mit leerem Blick angesehen und gemurmelt: „Du armes geschorenes Lämmchen.“ Jetzt war er auf sich allein gestellt. Während er an dem Maklerbüro, dem Sportgeschäft und dem Fachwerkhaus mit der Bank vorbeiging, übte er den Spruch: „Hinten und an den Seiten kurz oben etwas ab.“ Er sagte das eindringlich, ohne Komma; man musste die Worte unbedingt richtig aussprechen, wie bei einem Gebet." (aus "Der Zitronentisch", 11 Erzählungen in der Übersetzung von Gertraude Krueger erschienen bei Kiepenheuer & Witsch)

"Eine kurze Geschichte des Haareschneidens" ist eine der elf Erzählungen im Band "Der Zitronentisch", worin Englands Meistererzähler Julian Barnes vom Altern und von Vergänglichkeit spricht: Die unerfüllte Liebe des Mats Israelson steht für ein unerfülltes Leben, erstarrt in Konvention und Gewohnheit. "Stille" heißt die Lebensbilanz des finnischen Komponisten Jean Sibelius, auf dessen Achte Symphonie alle Welt vergeblich wartet. Diese Geschichte erklärt, was das alles mit dem "Zitronentisch" zu tun hat. Für Chinesen ist die Zitrone ein Symbol des Todes. Am Zitronentisch, dem Stammtisch des Komponisten Jean Sibelius, ist es Pflicht, über den Tod zu sprechen; Ironie und Selbstironie inklusive bei Julian Barnes, Englands virtuosem Stilisten. Frankreich ist die zweite Heimat, Kochen die Leidenschaft, Flaubert der Säulenheilige des Essayisten, Humoristen, Satirikers und Romanciers Julian Barnes, dessen Altersgeschichten mit heiterer Melancholie von Künstlern und Durchschnittsbürgern erzählen, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten.

Julian Patrick Barnes wurde am 19. Januar 1946 in Leicester geboren. Seine Eltern waren beide als Französisch-Lehrer tätig. Barnes wuchs in der Nähe von London auf, besuchte von 1957 bis 1964 die City of London School und studierte dann von 1964 bis 1968 am Magdalen College in Oxford französische Philologie. Nach dem Abschluss fing Barnes ein Jurastudium an, das er aber Mitte der 70er Jahre abbrach. Er arbeitete als Lexikograph, als Fernseh-Kritiker, Kolumnist. Zu seinen ersten Werken gehören Kriminalromane, die er unter dem Pseudonym Dan Kavanagh veröffentlichte. Kavanagh war der Mädchenname seiner südafrikanischen Frau, die als Agentin für britische Literatur arbeitete, und der er fast alle seine Werke widmete.