Johano Strasser zum Achtzigsten "Es ist der Wind, der die Ungeduld sät"

Bekannt geworden in den 70ern als führendes Mitglied der Jusos, später als Vordenker und politischer Publizist, der Licht ins Dickicht gesellschaftlicher Zustände bringen will. Er schreibt Gedichte und Hörspiele, Romane und Essays. Am 1. Mai feiert der Schriftsteller seinen 80. Geburtstag. Dazu hat er sich selbst eine Biographie geschenkt, die letztes Jahr neu erschien: "Als wir noch Götter waren im Mai", spannend erzählt vom "letzten Dinosaurier der SPD". Themen wie Utopieverlust, Fremdenhass, politisch Andersdenken sind immer auch Themen in seinen literarischen Werken.

Von: Eva Demmelhuber