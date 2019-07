José Eduardo Agualusa "Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer"

"Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer"

Spannend, fantastisch, traumhaft verschlungen, abgründig und zärtlich kommentiert und verdichtet José Eduardo Agualusa Angolas Gegenwart, erzählt vom Generationenkonflikt und schlägt im furiosen, slapstickartigen Ende kühne erzählerische Funken. Sein Epilog verweist auf das Jahr 2017: Da verabschiedete sich Angolas Präsident dos Santos und machte den Weg frei für eine demokratische Zukunft. Packend, spannend, versponnen. Politisch und poetisch.

"Vergessen wir nie, dass Träumen ein Sich-Suchen ist"

Dieses Zitat von Fernando Pessoa stellt der angolanische Schriftsteller seinem Roman voran. Im Gespräch mit Cornelia Zetzsche erzählt er von Angola, von seinem Schreiben und seinen Träumen.

José Eduardo Agualusa: "Die Figuren zeigen mir, wo es langgeht. Oft hänge ich auch und weiß nicht, wie’s im Buch weitergeht, und dann träume ich, wie’s weitergeht. Ich erzähle gern die Geschichte eines französischen Literaten, der, wenn er Schlafen ging, einen Zettel an die Tür hing: „Achtung, Dichter bei der Arbeit!“. Für mich sind Träume ein wichtiges Arbeitsmittel."

Schon immer wollte José Eduardo Agualusa einen Roman über Träume schreiben. Ob ihm seine Hauptfigur Benchimol nun den Weg wies, oder ob der Autor seinen Helden nach dem eigenen Bilde formte, wer weiß das schon. Tatsächlich haben die beiden einiges gemeinsam. José Eduardo Agualusa und Daniel Benchimol, der Journalist, der versucht, trotz der politischen Verhältnisse integer zu bleiben. Während seine Ex-Frau und der Ex-Schwiegervater im Hintergrund die Fäden ziehen, verliert Benchimol seine Frau und seinen Job. Benchimol ist ein Idealist, der von Menschen träumt, die er später kennenlernt: Moira, die Künstlerin, die ihre Träume fotografisch inszeniert. Hossi, der Ex-Guerillero und Hotelier am Strand; Zufluchtsort für Benchimol, während Jugendliche – auch seine Tochter – in den Straßen von Luanda demonstrieren.

"Dann kam ein Anruf von Armando Carlos. Er war auf dem Platz der Unabhängigkeit. 'Hier sind Hunderte Leute, Mann! Die Stimmung ist großartig. Begeisterung. Die Leute trommeln und tanzen und singen. Du solltest auch hier sein …" aus: 'Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer', C.H. Beck

Agualusas traumhaft poetischer Roman spielt im Jahr 2015, die blutige Vergangenheit wirft ihre Schatten. Unter der schillernden Oberfläche sind das Ringen um Unabhängigkeit in den 70er und der Bürgerkrieg in den 90er Jahren zu ahnen. Angola, einst portugiesische Kolonie, ist ein sehr junger Staat. An der Spitze, die Unabhängigkeitskämpfer von einst, die zu korrupten Despoten wurden. In den Straßen: Jugendliche für eine freie und gerechte Welt.

José Eduardo Agualusa und sein Übersetzer Michael Kegler bei ihrem Besuch im Funkhaus

José Eduardo Agualusa: "Ich denke tatsächlich, dass die Fähigkeit zum Traum verloren gegangen ist. Die Leute geben sich zufrieden mit dem Status Quo, es gibt in vielen Gesellschaften keinen Platz mehr für Utopien, sie fehlen uns. Das führt dazu, dass es auch an Fortschritt fehlt, eine Konsequenz ist die Wiederkehr des Rückschritts, die Wiederkehr des Autoritären, die wir überall beobachten, und der galoppierende Rückschritt, den wir überall erleben."

Vier Figuren entwickeln im Roman ihre jeweils ganz eigene Beziehung zu Träumen: Benchimol träumt von Menschen, denen er erst später begegnet; wie der Künstlerin Moira, die ihre Träume inszeniert; Benchimols Tochter gehört zu den jungen Rebellen, die in Haft, konsequent, aber lebensbedrohlich, in Hungerstreik treten; die mit ihren Protesten am Rücktritt des Präsidenten und an der Öffnung des Landes mitgewirkt haben, und denen Agualusa sein Buch widmet. Am schillerndsten aber ist Hossi, der Ex-Guerrillero, der sein Gedächtnis verlor und nicht mehr träumen kann, aber in den Träumen anderer erscheint. Ein Zerrissener, Opfer und Täter, traumatisiert von der eigenen Schuld. „Am Ende haben wir nur noch aus Gewohnheit getötet“, sagt Hossi einmal. Bis er – posthum – im kollektiven Traum aller, den Präsidenten zusammenstaucht, der immer kleiner wird, bis er verschwindet.

"'Hören Sie auf', flehte der Präsident. 'Was wollen Sie?'

'Dass Sie die Wahrheit sagen. Warum sind die Revus im Gefängnis?'

Schließlich ergab sich der winzige Präsident: 'Weil sie keine Angst haben! Sie fürchten sich nicht, diese jungen Leute! So geht das nicht! Sie sind wahnsinnig. Sie fürchten sich nicht, und das ist ansteckend! Wenn ich sie freilasse, stecken sie mir alle Leute an. Die werden mich fertigmachen, mich und meine gesamte Familie. Sie werden alles zerstören, was wir uns aufgebaut haben. Ich kann sie nicht laufen lassen." aus: 'Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer', aus dem Portugiesischen von Michael Kegler