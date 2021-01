Jaroslav Rudis "Winterbergs letzte Reise"

Eine Reise durch 28 Stationen

"Die Schlacht bei Königgrätz geht durch mein Herz', sagte Winterberg und schaute aus dem beschlagenen Fenster des Zuges. Er fasste sich so fest an seine Brust, als ob er in seiner Hand nicht nur den grauen dicken Stoff seines alten Wollmantels zerquetschen wollte, sondern auch sein neunundneunzig Jahre altes Herz. 'Die Schlacht bei Königgrätz ist der Anfang von meinem Ende', erzählte er weiter und schaute durch seine Hornbrille auf die verschneite böhmische Landschaft, die an uns vorbeizog. Die kleine Bahn fuhr langsam, sie wankte wie ein einsames, verlassenes Schiff ohne Kapitän auf hoher See."

Langsam, in einer stetigen Suada, in der man die Gleisabschnitte, das Rattern der Zuges spürt, das Vorübergleiten der Landschaften und Schauplätze, erzählt Wenzel Winterberg von seinem Leben, zitiert aus dem Baedecker und stellt diesen Auszügen die Wirklichkeit gegenüber. Der Roman erzählt vom Krieg, von Diktaturen, vom Tod. Er erzählt vom Leben, von der Ungewissheit und wie schnell man vom Täter zum Opfer werden kann. Eine Reise in die Vergangenheit, die zeigt, wie sich Geschichte in der Gegenwart spiegelt.

Schriftsteller Jaroslav Rudis im Funkhaus

Jaroslav Rudiš wurde am 8. Juni 1972 im ostböhmischen Zurnov geboren. Rudiš studierte zunächst in Liberec, Zürich und Prag Germanistik, Geschichte und Journalistik, bevor er durch ein Journalisten-Stipendium nach Berlin kam. Dort entstand sein Debütroman "Der Himmel unter Berlin" ("Nebe pod Berlínem", 2002). Dort, wo die Berliner U-Bahn seit hundert Jahren ihre Netze spinnt in ihrer Sehnsucht, irgendwo anzukommen, in diese Unterwelt gerät Petr Bém, ein junger Prager Deutschlehrer auf der Flucht vor familiären Bindungen. Im Zug nach Pankow lernt er Pancho Dirk kennen, der von Musik besessen ist. Die beiden gründen eine Band und nennen sich „U-Bahn“, weil es um Schwärze, Krach und Tempo geht. Fast zeitgleich verliebt sich Petr in Katrin, die Tochter eines Zugführers. Für dieses Buch erhielt Rudiš 2002 den Jiří-Orten-Preis.

Jaroslav Rudiš ist auch journalistisch tätig. Er arbeitete längere Zeit als Kulturredakteur für die Tageszeitung Právo und lebt seit 2006 als freier Schriftsteller und Journalist in Prag. Im September 2006 erschien sein zweiter Roman "Grandhotel", parallel dazu kam auch gleich die Verfilmung des Stoffs in die Kinos, in dem Rudiš selbst in einer Nebenrolle mitwirkte, er wurde mit großem Erfolg auch auf der Berlinale gezeigt und seine hinreißende Graphicnovel "Alois Nebel" wurde auch verfilmt und erhielt als bester Animationsfilm den Europäischen Filmpreis. Die Nominierung für den Leipziger Buchpreis 2019, noch dazu mit dem ersten Roman, den er auf Deutsch schrieb, war eine große Überraschung, wie Jaroslav Rudis erzählte.